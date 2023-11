FC Bayern, News und Gerüchte: Mehmet Scholl unterstellt Thomas Tuchel Kalkül, Kalvin Phillips wechselt wohl lieber zu Juventus

Mehmet Scholl glaubt an einen übergeordneten Plan bei Thomas Tuchels Aufstellung im Pokal gegen Saarbrücken und Kalvin Phillips zieht es zu Juventus. Hier gibt es News und Gerüchte zum FC Bayern.

© getty FC Bayern, News: Mehmet Scholl unterstellt Thomas Tuchel beim Pokalaus gegen Saarbrücken Kalkül In der vergangenen Woche flog der FC Bayern völlig überraschend beim krassen Außenseiter 1. FC Saarbrücken aus dem DFB-Pokal (1:2). Trainer Thomas Tuchel schonte, auch mit Blick auf das anstehende Spitzenspiel beim BVB (4:0), einige Stammkräfte. Für den ehemaligen FCB-Star Mehmet Scholl war Tuchels Aufstellung aber womöglich mehr als bloße Rotation. Im Triple - der Schüttflix-Fußballtalk auf Sky mutmaßte Scholl, ob hinter dem Ausscheiden nicht "eine Trainer-Geschichte" stecke: "Ich glaube, verstanden zu haben, wie Tuchel tickt, was er vorhatte, und wie simpel und doch genial es war", so der langjährige Bayern-Profi. Scholls Theorie: Tuchel habe bewusst rotiert, um den Klubchefs vor Augen zu führen, dass der Kader - vor allem für den großen Traum vom Gewinn der Champions League - zu dünn sei. Das Ausscheiden habe Tuchel nicht in Kauf genommen, jedoch damit gerechnet, dass die Leistung deutlich schwächer sein würde, als Tage zuvor bei der 8:0-Gala gegen Darmstadt in der Bundesliga. "Tuchel hat mit einem knappen oder etwas höheren Sieg gerechnet", so Scholl: "Im Prinzip hat er den zweiten Anzug ins Rennen geworfen, dieser hat sich als nicht tauglich erwiesen. (...) Es hat seine Theorie bestätigt. Jetzt wurde diese aber unangenehm bestätigt, dass ein Titel futsch ist." Der FCB-Coach hatte in den vergangenen Wochen mehrfach die Dünne seines Kaders moniert und mehr oder weniger deutlich Transfers im Winter gefordert. "Er hat mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen", so Scholl. Dann führte er aus: "Er hat die Superstars fit für Dortmund, was man gesehen hat. Dortmund ist von einem Orkan überrannt worden. Der Rest der Mannschaft hat seine Chance bekommen, sie nicht genutzt." Scholl betonte aber auch: "Ich will nicht sagen, er hat das Spiel mit Absicht geopfert."

FC Bayern, Gerücht: Kalvin Phillips entscheidet sich für Juventus Der englische Nationalspieler Kalvin Phillips wechselt im Winter offenbar nicht zum FC Bayern München. Laut eines Berichts der Gazzetta dello Sport hat sich der Mittelfeldmann von Manchester City zu einem Transfer zu Juventus entschieden. Bei dem Deal geht es um einen Wechsel auf Leihbasis bis zum Saisonende. Allerdings müssten die Vereine noch einige Details klären. Unter anderem strebt die Alte Dame an, dass City einen Teil des Gehalts des 27-Jährigen weiterzahlt. Phillips ist bei ManCity im defensiven Mittelfeld hinter Rodri nur zweite Wahl. Um seine Chancen auf die Teilnahme an der Europameisterschaft mit den Three Lions nicht zu gefährden, möchte er im Januar wechseln. In dem Zuge wurde er auch mehrfach als Neuzugang bei den Bayern gehandelt. Diese halten schließlich ihre Augen auf der Suche nach einer Verstärkung für die Zentrale offen.