Bayern München, News und Gerüchte: Thomas Tuchel lästert über Spielplan, FCB-Fans setzen politisches Statement

Bayerns Fans setzten beim 4:2 gegen Heidenheim ein politisches Statement. Thomas Tuchel hat derweil etwas am Bundesliga-Spielplan auszusetzen. Die News zum FCB heute.

FC Bayern, News: FCB-Fans setzen politisches Statement

Die Fans des FC Bayern München haben beim 4:2 gegen den 1. FC Heidenheim am Samstag politische Haltung gezeigt.

"100 Jahre Hitlerputsch, 85 Jahre Reichspogromnacht - Warnung der Vergangenheit, Mahnung für die Zukunft! Nie wieder ist jetzt", war auf einem Banner in der Südkurve der Allianz-Arena zu lesen.

Am 8./9. November 1923 hatte die NSDAP unter der Führung von Adolf Hitler und Erich Ludendorff mit einem bewaffneten Aufmarsch in München den Versuch unternommen, die Reichsregierung abzusetzen. Dieser Versuch war in den frühen Morgenstunden dann gescheitert.

Am Abend des 9. November 1938, also 15 Jahre später, setzten organisierte Schlägertrupps jüdische Geschäfte, Gotteshäuser und andere Einrichtungen in Brand. Als Reichspogromnacht ging jener Abend als eines der dunkelsten Kapitel der deutschen Geschichte ein.