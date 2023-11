NFL in Frankfurt live: New England Patriots vs. Indianapolis Colts heute im Liveticker

Im zweiten Spiel der NFL in Frankfurt treffen heute die New England Patriots und die Indianapolis Colts aufeinander. SPOX bietet Euch hier einen Liveticker aus dem Stadion an.

© getty NFL in Frankfurt: New England Patriots vs. Indianapolis Colts JETZT im Liveticker - Vor Beginn 14.12 Uhr: Für die Patriots ist es das vierte Regular-Season-Spiel außerhalb der USA, die bisherigen drei wurden allesamt gewonnen. Die Colts haben erst ein International Game auf dem Konto - 2016 gab es in London ein 27:30 gegen Jacksonville. 13.52 Uhr: Für alle Journalisten gibt es hier ein ausführliches Team Sheet mit den Namen der Spieler, Coaches und Referees. Dabei ist sogar ein (englischer) Aussprache-Guide für die schwierigsten Zungenbrecher. Beispiele gefällig? Davon Godchaux - duh-VAHN GOD-chaw

Rhamondre Stevenson - ruh-MON-dray

Adetomiwa Adebawore - add-E-TOMMY-wah add-E-BARR-reh

Bernhard Raimann - BERR-nard RY-man Hätten wir das auch geklärt! 13.40 Uhr: Patriots-Coach Bill Belichick ist natürlich auch schon im Stadion und hat an der Seitenlinie die beiden deutschen Ex-Spieler Sebastian Vollmer und Markus Kuhn begrüßt. Gerade Vollmer kennt er sehr gut, 2014 und 2016 gewannen beide gemeinsam den Super Bowl. 13.30 Uhr: Oh ja, die deutschen Patriots-Fans sind unterwegs! Wobei: Das beste Jersey, das ich in der S-Bahn gesehen habe, war die Nummer 33 von Polk High. If you know you know ... 13.10 Uhr: Servus aus Frankfurt! SPOX-Redakteur Stefan Petri ist mittlerweile im Stadion angekommen und hat sich im Medienraum mit Hähnchenfilets und Mac&Cheese gestärkt. Auf dem Weg zum Deutsche Bank Park waren extrem viele Patriots-Jerseys gesehen - deutlich mehr als Chiefs-Jerseys vor einer Woche. Es dürfte also erneut eine klare Heimspiel-Atmosphäre geben. Vor Beginn Ein bisschen Trivia vor dem Spielstart: Das Duell zwischen den Patriots und den Colts ist das 50. Spiel der Regular Season, das außerhalb der USA ausgetragen wird: London: 36 Spiele

Toronto: 6 Spiele

Mexiko City: 5 Spiele

Frankfurt: 2 Spiele

Mexiko City: 5 Spiele

Frankfurt: 2 Spiele

München: 1 Spiel Dazu kommen noch 59 Preseason-Spiele. Die fanden auch schon in Tokio, Barcelona oder sogar Göteborg statt. vor Beginn Wie war es eigentlich am letzten Sonntag im Stadion? Heimspiel-Atmosphäre, Partymusik, Country Roads: Einen ausführlichen Erfahrungsbericht findet Ihr hier. vor Beginn Im Gegensatz zum Duell zwischen den Kansas City Chiefs und den Miami Dolphins ist das heutige Spiel auf dem Papier kein Spitzenspiel. Wo sich die Patriots (2-7) und Colts (4-5) im aktuellen Power Ranking zur Saisonmitte platzieren, könnt Ihr hier nachlesen. © getty vor Beginn Wie schon am vergangenen Sonntag findet auch dieses Spiel im Deutsche Bank Park in Frankfurt statt, der Heimstätte von Eintracht Frankfurt. Kickoff ist um 15.30 Uhr. vor Beginn Hallo und herzlich willkommen zum NFL-Spiel zwischen den New England Patriots und den Indianapolis Colts. SPOX-Redakteur Stefan Petri wird live aus dem Stadion berichten.