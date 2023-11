FC Bayern München, News und Gerüchte: Zoff zwischen Thomas Tuchel und Kritiker-Duo geht in die nächste Runde

Didi Hamann und Lothar Matthäus haben auf die Wutrede von Thomas Tuchel geantwortet. Benjamin Pavard von Inter Mailand hat sich offenbar schwer am Knie verletzt. Ryan Gravenberch lobt Reds-Trainer Jürgen Klopp dafür, Versprechungen besser gehalten zu haben als der FCB. Hier gibt es News und Gerüchte zum FC Bayern.

"Das, was gestern nach dem Spiel passiert ist, hatte schon ein stückweit etwas von Unberechenbarkeit. Ich glaube, das ist für einen Verein etwas, das nicht gerne gesehen wird. Weil du natürlich schon - egal was passiert - ein Gefühl haben willst, wie der Trainer reagieren wird." Der Ex-Nationalspieler glaubt, "dass die Verantwortlichen über die Art und Weise überrascht waren".

© getty

FC Bayern, Gerücht: Benjamin Pavard bei Inter Mailand wohl schwer am Knie verletzt

Inter Mailands Benjamin Pavard hat sich im Ligaspiel gegen Atalanta Bergamo am Samstag offenbar schwer am Knie verletzt. Der Verteidiger blieb in der 31. Spielminute nach einem Zweikampf mit Ademola Lookman mit sichtlichen Schmerzen am Boden liegen und musste daraufhin auf einer Trage in die Kabine transportiert werden. Der Franzose kehrte danach mit einer Kniebandage an den Spielfeldrand zurück.

Zur Ausfallzeit lassen sich aktuell noch keine Angaben machen, in Italien rechnet man jedoch mit sechs bis acht Wochen.

Pavard spielt seine erste Saison in Mailand. Im Sommer war er nach vier Jahren an der Isar für 30 Millionen Euro zu Inter gewechselt.