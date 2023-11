Harry Kane vom FC Bayern spricht über Tor-Rekord von Robert Lewandowski: "Es ist noch ein weiter Weg"

Bayern Münchens Stürmerstar Harry Kane hat nach seinen Saisontreffern Nummer 16 und 17 in der Bundesliga über das mögliche Übertreffen des Torrekords von Robert Lewandowski gesprochen.

"Gute Frage, das werde ich wahrscheinlich die ganze Saison gefragt werden", sagte Kane am Samstag, als er nach Bayerns 4:2-Heimsieg gegen den 1. FC Heidenheim nach dem Lewy-Rekord gefragt wurde. "Es ist noch ein weiter Weg", führte der Engländer aus.

Kane hatte gegen Heidenheim doppelt getroffen. Mit nun 17 Toren führt er weiterhin die Torschützenliste der Bundesliga an, in allen Wettbewerben hat der 30-Jährige bereits 21-mal für seinen neuen Verein eingenetzt.

Holt Harry Kane ihn ein? Robert Lewandowski hatte 41 Saisontore erzielt

Lewandowski, mittlerweile beim FC Barcelona aktiv, hatte in der Saison 2020/21 in der Bundesliga 41 Tore für Bayern erzielt. Damit hatte der Pole den vorherigen Rekord von Gerd Müller (40 Tore) für die meisten Tore in einer Spielzeit um einen Treffer überboten.

Rechnet man Kanes bisherige Quote von 17 Toren in elf Bundesligaspielen hoch, würde der englische Nationalstürmer Lewandowskis Rekord tatsächlich brechen. Schließlich würde Kane bei gleichbleibender Quote auf etwas mehr als 51 Tore in der Saison 2023/24 kommen.