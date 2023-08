FC Bayern München: Harry Kane wohl zeitnah zum Medizincheck erwartet - Wechsel vor Vollzug

Der Poker um Harry Kane dauert seit Wochen an - nun steht der endgültige Durchbruch offenbar ganz kurz bevor.

Nach dem Durchbruch im Transferpoker um Starstürmer Harry Kane erwartet Bayern München seinen Wunschspieler zeitnah zum Medizincheck. Wie das Portal The Athletic berichtete, muss sich Kane noch mit seinem Verein Tottenham Hotspur einigen, wann er die Reise nach München antreten kann, um dort den Medizincheck zu absolvieren.

Die angeblichen Zweifel bei Kane, von denen Medien nach der Einigung zwischen Tottenham und den Bayern berichtet hatten, haben sich demnach zerstreut.

Laut Sky-Reporter Florian Plettenberg geht der Medizincheck noch am Freitag über die Bühne. Sollte alles glatt laufen, will Kane demnach möglichst schon beim Supercup gegen Leipzig am Samstag sein Debüt für den neuen Verein feiern.

Nach Informationen von Sport1 wird Kane gegen 10 Uhr in München landen, um umgeehnd den Medizincheck zu absolvieren. In den Stunden bis zur Pressekonferenz mit Thomas Tuchel um 13.30 Uhr könnte bereits die Vertragsunterschrift erfolgen.

Harry Kane: So viel so er beim FC Bayern verdienen

Der 30-Jährige hat sich wohl festgelegt, seinen Jugendklub zu verlassen und in München einen Neustart zu wagen - trotz seiner 280 Tore in 435 Spielen für die Spurs steht Kane noch ohne Titel da. Dies soll sich in München nun ändern, Sky berichtete, dass der Kapitän der englischen Nationalmannschaft einen Fünfjahresvertrag erhalten solle, bei The Athletic ist von vier Jahren die Rede.

Auch die Bild-Zeitung berichtet von einem Vierjahresvertrag. Im Raum steht ein jährliches Gehalt von 25 Millionen Euro, bei den Spurs hatte er zuletzt noch weniger als die Hälfte (zwölf Millionen Euro) verdient.

Allerdings hätte Kane bei einer Vertragsverlängerung wohl ebenfalls um die 25 Millionen Euro bei dem Klub aus London bekommen.

© getty

Harry Kane: Kaugummi-Transfer vor dem Abschluss

Die Bayern werben seit längerer Zeit intensiv und offensiv um Kane, der den im Sommer 2022 zum FC Barcelona gewechselten Robert Lewandowski ersetzen soll. Mehrere Angebote hatten die Spurs jedoch abgelehnt.

Am Donnerstag sei es dann zur Einigung zwischen den Klubs gekommen: Die Münchner sind offenbar bereit, eine Rekordablöse von mehr als 100 Millionen Euro für ihren Wunschspieler zu zahlen. Englands Teamkapitän wäre damit der teuerste Einkauf in der 60-jährigen Bundesliga-Geschichte.