Medien: FC Bayern erzielt Einigung mit Tottenham Hotspur über Transfer von Harry Kane

Der FC Bayern und Tottenham Hotspur sind sich offenbar über einen Wechsel von Harry Kane zum deutschen Rekordmeister einig. Wie The Athletic am Donnerstagmittag berichtet, haben die Spurs ein Angebot des FCB akzeptiert, welches bei über 100 Millionen Euro liegt.

Demnach liege es nun an Harry Kane, ob er einem Wechsel an die Säbener Straße zustimmt. Der 30-Jährige soll laut des Berichts sehr zufrieden mit seiner Situation unter dem neuen Tottenham-Coach Ange Postecoglou in Nordlondon sein. Es sei unklar, wie der englische Superstar auf die Einigung reagiert. Zwischen den Vereinen ist nun aber offenbar alles klar.

Weitere Informationen in Kürze.