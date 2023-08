FC Bayern München: Pressekonferenz mit FCB-Trainer Thomas Tuchel im Liveticker

Vor dem Duell des FC Bayern München gegen RB Leipzig im Supercup am Samstag stellt sich FCB-Trainer Thomas Tuchel den Fragen der Journalisten. Hier könnt Ihr die Pressekonferenz ab 13.30 Uhr im Liveticker verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert

FC Bayern: Pressekonferenz im Liveticker

Vor Beginn: Die wohl wichtigste Frage bis dahin: Wird der Wechsel von Harry Kane zum FCB dann bereits offiziell verkündet sein? Bislang ist er das nicht, aber es sieht wohl gut aus für die Münchner. Hier könnt Ihr alle Entwicklungen rund um die Kane-Saga nachlesen.

Vor Beginn: Am Samstag geht es für die Bayern im Supercup gegen Pokalsieger RB Leipzig in München. Anpfiff ist um 20.45 Uhr in der Allianz Arena.

Vor Beginn: Willkommen zur Pressekonferenz des FC Bayern mit Thomas Tuchel. Ab 13.30 Uhr bekommt Ihr hier im Liveticker die wichtigsten Aussagen.

FC Bayern München vs. RB Leipzig: Supercup heute im TV und Livestream

Die Partie lässt sich bei Sat.1 im Free-TV verfolgen. Der Privatsender startet um 20.05 Uhr mit seiner Vorberichterstattung und stellt bei ran.de und Joyn einen Livestream zur Verfügung.

