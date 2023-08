Supercup, FC Bayern München vs RB Leipzig: Noten und Einzelkritiken der FCB-Profis beim traurigen Debüt von Harry Kane

Der FC Bayern München ist beim ersten Pflichtspiel der Saison, dem Supercup gegen RB Leipzig, mit 0:3 untergegangen. Zu viele Spieler waren völlig von der Rolle. Star-Neuzugang Harry Kane tat auch nicht viel, um seine Party zu retten.

Harry Kane war in der 64. Minute eingewechselt worden und schaffte bis zum Schlusspfiff nur drei Ballkontakte und keinen Abschluss. Er reihte sich ein in eine kleine Schar von FCB-Spieler, die eine Fünf kassierten. Es wirkte, als ob die Bayern schon während der Party einen Kater gehabt hätten. Die Noten und Einzelkritiken der FCB-Stars beim Supercup gegen RB Leipzig.

© imago Supercup, FC Bayern München vs RB Leipzig, Noten, Torwart: Sven Ulreich Solange Bayern keine Interims-Nummer-1 verpflichtet hat, muss er den Bayern-Rückhalt geben. Das gelang ihm gegen Leipzig nicht immer fehlerfrei. Sah beim 0:2 etwas unglücklich aus. Note: 4.

© imago images Supercup, FC Bayern München vs RB Leipzig, Noten, Abwehr: Benjamin Pavard Nachdem er in der Vorbereitung vorwiegend auf seiner Lieblingsposition in der Innenverteidigung spielen durfte, bot Thomas Tuchel den Wechselwilligen rechts in der Kette auf. War teils überhart unterwegs, kassierte in der 13. Minute schon Gelb. Das hinderte ihn nicht daran, seine Gegenspieler weiter hart anzugehen. Ein bisschen mehr Einsatz wäre womöglich bei Timo Werners Pass auf Dani Olmo vor dem 0:2 gut gewesen. Kam nach der Pause nicht wieder aufs Feld. Sollte das sein letzter Auftritt für den FC Bayern gewesen sein, dann war es ein ziemlich trauriger. Note: 5.

© imago images Supercup, FC Bayern München vs RB Leipzig, Noten, Abwehr: Dayot Upamecano Bewahrte die Münchner kurz vor dem Pausenpfiff mit einer Grätsche gegen Openda vor dem möglichen 0:3. Auch zuvor einige Male zur Stelle. An ihm lag's nicht, war gegen seinen Ex-Klub Bayerns stabilster Verteidiger. Note: 3,5.

© imago images Supercup, FC Bayern München vs RB Leipzig, Noten, Abwehr: Matthjis de Ligt Verteidigte die allermeiste Zeit souverän und tauchte auch immer wieder vor dem Leipziger Tor auf. Doch Olmo ließ ihn vor dem 0:2 ziemlich alt und hüftsteif aussehen. Musste nach der Pause in der Kabine bleiben. Note: 4,5.

© getty Supercup, FC Bayern München vs RB Leipzig, Noten, Abwehr: Alphonso Davies Bemühte sich redlich, das Spiel nach vorne anzukurbeln, stand hin und wieder aber in der ersten Halbzeit Serge Gnabry im Weg. In der zweiten Halbzeit weitgehend abgetaucht und auch nicht effektiv genug. Note: 4.

© getty Supercup, FC Bayern München vs RB Leipzig, Noten, Mittelfeld: Joshua Kimmich Herrlicher Pass auf Gnabry in der Anfangsphase, doch insgesamt mit einer Leistung, die vor allem Tuchel toben ließ. Der Coach faltete den Mittelfeldspieler in der ersten Halbzeit einmal richtig zusammen, Tuchel schien mit dem Positionsspiel des im linken zentralen Mittelfeld aufgebotenen Kimmich nicht zufrieden. In der zweiten Halbzeit bis zu seiner Auswechslung in der 78. Minute nominell alleiniger Sechser, spielte ein paar gute Pässe, jedoch klafften zwischen den Mannschaftsteilen dann doch enorme Löcher. Note: 4,5.

© imago images Supercup, FC Bayern München vs RB Leipzig, Noten, Mittelfeld: Konrad Laimer Hätte beim 0:1 womöglich etwas früher herausrücken können und seine früheren Teamkollegen am Torschuss hindern können. Gab nicht den ganz so tiefen Sechser wie zuletzt. Er, Kimmich und Jamal Musiala agierten oft beinahe auf einer Höhe. Wobei Tuchel aber insgesamt nicht zufrieden war mit dem Positionsspiel seiner Mittelfeldspieler. Musste in der Halbzeit runter. Note: 4.

© imago images Supercup, FC Bayern München vs RB Leipzig, Noten, Mittelfeld: Serge Gnabry Vergab Bayerns erste große Chance, als er nach Kimmichs wunderbarem Zuspiel zu wenig Druck in seinen Schuss bekam. Aber sehr emsig und quirlig, bestätigte seine gute Form aus den Testspielen. Gefährlichster Münchner, stets anspielbereit. Note: 3,5.

© imago Supercup, FC Bayern München vs RB Leipzig, Noten, Mittelfeld: Jamal Musiala Blieb vor dem 0:1 einfach stehen und verursachte so mit die Konfusion in der bayerischen Abwehr. Steigerte sich in der zweiten Halbzeit zunächst, als Gnabry vom linken Flügel mittig einrückte und er mit ihm, Tel und dem auch oft vom rechten Flügel einrückenden Leroy Sané mehr offensive Anspielstationen um sich herum hatte. Jedoch ließ er Kimmich in der Zentrale ziemlich alleine. Die Treffsicherheit des 34. Spieltags der vergangenen Saison ging ihm im Supercup auch ab. Note: 5.

© getty Supercup, FC Bayern München vs RB Leipzig, Noten, Mittelfeld: Leroy Sané Trotz zwei Torschüssen in der ersten Halbzeit eher unauffällig unterwegs. Das änderte sich auch in der zweiten Halbzeit nicht. Note: 4.

© getty Supercup, FC Bayern München vs RB Leipzig, Noten, Sturm: Mathys Tel Vergab nach einer Viertelstunde Bayerns bis dahin größte Chance, als er Gnabrys scharfes Zuspiel volley verwertete, aber Leipzigs Keeper Janis Blaswich anschoss. Schoss nach dem nächsten guten Anspiel Gnabrys den Ball weit übers Tor. Auch wenn wir die Frage nicht wirklich beantworten können, aber: Harry Kane hätte die wohl beide gemacht, oder? War auch in der Folge vor allem: stets bemüht. Machte in der 62. Minute Platz für Kane. Note: 4,5.

© getty Supercup, FC Bayern München vs RB Leipzig, Noten, Einwechselspieler: Harry Kane Riesiger Applaus brandete auf, als der 30-Jährige in der 64. Minute eingewechselt wurde. Minutenlang riefen die Bayern-Fans seinen Namen. War noch kein Mal am Ball, als Leipzig per Handelfmeter auf 3:0 erhöhte. War gut neun Minuten auf dem Platz, als er den Ball dann berührte - und einen Rückpass auf Kimmich spielte. Arbeitsnachweis beim Schlusspfiff: Drei Ballkontakte, zwei Pässe, wovon einer ankam, null Schüsse. Ganz schön viel Trara für, nun ja, nichts. Aber war natürlich ein undankbares Spiel für ein Debüt. Note: 5.