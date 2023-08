FC Bayern München - "Rock You Like a Hurricane": Harry Kane in der Allianz Arena begrüßt - Tuchel verspricht Einwechslung

Harry Kane (30) steht beim Supercup gegen RB Leipzig (jetzt im LIVETICKER) direkt im Kader des FC Bayern München, sitzt zunächst aber nur auf der Bank - Trainer Thomas Tuchel versprach ihm eine Einwechslung. Schon vor Anpfiff wurde der 100 Millionen Euro teure Neuzugang von Tottenham Hotspur in der Allianz Arena gefeiert.

Um 20.10 Uhr lief Kane mit seiner neuen Mannschaft zum Aufwärmen in die schon zu diesem Zeitpunkt ungewöhnlich gut gefüllte Allianz Arena und winkte freudig Richtung Tribünen. Kurz darauf stellte Stadionsprecher Stephan Lehmann den 30-jährigen Engländer unter großem Applaus der Fans vor, ehe über die Stadion-Lautsprecher das Lied "Rock You Like a Hurricane" der Scorpions ertönte.

Schon etwa zwei Stunde vor Anpfiff waren am U-Bahnhof Fröttmaning Harry-Kane-Sprechchöre zu hören. Zahlreiche Fans des FC Bayern besuchten das Spiel mit frisch erstandenen Trikots des neuen Mittelstürmers mit der Nummer 9.

"Ich hoffe, dass ich dort eine Rolle spielen kann", sagte Kane vor der Partie in einem Video auf der Bayern-Homepage, gefragt nach einem möglichen Einsatz gegen Leipzig. Die Position des Mittelstürmer bekleidet im 4-2-3-1-System von Trainer Thomas Tuchel zunächst der 18-jährige Mathys Tel.

FC Bayern: Thomas Tuchel verspricht Einsatz von Harry Kane

Tuchel versprach Kane im Sat1-Interview kurz vor Anpfiff "ein paar Minuten" Einsatzzeit. "Ich glaube, dass es jetzt auch für Harry viel war. Er hat am Flughafen gewartet, Verzögerung, Verzögerung, spät gelandet, Medizincheck, die ganzen Verträge unterschreiben. Der kam, glaube ich, weit, weit nach Mitternacht erst ins Bett. Er ist erfahren und er ist sehr professionell, aber das war auch schon ein Schlauch für ihn. Jetzt wollen wir ihn nicht überstrapazieren von Beginn an. Aber wir haben ihn auf der Bank. Er möchte spielen. Wir möchten, dass er spielt."

Nach den medizinischen Untersuchungen am Freitagabend hatte sich der neue Mittelstürmer des FC Bayern erst am Samstagvormittag bei der Mannschaft vorgestellt. Kurze Zeit später absolvierte der teuerste Einkauf der Bundesliga-Geschichte auch seine erste Trainingseinheit an der Säbener Straße. 100 Millionen Euro plus Boni im zweistelligen Millionenbereich haben sich die Bayern den Angreifer von Tottenham Hotspur kosten lassen. Er unterschrieb einen Vertrag bis 2027.

"Größer als die Erleichterung ist nur noch die Freude", sagte Tuchel. "Das ist eine sensationelle Nachricht, nicht nur für uns als Verein, sondern auch für die Bundesliga. Es ist ein großes Statement. Wir sind superfroh, superdankbar, dass alle bis tief in die Nacht gearbeitet haben. Das war bis zuletzt nicht einfach. Das ist ja auch Tradition mit Spielern von Tottenham. Es ist nicht einfach, die da rauszubekommen. Großes Kompliment an alle bei Bayern, die das möglich gemacht haben. Er ist natürlich eine Top-Verstärkung für uns." Weitere Aussagen von Tuchel zur Transfer-Saga gibt es hier.