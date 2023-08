FC Bayern München: Offiziell! FCB verkündet Transfer von Harry Kane - "einer der besten Goalgetter unserer Zeit"

Der FC Bayern München hat den Transfer von Harry Kane am Samstagvormittag offiziell bestätigt. Nach langwierigen Verhandlungen mit Tottenham Hotspur und angeblichen Zweifeln beim Engländer konnten sich alle Seiten auf einen Wechsel des Superstars an die Säbener Straße einigen. Kane könnte schon am Samstagabend zum Einsatz kommen.

Wie die Bayern vermelden, hat der Engländer einen Vertrag bis 2027 unterschrieben und bekommt die Rückennummer 9. Als Gehalt stehen jährlich 25 Millionen Euro im Raum.

"Ich bin sehr glücklich, jetzt ein Teil des FC Bayern sein zu können. Der FC Bayern ist einer der größten Clubs der Welt und ich habe immer gesagt, dass ich mich in meiner Karriere auf dem höchsten Level bewegen und beweisen möchte", erklärte Kane. "Den FC Bayern charakterisiert seine Gewinner-Kultur - es fühlt sich sehr gut an, hier zu sein."

"Harry Kane war von Beginn an unser absoluter Wunschspieler, der sportlich wie charakterlich perfekt zu uns und zur DNA des Clubs passt. Mittelstürmer von Weltklasseformat waren immer ein wichtiger Faktor, wenn der FC Bayern seine größten Titel gefeiert hat, und wir sind überzeugt, dass Harry Kane diese Erfolgsgeschichte fortsetzen wird", sagte der Vorstandsvorsitzende Jan-Christian Dreesen. "Unsere Fans können sich auf einen der besten Goalgetter unserer Zeit freuen."

Bayern-Präsident Herbert Hainer meinte: "Der Transfer erforderte Hartnäckigkeit, Biss und Ausdauer - ein großes Kompliment an alle Beteiligten des FC Bayern bei diesen Verhandlungen mit unserem Vorstandsvorsitzenden Jan-Christian Dreesen an der Spitze. Harry Kane wird nicht nur den FC Bayern verstärken, sondern auch der gesamten Bundesliga gut zu Gesicht stehen."

Harry Kane zum FC Bayern: Neuer Rekordtransfer für die Bundesliga

Kane war am Freitagabend mit einiger Verzögerung in München gelandet. Für den ersten Teil des Medizinchecks fuhr er dann um 19.51 Uhr am Krankenhaus Barmherzige Brüder vor, erst nach 22.00 Uhr kam er schließlich auf dem Vereinsgelände an der Säbener Straße an. Laut eines Berichts der britischen Zeitung The Independent soll Kane den Vertrag Samstagnacht um 02.00 Uhr unterzeichnet haben.

Noch vor der offiziellen Bekanntgabe des Wechsels hatte Thomas Müller am Samstagmorgen seinen neuen Teamkollegen willkommen geheißen. "Was für ein Blockbuster-Transfer für unseren FC Bayern", schrieb der Weltmeister von 2014 am Samstagmorgen auf seinem Instagram-Kanal und ergänzte: "A warm welcome to @HarryKane an dieser Stelle."

Informationen über die Ablösesumme gibt es von offizieller Seite nicht. Verschiedenen Medienberichten nach soll Tottenham aber einen Sockelbeitrag von 100 Millionen Euro plus 20 Millionen Euro Boni akzeptiert haben. Wie CBS-Reporter Ben Jacobs berichtet, soll die Ablöse für Kane noch höher als die insgesamt 120 Millionen Euro ausfallen. Eine genaue Summe nannte er jedoch nicht. So oder so wird Kane zum teuersten Neuzugang der Bundesliga-Geschichte.

In den vergangenen Wochen hatten die Spurs diverse Angebote des Rekordmeisters abgelehnt. Die Verhandlungen zogen sich dementsprechend in die Länge.

Harry Kane zum FC Bayern: Debüt im Supercup möglich

Nach mehreren persönlichen Gesprächen und dem entsprechenden Angebot im dreistelligen Millionenbereich haben die Bayern ihren Wunschspieler nun aber erhalten. Schon im vergangenen Sommer soll es die Überlegungen gegeben haben, Robert Lewandowski durch Kane zu ersetzen. Der Vertrag des 30-Jährigen bei Tottenham wäre 2024 ausgelaufen.

Kane traf in 435 Pflichtspielen 280-mal für die Spurs und bereitete 64 weitere Tore vor. Für seinen neuen Klub könnte der Kapitän der englischen Nationalmannschaft schon am Samstagabend erstmals zum Einsatz kommen. Dann empfängt der Deutsche Meister FC Bayern im Supercup den Pokalsieger RB Leipzig (20.45 Uhr). "Ich gehe natürlich direkt in den Supercup und hoffe, dass ich dort eine Rolle spielen kann", sagte Kane in einem Video auf der Bayern-Homepage.

Bundesliga: Die teuersten Neuzugänge der Geschichte

Quelle: SID