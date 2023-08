FC Bayern München, News und Gerüchte: Kane hatte wohl schon Erlaubnis für Medizincheck, Tillman-Leihe offiziell

Die Transfer-Saga rund um Harry Kane und den FC Bayern steht wohl kurz vor dem Abschluss. Derweil wird Malik Tillman nach Eindhoven verliehen und verlängert gleichzeitig in München. Die News zum FCB heute.

Der Marokkaner wurde zuletzt auch als Nachfolger von Yann Sommer beim FC Bayern gehandelt. Bisher verlangte Sevilla zwischen 20 und 25 Millionen Euro für Bounou, dessen Ausstiegsklausel bei 50 Millionen Euro liegt. Gut möglich, dass man gegenüber den Königlichen, die am Samstag bei Athletic Bilbao in die neue Saison starten, eine höhere Summe fordert.

Am Donnerstag wurde bekannt, dass Belgiens Nationaltorhüter Thibaut Courtois einen Riss des vorderen Kreuzbands im linken Knie erlitten hat und monatelang ausfällt. Wie sein Klub Real Madrid mitteilte, soll Courtois "in den kommenden Tagen" operiert werden.

© imago images

FC Bayern München, News: Malik Tillman verlängert und wird nach Eindhoven verliehen

Die Leihe von Mittelfeld-Talent Malik Tillman vom FC Bayern zur PSV Eindhoven für die kommende Saison ist perfekt. Gleichzeitig hat der 21-Jährige seinen Vertrag beim FCB bis 2026 verlängert. Das gab der deutsche Rekordmeister bekannt.

Tillman war 2015 in den Nachwuchs der Bayern gewechselt und hat bislang sieben Pflichtspiele für die erste Mannschaft bestritten. In der vergangenen Saison war er an die Glasgow Rangers verliehen und überzeugte dort (zwölf Tore und fünf Assists in 43 Einsätzen).