FC Bayern München und Trainer Hansi Flick vor der Trennung: Alle Entwicklungen im Liveticker

Sextuple-Trainer Hansi Flick hat am Samstag öffentlich bekundet, den FC Bayern München nach Saisonende verlassen zu wollen. Dies habe er dem Verein und der Mannschaft nach dem Ausscheiden in der Champions League gegen Paris Saint-Germain mitgeteilt. Hier gibt es alle Entwicklungen im Liveticker.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Flick-Beben beim FC Bayern: Alle Entwicklungen im Liveticker

11.35 Uhr: Magath: "Er hat seit Wochen auf den Schritt hingesteuert"

"Selbstverständlich kann ich den Schritt verstehen. Er hat seit Wochen auf den Schritt hingesteuert", sagt Felix Magath zu Flicks Schritt. Lothar Matthäus erklärt: "Er wollte seinen Weg gehen, ehrlich zu seiner Mannschaft sein."

11.25 Uhr: Was sagen die internationalen Medien zum Flick-Beben?

Sun (England): HANS IT OVER!

HANS IT OVER! AS (Spanien): Hansi Flick konnte es nicht mehr ertragen.

Hansi Flick konnte es nicht mehr ertragen. Mundo Deportivo (Spanien): Flick-Bombe!

Flick-Bombe! Neue Zürcher Zeitung (Schweiz): Jetzt hat er also ein Ende gefunden, der Machtkampf in Bayern, der die gesamte Fußballrepublik in Atem hielt.

Jetzt hat er also ein Ende gefunden, der Machtkampf in Bayern, der die gesamte Fußballrepublik in Atem hielt. Gazzetta dello Sport (Italien): An seiner Stelle ist Julian Nagelsmann der Favorit, aber achten Sie auf Allegri! Rummenigge schätzt ihn für seine taktische Flexibilität, seinen Pragmatimus und seine Mentalität.

11.10 Uhr: Flick teilte Rummenigge und Kahn Entscheidung mit

Weitere Infos rund um die Verkündung. Am Mittwoch soll Flick die Entscheidung getroffen und am Donnerstag diese Karl-Heinz Rummenigge und Oliver Kahn mitgeteilt haben. Das berichtet Sport1. Rummenigge soll "wie ein Löwe" um ihn gekämpft haben. Kahn soll sehr reserviert gewirkt haben, was Flick gestört haben soll. Hasan Salihamidzic soll nicht eingeweiht worden sein.

Hansi Flick und Hasan Salihamidzic beim FC Bayern: Eine Chronologie der Streitereien © imago images / MIS 1/42 Hansi Flick hat die Bayern-Chefs gebeten, seinen bis 2023 laufenden Vertrag zum Saisonende aufzulösen. Seit seinem Amtsantritt am 3. November 2019 holte er sechs Titel, doch es gab auch Auseinandersetzungen mit Hasan Salihamidzic. Eine Chronologie. © getty 2/42 Die erste Auseinandersetzung lieferten sich Flick und Salihamdzic im Januar 2020. Als die Bayern ihr Trainingslager in Katar abhielten, bemängelte Flick in der Süddeutschen Zeitung die Kaderzusammenstellung. © getty 3/42 "Wir brauchen auf jeden Fall noch Verstärkung“, forderte Flick und dachte dabei "an mindestens zwei Spieler – auf jeden Fall einen für die Defensive und vielleicht auch für die offensive Außenbahn.“ © getty 4/42 Der Klub sei ansonsten „nicht optimal für die Rückrunde aufgestellt“. Mit diesen Aussagen sendete Flick, der erst eineinhalb Monate zuvor von Niko Kovac übernommen hatte, eine klare Botschaft an Salihamidzic. © getty 5/42 "Ich war überrascht, dass Hansi mediale Kaderplanung betrieben hat. Davon bin ich kein Freund“, konterte dieser. Er sehe die Saisonziele auch ohne weiteren Transfer "nicht gefährdet“, hieß es weiter. © getty 6/42 "Brazzo“ schob Flicks Äußerungen auf den "Erwartungsdruck“, "den ein Cheftrainer beim FC Bayern“ habe. Brazzo legte sogar noch nach: "Die Zukunft des FC Bayern hängt nicht von einem Rechtsverteidiger ab." © getty 7/42 Kurz vor Ablauf der Transferfrist verpflichtete der FC Bayern per Leihe mit Alvaro Odriozola doch noch einen Rechtsverteidiger, der gewünschte Offensivspieler blieb aber Flick verwehrt. © getty 8/42 Für die Bayern stand Odriozola in der Rückrunde lediglich 179 Pflichtminuten (fünf Spiele) auf dem Platz. In der Folge musste der Spanier im Sommer zurück zu Real Madrid. © getty 9/42 Der nächste Streitpunkt ließ nicht lange auf sich warten. Die Bayern wollten mit Flick aufgrund der überzeugen Leistungen langfristig verlängern, doch Flick stellte eine Forderung, die im Klub angeblich Verwunderung auslöste. © getty 10/42 "Wenn es um Neuzugänge und Verstärkungen geht, muss der Trainer aus meiner Sicht ein Veto-Recht haben", erklärte Flick in der Sport Bild. © imago images / Sven Simon 11/42 Vorstandsmitglied Oliver Kahn betonte in der Folge, "dass am Ende der Klub immer über alle steht“. Und somit auch über dem Trainer. Bevor Flick schließlich unterschrieb, soll es ein klärendes Gespräch mit Brazzo gegeben haben. © imago images / Eibner 12/42 Nachdem zumindest Flicks Zukunft geklärt war, stritten sich die beiden um die Zukunft des Kaders. Das durch die Corona-Krise beschränkte Budget machte nicht alle Verpflichtungen möglich. © getty 13/42 Während Flick dem Vernehmen nach Timo Werner von RB Leipzig oder Kai Havertz von Bayer Leverkusen präferierte, soll Salihamidzic Leroy Sane bevorzugt haben, der bekanntlich später verpflichtet wurde. © getty 14/42 Bei seiner Vorstellung betonte Sane: "Hasan Salihamidzic und sein Konzept haben eine sehr große Rolle gespielt. Er stand vom ersten Moment an hinter dem Transfer und hat sich durch nichts beirren lassen." © getty 15/42 Neben Sane kamen zunächst nur Ersatztorwart Alexander Nübel und Talent Tanguy Nianzou. Den Verein verließen aber Thiago sowie mit Philippe Coutinho und Ivan Perisic zwei Rotationsspieler. © getty 16/42 Anders als im Januar machte Flick sein Wunsch nach Neuverpflichtungen nicht öffentlich. "Ich sehe nicht groß, dass unsere Ziele gefährdet sind“, sagte er stattdessen. © getty 17/42 Erst am Deadline Day präsentierte der FC Bayern mit Marc Roca, Douglas Costa, Eric Maxim Choupo-Moting und Bouna Sarr vier weitere Spieler. © imago images / Sven Simon 18/42 Laut übereinstimmenden Medienberichten sei Flick vor allem mit den Verpflichtungen von Costa und Sarr unzufrieden gewesen. Er hätte lieber Callum Hudson-Odoi und Sergino Dest in seinem Team gehabt, heißt es. © getty 19/42 Da die Neuzugänge die kurze Vorbereitung verpassten und viele Englischer Wochen für die Bayern anstanden, ließ Flick sie größtenteils auf der Bank – inklusive Sane. © getty 20/42 Auch in der Wahrnehmung von den Talenten des FC Bayern Campus soll zwischen Flick und Salihamidzic Uneinigkeit herrschen. Beispielhaft hierfür steht die Personalie Tiago Dantas. © getty 21/42 Der Portugiese gilt als absoluter Wunschspieler von Flick und wurde daher im Sommer von Benfica Lissabon ausgeliehen, inklusive einer Kaufoption von 7,5 Millionen Euro im Sommer. © imago images / Eibner 22/42 Während Flick den kleinen Mittelfeldspieler fest verpflichten möchte, habe der Sportvorstand bereits sein Veto eingelegt. Er wolle das Geld lieber in andere Spieler (wie Florian Neuhaus) investieren. © getty 23/42 Ein weiteren Konfliktpunkt gibt es in der Personalie Jerome Boateng. Den im Sommer auslaufenden Vertrag hätte Flick dem Vernahmen nach anders als Salihamidzic gerne verlängert. (Dazu später mehr ...) © imago images / MIS 24/42 "Er ist ein Spieler, der uns immer guttun kann“, sagte Flick. Salihamidzic dagegen dürfte vorrangig daran interessiert sein, dass 80-Millionen-Euro-Mann Lucas Hernandez regelmäßig spiele. © imago images / Team 2 25/42 Im Frühjahr sind die Streitereien zwischen Flick und Salihamidzic nach Informationen von SPOX und Goal eskaliert. Lediglich das gemeinsame Einschreiten von Rummenigge und Hoeneß konnte schlichtend wirken. © imago images / Minkoff 26/42 Seitdem sollen sich beide jedoch im Sinne der gemeinsamen Sache wieder zusammengerauft haben, es gebe zwar Diskussionen, die sehr "meinungsstark" verliefen, aber von einem Zerwürfnis könne keine Rede mehr sein. © imago images / Ruiz 27/42 Die Auseinandersetzungen sollen sich unter anderem um die Rolle von Ersatztorwart Alexander Nübel gedreht haben. Das berichtete der kicker. © getty 28/42 Die Führungsetage rund um den Sportvorstand hätte sich regelmäßigere Einsätze gewünscht. Die Hoffnungen würden bei Flick aber "auf taube Ohren“ stoßen. © getty 29/42 "Meine Aufgabe als Trainer ist, dass ich die Spieler spielen lassen, die die beste Mannschaft sind“, kommentierte Flick die Kritik von Nübels Berater. Der ehemalige Schalker kommt erst auf zwei Einsätze. © getty 30/42 Den Vereinsbossen sind die Spannungen zwischen Flick und Salihamidzic bewusst, man wolle laut kicker aber keine Partei ergreifen. An Brisanz gewinnt die Situation, dass Flick das Amt des Bundestrainers reizen soll. © getty 31/42 Bei einer Pressekonferenz Mitte März sagte Flick, angesprochen auf sein Verhältnis zu Salihamidzic: "Es ist eine ganz normale Zusammenarbeit, bei der nicht immer Einigkeit herrscht. Ich sehe nichts, was uns in der Zusammenarbeit stören könnte." © getty 32/42 Eine Woche später dann überraschte Flick mit der Aussage, dass es zwischen ihm und Salihamidzic eine Aussprache gegeben habe. © getty 33/42 "Wir sind beide aufeinander zugegangen und haben das aus der Welt geschafft. Ganz im Sinne des Vereins. Es war ein kurzes Gespräch, jetzt sind wir sehr optimistisch für den Rest der Saison", verriet Flick seinerzeit bei Sky. © getty 34/42 Damit war also Ruhe? Nicht unbedingt. Immer wieder sickerten Berichte von weiteren Streitigkeiten durch. Noch vor besagter Aussprache soll Flick zu Brazzo vor versammelter Mannschaft im Bus "Jetzt halt endlich mal das Maul" gesagt haben. © getty 35/42 Flick bestätigte den Ausraster später auf einer Pressekonferenz und gelobte Besserung. © getty 36/42 Anfang April führte der bevorstehende und offizielle bestätigte Abgang von Verteidiger Jerome Boateng zu neuem Zwist. © getty 37/42 Nachdem sich Flick zunächst nicht zu einem entsprechenden Medienbericht hatte äußern wollen, bestätigte Salihamidzic den Abgang. Zudem betonte er, dass auch Flick in die Entscheidung einbezogen worden war. © getty 38/42 Angesprochen darauf wollte sich Flick zunächst nicht äußern, sagte dann aber doch: "Alles muss ich jetzt nicht beantworten, weil ich es nicht möchte. Ich muss da auch ein bisschen Schauspielern, das gehört zum Trainerjob dazu." © getty 39/42 Was genau er damit meinte, verriet Flick nicht. Es ist aber anzunehmen, dass er wohl doch nicht so ganz Teil der Entscheidung war, da er als großer Befürworter Boatengs gilt. Zu Ende ist die Geschichte sicher noch nicht ... © getty 40/42 Nur zwei Tage nach der 2:3-Niederlage der Bayern gegen PSG, der Boateng-Abschiedsbestätigung und Flicks "Schauspiel-Aussage" nahm sich Vorstandsboss Rummenigge die Streithähne zur Brust. © imago images 41/42 "Dieses Thema muss ein Ende haben", sagte der 65-Jährige der Bild: "Es ist überflüssig, dass wir das permanent kommentieren müssen. Wir brauchen Ruhe und eine Fokussierung auf das Wesentliche." Eine klare Ansage an die Streithähne. Ob sie Wirkung zeigt? © getty 42/42 Nach dem 3:2 in der Bundesliga beim VfL Wolfsburg am 17. April ließ Flick die Bombe platzen und verkündete, dass er um die Auflösung seines Vertrags gebeten habe. Bei sieben Punkten Vorsprung wird er sich wohl mit dem Meistertitel verabschieden.

11 Uhr: Diskussionen gehen los

Los geht es jetzt mit den Diskussionen in den jeweiligen Runden. Im Doppelpass sind unter anderem Armin Veh und Stefan Effenberg, bei Sky90 Felix Magath und Lothar Matthäus zu Gast.

10.45 Uhr: Wird Julian Nagelsmann der Flick-Nachfolger?

Julian Nagelsmann gilt als heißester Kandidat auf die Flick-Nachfolge. In den Gesprächen rund um den Upamecano-Transfer soll Salihamidzic bereits mit dessen Berater, die auch Upamecano betreuen, über ihn gesprochen haben. Das berichtet die Bild und Sky. "Bayern München hat sich mit Nagelsmann schon ein bisschen unterhalten, auch über wirtschaftliche Dinge, so viel man weiß", hatte Lothar Matthäus am Dienstag bei Sky behauptet.

Gestern legte nach und behauptete, dass er nicht Nagelsmann direkt meinen wollte, sondern dessen Berater. Auch da soll es bereits um wirtschaftliche Dinge gehandelt haben. "Es gab und gibt keine Gespräche. Das gilt auch für meine Berater, denn die sind nicht autark unterwegs", hatte Nagelsmann letzte Woche erklärt.

Übrigens: Heute um 13.30 Uhr spricht der Leipzig-Coach zur Presse. Hier erfahrt Ihr natürlich alles dazu.

10.35 Uhr: Hoeneß von Sky-Reporter informiert

Apropos überraschte Bayern-Bosse. Nach dem Wolfsburg-Spiel hat Sky-Reporter Uli Köhler mit Uli Hoeneß telefoniert. Der Ehrenpräsident soll komplett überrascht gewesen sein und wusste nicht, dass Flick seinen Abschied verkündet habe.

10.27 Uhr: FCB-Bosse sollen nicht mit Verkündung gerechnet haben

Laut übereinstimmenden Medienberichten soll Flick mit seiner Verkündung die Bayern-Bosse überrumpelt haben. Als Flick vor die Kameras trat, waren diese bereits auf dem Weg zum Flughafen (wegen Corona fliegen sie getrennt vom Team). Es war demnach damit gerechnet worden, dass Flick erst nach dem Leverkusen-Spiel seine Entscheidung öffentlich machen würde. Nun kam es also anders.

10.20 Uhr: Wer folgt auf Hansi Flick?

Wer folgt auf Hansi Flick? Wie die Bild meldet, soll Karl-Heinz Rummenigge einer Verpflichtung von Julian Nagelsmann skeptisch gegenüberstehen. Der Bayern-Boss soll wohl Ajax-Trainer Erik ten Hag bevorzugen. Massimiliano Allegri derweil soll kein Kandidat sein. Den Italiener soll es zur AS Rom ziehen.

FC Bayern München - Hansi Flick will gehen: Die möglichen Nachfolge-Kandidaten © getty 1/15 Hansi Flick möchte den FC Bayern zum Saisonende verlassen. Damit dieser Wunsch Realität wird, muss der Aufsichtsrat des Rekordmeisters einer Vertragsauflösung zustimmen. Wer käme als möglicher Nachfolger für Flick infrage? © imago 2/15 Klar ist: Die Verantwortlichen haben bislang noch nicht Gespräche mit anderen Trainern geführt. Der Abgang von Flick, so sehr er sich in den vergangenen Wochen auch abzeichnete, war kein Teil ihrer Planungen. SPOX zeigt die möglichen Nachfolger. © getty 3/15 JULIAN NAGELSMANN | 33 Jahre | RB Leipzig | Weckt bekanntlich schon länger Begehrlichkeiten bei den Bayern-Bossen - allen voran bei Ehrenpräsident Uli Hoeneß und Sportvorstand Hasan Salihamidzic. Das Problem: Er würde eine stattliche Ablöse kosten. © getty 4/15 15 Millionen Euro aufwärts würde RB dem Vernehmen nach für Nagelsmann (Vertrag bis 2023) aufrufen. So viel Geld wurde noch nie für einen Trainer bezahlt. Nagelsmann selbst stellte vor kurzem klar, "keinen Krieg" anzetteln zu wollen. © getty 5/15 Gleichwohl ist Nagelsmanns Verbundenheit zum FC Bayern kein Geheimnis. Er kommt aus dem nur 60 Kilometer von München entfernten Landsberg am Lech, wo ein Großteil seiner Familie lebt. © imago 6/15 "Ich bin glücklich, der FC Bayern würde mich vielleicht noch glücklicher machen", sagte Nagelsmann 2017. Vier Jahre später besteht auch sportlich kein Zweifel an dessen Tauglichkeit. Taktisch würden sich die Münchner unter ihm womöglich sogar verbessern. © getty 7/15 ERIK TEN HAG | 51 Jahre | Ajax Amsterdam | Stand schon nach dem Rauswurf von Niko Kovac auf der Liste der Münchner, gerade Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge gilt als großer Befürworter des Niederländers. © imago 8/15 Ten Hag arbeitete - von 2013 bis 2015 - auch schon mal als Trainer der zweiten Mannschaft beim FCB, spricht Deutsch. Außerdem sagte er erst Anfang April: "Ich hoffe, mal in der Bundesliga als Trainer zu arbeiten." Sein Vertrag bei Ajax läuft bis 2022. © getty 9/15 MASSIMILIANO ALLEGRI | 53 Jahre | vereinslos | Laut italienischen Medien (mal wieder) ein Kandidat beim Champions-League-Sieger. Rummenigge soll auch von Allegri angetan sein. Das große Manko des Ex-Juve-Trainers: Er spricht weder Deutsch noch Englisch. © imago 10/15 XABI ALONSO | 39 Jahre | Real Sociedad B | Die namhafte und charmante Lösung. Hat aber gerade erst seinen Vertrag bei der zweiten Mannschaft der Basken verlängert und möchte sich nach eigenen Angaben noch nicht auf dem Top-Niveau versuchen. © getty 11/15 Alonso, von 2014 bis 2017 Spieler beim FCB, ist aber definitiv auf der Liste der FCB-Bosse. Rummenigge sagte erst im vergangenen September: "Er wird ein Trainer sein, der für den FC Bayern irgendwann in der Zukunft von Interesse sein kann." © getty 12/15 MARK VAN BOMMEL | 43 Jahre | vereinslos | Noch so ein Ex-Spieler, der jetzt als Trainer fungiert - und seit seinem Aus Ende 2019 bei PSV Eindhoven ablösefrei zu bekommen wäre. Van Bommel geht dennoch als klarer Außenseiter-Kandidat durch. © getty 13/15 JOACHIM LÖW | 61 Jahre | Deutsche Nationalmannschaft | Flick zum DFB, Löw zum FCB - schwierig, aber nicht unmöglich. Klar ist: Der Weltmeister-Coach von 2014 sucht nach seinem DFB-Aus eine neue Herausforderung auf Vereinsebene. © getty 14/15 Darüber hinaus hat Löw - trotz der Ausbootung von Mats Hummels, Jerome Boateng und Thomas Müller - ein professionelles Verhältnis zu den Bayern-Bossen. Dennoch wäre es eine Überraschung, würde der 61-Jährige kommende Saison den FCB trainieren. © getty 15/15 ARSENE WENGER | 71 Jahre | vereinslos | Im Zuge der Flick-Beförderung 2019 schon ein Thema bei den Bayern-Bossen, spricht Deutsch, ist erfahren und wäre damit quasi die französische Antwort auf Jupp Heynckes. Mit 71 aber womöglich schon zu alt.

10.15 Uhr: Klose soll bei Bayern enttäuscht sein

Miroslav Klose soll laut der Bild sogar beim FC Bayern enttäuscht sein, da Sportvorstand Salihamidzic noch gar kein Gespräch mit ihm gesucht habe, obwohl es in der Öffentlichkeit immer hieß, Klose dürfe weitermachen. Klose soll das aufgestoßen haben. Es gehe bei den Bayern nicht mehr so vor, wie zu Spielerzeiten. Weiter heißt es im Bericht, dass Klose Flick Richtung DFB folgen könnte.

10.10 Uhr: Auch zwischen Klose und Brazzo soll es knirschen

Wie die Bild berichtet, steht auch Co-Trainer Miroslav Klose vor dem Abschied. Das Verhältnis zwischen Klose und Salihamidzic soll ebenfalls "angespannt" sein. Der Grund dafür soll in der Vergangenheit liegen. Der Weltmeister von 2014 trainierte zuvor die U17 der Bayern, in der auch Salihamidzics Sohn Nick spielte.

Brazzo Junior saß dort aber überwiegend auf der Bank und kam nur zu fünf Einsätzen, vier davon unter zehn Minuten. Salihamidzic Senior soll dies aufgestoßen haben. In der Folge sollte Klose demnach in eine andere Jugend versetzt werden, ehe er Co-Trainer von Hansi Flick wurde.

10.05 Uhr: Reaktionen zu Flicks Aussagen im TV

"Das müssen wir als Mannschaft erst einmal verarbeiten, weil wir eine sehr erfolgreiche und schöne Zeit hatten", sagte Kapitän Manuel Neuer nach dem Spiel. Auch Thomas Müller reagierte auf die Bekanntmachung Flicks: "Er hat es nicht begründet. Das muss er auch nicht. Er hat sehr viel Energie gelassen in den intensiven vergangenen eineinhalb Jahren. Als Trainer beim FC Bayern braucht man grundsätzlich ein dickes Fell."

Weitere Reaktionen gibt es hier.

10.00 Uhr: Flick will weg - was bisher geschah

Hansi Flick hat nach dem 3:2-Sieg in Wolfsburg verkündet, dass er den FC Bayern München im Sommer verlassen will. "Ich habe der Mannschaft gesagt, dass ich den Verein unter der Woche informiert habe, dass ich am Ende der Saison aus meinem Vertrag raus möchte", sagte Flick bei Sky und fügte an: "Es war keine einfache Entscheidung für mich."

Auslöser für Flicks Wunsch dürfte der andauernde Streit mit Sportvorstand Hasan Salihamidzic sein. "Ich habe die Dinge intern mit den Verantwortlichen besprochen. Die Gründe bleiben erstmal intern", sagte der 56-Jährige. Damit ist der Weg für Flick zum DFB als Nachfolger von Bundestrainer Joachim Löw frei. Der DFB sei "eine Option, die jeder erwägen muss", sagte Flick. Gespräche mit DFB-Direktor Oliver Bierhoff habe es aber noch keine gegeben.

Hansi Flick verkündet Abschied vom FC Bayern München: So reagiert das Netz © getty 1/15 Mit der Bekanntgabe, den Trainerposten an der Säbener Straße zum Saisonende niederlegen zu wollen, hat Hansi Flick nach dem Sieg in Wolfsburg eine Lawine in den sozialen Netzwerken ausgelöst. Hier gibt es die besten Reaktionen. © getty/twitter 2/15 Max-Jacob Obst - Moderator beim Podcast "Rasenfunk" © getty/twitter 3/15 Tobias Escher - Freier Journalist (u.a. Spielverlagerung) © getty/twitter 4/15 Helge Wohltmann - Redakteur bei OneFootball © Twitter 5/15 Steffen Meyer - FC-Bayern-Blogger (u.a. bei Miasanrot) © Twitter 6/15 Johannes Mittermeier - Redakteur bei FOCUS Online © getty/twitter 7/15 Jonas Rütten - Redakteur bei SPOX und Goal © getty/twitter 8/15 Benjamin Heinrich - Redakteur bei Fussball.News © getty/twitter 9/15 Louis Loeser - Redakteur bei SPOX und Goal © getty/twitter 10/15 Max Fritzsching - Redakteur beim FUMS-Magazin © getty/twitter 11/15 © getty/twitter 12/15 © getty/twitter 13/15 © getty/twitter 14/15 © getty/twitter 15/15

FC Bayern: Restprogramm in dieser Saison