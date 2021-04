FC Bayern München, News und Gerüchte: Gespräch zwischen Flick und Kahn noch in dieser Woche?

Die Zukunft von Hansi Flick ist weiter ein großes Thema beim FC Bayern. Nun schaltet sich offenbar Vorstand Oliver Kahn ein. Ein Trainerkollege ist Flick zur Seite gesprungen. Und auch Lothar Matthäus hat auf die Bedeutung des Sextuple-Trainers hingewiesen. News und Gerüchte zum FC Bayern gibt es hier.

Weitere News und Gerüchte zum FCB gibt es hier.

FC Bayern, Gerücht: Gespräch zwischen Flick und Kahn in dieser Woche?

Die Zukunft von Bayern-Trainer Hansi Flick über die Saison hinaus ist weiter vollkommen unklar, nun schaltet sich offenbar auch Vorstand Oliver Kahn ein, um für klarere Verhältnisse zu sorgen. Wie die Bild berichtet, ist noch in dieser Woche ein Gipfeltreffen zwischen Flick und dem zukünftigen Vorstandsvorsitzenden geplant.

Darin soll Flick seine Pläne darlegen, unter anderem, wie konkret sein Interesse an der Nachfolge von Joachim Löw als Bundestrainer ist und ob er wirklich darüber nachdenke, den FC Bayern nach Ende der Saison zu verlassen. Aufgrund des angespannten Verhältnisses zwischen Flick und Sportvorstand Hasan Salihamidzic gilt dieses Szenario als durchaus möglich.

Bisher hat sich Kahn in der Causa Flick vs. Salihamidzic merklich zurückgehalten. Während Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge als Unterstützer Flicks gilt und mehrfach deutlich machte, den Erfolgscoach unter keinen Umständen ziehen lassen zu wollen ("Das hat nichts mit Wahrscheinlichkeit zu tun. Das ist Fakt", sagte er im März in der Welt am Sonntag), sind Präsident Herbert Hainer und Aufsichtsratsmitglied Uli Hoeneß eher dem Lager von Salihamidzic zuzuordnen.

Kahn ist bisher als neutraler Beobachter der Situation aufgetreten, seine Meinung könnte für eine Neuausrichtung der Machtverhältnisse sorgen. Entscheidende Auswirkungen könnte auch der Ausgang des Rückspiels im Champions-League-Viertelfinals in Paris am Dienstagabend haben. Im Falle eines Scheiterns - nach der 2:3-Niederlage im Hinspiel kein unwahrscheinliches Szenario - wäre die Saison für den FC Bayern im Grunde gelaufen. In den Pokalwettebwerben ist der FCB nicht mehr vertreten, in der Bundesliga scheint die Meisterschaft trotz des Remis gegen Union Berlin nur noch Formsache. So könnte frühzeitig ein Neustart ohne Flick ausgerufen werden.

In den vergangenen Monaten traten immer wieder Differenzen zwischen Flick und Salihamidzic zutage. Vor dem Spiel gegen Berlin erklärte der Trainer, der Kader sei "letztes Jahr besser" gewesen, auf Nachfragen zu seiner Zukunft antwortete er nur noch mit "nächste Frage". Sport1 berichtete jedoch am Montag, dass auch die Personalie Salihamidzic "zunehmend kritischer" bei den Verantwortlichen gesehen werde.

FC Bayern München: Alle Transfer von Uli Hoeneß in seinen letzten fünf Spielzeiten als Manager im Check © getty 1/50 Beim FC Bayern sind die Transfers in diesen Tagen wieder ein großes Thema (Brazzo vs. Flick). Auch Hoeneß übte den Job des Managers aus, ehe er 2009 Präsident wurde. SPOX bewertet die Transfers in seinen letzten fünf Spielzeiten (2004/05 bis 2008/09). © getty 2/50 Hoeneß hatte seine Spielerkarriere 1979 aufgrund der Nachwirkungen einer Knieverletzung früh beendet und übernahm noch im selben Jahr das Management des FCB. Mit nur 27 Jahren wurde er so der jüngste Manager der Bundesliga-Geschichte. © getty 3/50 SAISON 2004/2005: Lucio (Innenverteidiger, kam für 12 Mio. Euro von Bayer Leverkusen) – NOTE: 1,5. © getty 4/50 Kam bereits als Weltmeister nach München und steigerte sich dort endgültig zum Weltklasse-Verteidiger. Lucio blieb fünf Jahre und wurde dreimal Meister, ehe es ihn nach Mailand zog. Stets gefürchtet: seine berühmten Ausflüge nach vorne. © getty 5/50 Torsten Frings (Mittelfeldspieler, kam für 9,25 Mio. Euro von Borussia Dortmund) – NOTE: 4. © getty 6/50 Traf bei den Bayern auf seinen ehemaligen Trainer Felix Magath. Frings spielte meist von Beginn an und gewann in seiner Debütsaison gleich das Double, so wirklich passte er jedoch nicht nach München. Wurde nach einem Jahr mit Verlust an Bremen verkauft. © getty 7/50 Andreas Görlitz (Rechtsverteidiger, kam für 2,5 Mio. Euro von 1860 München) – NOTE: 5. © getty 8/50 Riss sich gleich in seiner ersten Saison für die Münchner das Kreuzband und fiel fast zwei Jahre aus. Nach seinem Comeback wurde Görlitz ausgeliehen, bei seiner Rückkehr machte die Ferse Probleme. Sein auslaufender Vertrag wurde nicht verlängert. © getty 9/50 Vahid Hashemian (Stürmer, kam für 2 Mio. Euro vom VfL Bochum) – NOTE: 5. © getty 10/50 Der Iraner stieß aus Bochum zum Rekordmeister, es wurde jedoch schnell klar, dass dieser Schritt für ihn eine Nummer zu groß war. Hashemian machte nur 15 Spiele (ein Tor) für die Bayern und wurde nach einem Jahr für 1,3 Mio. an Hannover 96 abgegeben. © getty 11/50 Bixente Lizarazu (Linksverteidiger, kam ablösefrei von Olympique Marseille) – NOTE: 2,5. © getty 12/50 Kehrte nach kurzem Gastspiel in Marseille nochmal für eineinhalb Jahre zurück, um den verletzten Philipp Lahm zu ersetzen. Machte seine Sache gut und gewann zwei weitere Meisterschaften, ehe er wieder für Lahm Platz machte und seine Karriere beendete. © getty 13/50 SAISON 2005/2006: Valerien Ismael (Innenverteidiger, kam für 8,5 Mio. Euro von Werder Bremen) – NOTE: 3. © getty 14/50 War in seiner Debütsaison unumstrittener Stammspieler und gewann mit den Bayern das Double. 2006 zog sich der Franzose aber noch vor Saisonbeginn einen Schien- und Wadenbeinbruch zu und fand nie mehr in Spur. Wurde im Winter 2008 nach Hannover verkauft. © getty 15/50 Julio dos Santos (Mittelfeldspieler, kam für 2,7 Mio. Euro von Cerros Porteno) – NOTE: 5. © getty 16/50 Kam als möglicher Nachfolger von Michael Ballack aus Paraguay, konnte die Erwartungen aber nie erfüllen. In Wolfsburg sollte er Spielpraxis sammeln, verletzte sich jedoch schwer. Nach zwei weiteren Leihgeschäften wurde er 2008 ablösefrei verkauft. © getty 17/50 Ali Karimi (Mittelfeldspieler, kam ablösefrei von Al-Ahli) – NOTE: 4,5. © getty 18/50 Asiens Fußballer des Jahres konnte sein Potenzial in seiner ersten Saison in Teilen andeuten: Karimi machte 26 Spiele für die Bayern und gewann das Double. Baute dann jedoch stark ab, war nur noch Teilzeitkraft und wurde ablösefrei nach Katar abgegeben. © getty 19/50 SAISON 2006/2007: Lukas Podolski (Stürmer, kam für 10 Mio. Euro vom 1. FC Köln) – NOTE: 4,5. © getty 20/50 Kam mit großen Vorschusslorbeeren zu den Bayern, war dort jedoch stets nur Ergänzungsspieler. Wurde in seiner ersten Saison zum "Absteiger der Saison" gewählt und traf in 106 Spielen 26-mal. Nach drei Jahren kehrte er ohne Verlust zurück nach Köln. © getty 21/50 Daniel Van Buyten (Innenverteidiger, kam für 8 Mio. Euro vom Hamburger SV) – NOTE: 2,5. © getty 22/50 Schwankte seit seinem Wechsel zwischen einer Rolle als Ergänzungs- und Stammspieler, überzeugte aber meist, wenn er gebraucht wurde.. Gewann viermal das Double und 2013 - wenn auch als Teilzeitkraft - die Champions League. Beendete 2014 seine Karriere. © getty 23/50 Mark van Bommel (Mittelfeldspieler, kam für 6 Mio. Euro vom FC Barcelona) - NOTE: 2. © getty 24/50 Avancierte nach zwei Jahren zum ersten ausländischen Spieler, der dauerhaft die Kapitänsbinde bei Bayern trug. Seine Mentalität und Genialität sollten ihn lange zu einem der wichtigsten Spieler machen, ehe er sich mit LvG überwarf und 2011 flüchtete. © getty 25/50 SAISON 2007/2008: Franck Ribery (Mittelfeldspieler, kam für 30 Mio. Euro von Olympique Marseille) – NOTE: 1. © getty 26/50 Publikumsliebling, Vereinsikone und Spaßvogel! Er absolvierte 425 Pflichtspiele für die Bayern und sammelte 306 Scorerpunkte (124 Tore, 182 Assists). Verletzungen verhinderten noch krassere Zahlen. Zweifelsohne der beste Hoeneß-Transfer in dieser Liste. © getty 27/50 Miroslav Klose (Stürmer, kam für 15 Mio. Euro von Werder Bremen) – NOTE: 3,5. © getty 28/50 Nach seinem umstrittenen Wechsel von Bremen fasste er nie richtig Fuß in München. In 98 Bundesligaspielen erzielte der WM-Rekordtorschütze 24 Treffer - die schlechteste Torquote seiner Karriere. Seit 2020 ist er Co-Trainer von Hansi Flick. © getty 29/50 Marcell Jansen (Linksverteidiger, kam für 14 Mio. Euro von Borussia Mönchengladbach) – NOTE: 3,5. © getty 30/50 Der Linksverteidiger stand nach seinem Wechsel zwar häufig in der ersten Elf und gewann das Double, Bäume riss der damalige Nationalspieler aber nie heraus. Nach nur einem Jahr wechselte er zum HSV, wo er zwischenzeitlich sogar Präsident war. © getty 31/50 Breno (Innenverteidiger, kam für 12 Mio. Euro vom FC Sao Paulo) – NOTE: 5,5. © getty 32/50 Er kam als einer der größten Abwehrtalente und ging vier Jahre später als verurteilter Brandstifter in den Knast. Bereits zuvor hatte er kaum eine Rolle gespielt. Seine vielen Verletzungen waren ein weiterer Faktor. Heute kickt er wieder in Brasilien. © getty 33/50 Luca Toni (Stürmer, kam für 11 Mio. Euro vom AC Florenz) – NOTE: 2. © getty 34/50 Gleich in seiner ersten Saison wurde der Italiener mit 24 Treffern Torschützenkönig. Eine Achillessehnenverletzung verhinderte die zweite Torjägerkanone, ehe ihn Louis van Gaal in seinem dritten und letzten Jahr meist auf die Bank setzte. © getty 35/50 Jose Sosa (Mittelfeldspieler, kam für 9 Mio. Euro von Estudiantes) – NOTE: 4,5. © getty 36/50 Der FC Bayern war gleich seine erste Station in Europa. Der Argentinier sollte Deisler ersetzen, kam aber nie wirklich zurecht. Nach zwei Jahren als Ergänzungsspieler und einer zwischenzeitlichen Leihe zu Estudiantes ging er 2010 nach Neapel. © getty 37/50 Jan Schlaudraff (Stürmer, kam für 1,2 Mio. Euro von Alemannia Aachen) – NOTE: 5. © getty 38/50 In Aachen spielte er sich noch bis in die Nationalmannschaft hoch, ehe er bei Bayern auf der Bank versauerte. An Toni, Klose und Podolski war einfach kein Vorbeikommen. Er kam nur auf 14 Kurzeinsätze und wechselte ein Jahr später zu Hannover 96. © getty 39/50 Ze Roberto (Mittelfeldspieler, wurde für 1 Mio. Euro von Club Nacional ausgeliehen) – NOTE: 2. © getty 40/50 Kehrte nach einem Jahr Abstinenz zurück und gab sofort wieder den Strippenzieher im Mittelfeld. Nach zwei starken Spielzeiten (32 Torbeteiligungen) konnte er sich mit dem FCB nicht über eine Vertragsverlängerung einigen. Es folgte der Wechsel zum HSV. © getty 41/50 Hamit Altintop (Mittelfeldspieler, kam ablösefrei vom FC Schalke 04) – NOTE: 3. © getty 42/50 Er sollte den zu Juve abgewanderten Hasan Salihamidzic ersetzen und kam trotz starker Konkurrenz regelmäßig zum Einsatz. In 109 Spielen traf der Türke 13-mal und bereitete 16 Treffer vor. 2010 ersetzte er zudem den gesperrten Ribery im CL-Finale. © getty 43/50 SAISON: 2007/2008: Tim Borowski (Mittelfeldspieler, kam ablösefrei von Werder Bremen) – NOTE: 4. © getty 44/50 Der langjährige Bremer wechselte etwas überraschend an die Isar und sollte auch schnell wieder an die Weser zurückkehren. Nach einer Saison mit fünf Toren in 26 Bundesligaspielen war bereits Schluss. Inzwischen ist er Co-Trainer von Florian Kohfeldt. © getty 45/50 Hans Jörg Butt (Torwart, kam ablösefrei von Benfica Lissabon) – NOTE: 2. © getty 46/50 Nach Kahns Karriereende suchte Bayern dringend nach einer neuen Nummer eins - und fand diese in Butt. Als Ersatztorwart gekommen, wurde er noch in seiner ersten Saison Stammkeeper. Auch Rensing und Kraft konnten sich nicht gegen ihn durchsetzen. © getty 47/50 Massimo Oddo (Rechtsverteidiger, wurde ohne Leihgebühr vom AC Milan ausgeliehen) – NOTE: 4,5. © getty 48/50 Aufgrund von großen Sorgen auf den Außenverteidiger-Positionen verpflichtet, war seine Zeit nach 18 meist schwachen Auftritten in Münchnen wieder beendet. Der FCB ließ die Kaufoption verstreichen und Oddo kehrte zu Milan zurück. © getty 49/50 Landon Donovan (Stürmer, wurde ohne Leihgebühr von LA Galaxy ausgeliehen) – NOTE: 5. © getty 50/50 Der Klinsmann-Wunschspieler kam nur auf sechs Kurzeinsätze und zog nach nur drei Monaten weiter zum FC Everton. Der US-Amerikaner gilt wohl als eines der größten Transfer-Missverständnisse des FC Bayern.

FC Bayern, News - "Frechheit": Baumgart unterstützt Flick

Steffen Baumgart, Trainer vom SC Paderborn, ist seinem Kollegen Hansi Flick zur Seite gesprungen und kann nachvollziehen, dass dieser momentan keine konkreten Aussagen zu seiner Zukunft machen will. "Ich verstehe Flick da zu 100 Prozent. Wenn er nur gefragt wird, ob er mit seinem Sportvorstand schon Kaffee getrunken hat, sagt er natürlich 'Nächste Frage!'", sagte Baumgart bei Sport1.

Es sei "eine Frechheit, was er sich da immer anhören muss". Flick lasse sich "nicht provozieren". Oftmals stünden Dinge im Mittelpunkt, die gar nichts mit Fußball zu tun haben. "Was soll er antworten zu Themen, die er selbst noch gar nicht weiß. Da muss man sich nicht wundern, wenn wir den Fußball immer mehr in eine komische Richtung bringen und es darum geht, ob jemand ein grünes oder rotes Auto fährt. Es geht oft nur noch um Skandale und wer mit wem nicht kann."

Flick mache "einen tollen Job und habe in erster Linie die Aufgabe, "den FC Bayern auf Erfolgskurs halten". Der FCB sei "nach wie vor das Aushängeschild in der Champions League" und könne "in Europa den großen Mannschaften Paroli bieten. Deshalb hat Baumgart kein Verständnis für die aufgekommenen Diskussionen: "Warum dort jeder Satz hochgepusht wird, weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass es nur an Flick und Salihamidzic liegt. Die beiden könnten das auch alleine untereinander klären."

Baumgart wird den SC Paderborn nach vier Jahren zum Saisonende verlassen und strebt eine neue Herausforderung an. Mit den Ostwestfalen war er von der 3. Liga bis in die Bundesliga aufgestiegen. "Ich habe mich einfach für einen neuen Weg entschieden. Ich bin mit allem zufrieden und hätte auch ohne Bauchschmerzen wieder verlängern können, aber ich glaube, dass der Fußball mir noch viel geben kann", erklärte er. Gerüchte, wonach es Gespräche mit dem FC Schalke 04 gegeben habe oder er ein Kandidat auf das Traineramt beim 1. FC Köln ist, dementierte er.

© getty Für Paderborn-Coach Steffen Baumgart ist Fußball eine Kampfsportart.

FC Bayern, News - Matthäus: Flick muss "anders auftreten"

Lothar Matthäus hat Bayern-Trainer Hansi Flick für seine schwammigen Aussagen hinsichtlich dessen Zukunft kritisiert. "Hier muss ich meinem Freund Hansi Flick ausnahmsweise einen Vorwurf machen. In Interviews und Pressekonferenzen auf die wichtigen Fragen hauptsächlich mit 'nächste Frage' zu antworten, hilft keinem weiter. Ihm selbst am allerwenigsten", so der 60-Jährige in seiner Sky-Kolumne.

Dies gebe "kein gutes Bild ab und schwächt seine Position". Er habe dies nicht nötig. "Der Trainer, der die erfolgreichste Saison in der Geschichte des FC Bayern zu verantworten hat, muss anders auftreten. Klarer, deutlicher, ehrlicher und geschickter", schrieb der Rekordnationalspieler weiter.

Zum ewigen Streit mit Sportvorstand Hasan Salihamidzic erklärte Matthäus, dass einer der beiden gehen müsse und auch gehen werde. Matthäus würde an Bayerns Stelle versuchen, Flick zu halten. "Aber er sollte sich wohlfühlen. Dies tut er aktuell offensichtlich nicht und wir alle wissen, woran oder an wem das liegt", stichelte Matthäus gegen Salihamidzic.

Mit Flick sei "Freude, Attraktivität und maximaler Erfolg zurückgekehrt", so Matthäus: "Darum bin ich der Meinung, dass Hansi für den Gesamterfolg dieses Klubs wichtiger ist, als Brazzo."

FC Bayern: Die kommenden Termine