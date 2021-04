Stimmen und Reaktionen zum Abschied von Hansi Flick bei Bayern München

Trainer Hansi Flick will den FC Bayern München zum Saisonende verlassen. Hier gibt es Stimmen und Reaktionen zur Ankündigung des 56-Jährigen (zusammengestellt vom SID, wird ständig aktualisiert).

Hansi Flick (Bayern-Trainer, bei Sky): "Ich habe der Mannschaft gesagt, dass ich den Verein unter der Woche informiert habe, dass ich am Ende der Saison aus meinem Vertrag raus möchte. Das ist Fakt. Das war mir wichtig, das mitzuteilen, weil es schon ein wenig Flurfunk gab. Weil wir jetzt knapp zwei Jahre erfolgreich zusammengearbeitet haben.

Ich bin absolut begeistert von dieser Mannschaft und diesem Team, was für eine Einstellung und eine Qualität sie hat. Ich bin dem Verein dankbar, dass es für mich die Gelegenheit gab, diese Mannschaft zu trainieren. Aber die Entscheidung, die ich getroffen habe, habe ich nach reiflicher Überlegung getroffen. Den Grund, warum ich die Entscheidung getroffen habe, habe ich mit dem Verein besprochen - und das bleibt jetzt erst mal intern.

Meine Zukunft ist überhaupt nicht klar. Es gab auch noch kein Gespräch, was das betrifft. Wir hatten auch in der Champions League noch mal eine wichtige Phase. Natürlich ist der DFB eine Option, die sich jeder Trainer überlegen muss. Aber ich muss es jetzt erst mal verdauen."

Hansi Flick (in der ARD): "Der Verein weiß Bescheid, die Mannschaft weiß jetzt auch Bescheid. Das war mir wichtig, jetzt auch nach diesem Spiel, weil ich wusste, dass es ein sehr wichtiges Spiel war und es mir wichtig war, dass die Mannschaft es von mir erfährt, weil da auch der ein oder andere Flurfunk schon unterwegs war. Ich bin einfach stolz auf diese Mannschaft, wie sie diese Zeit auch begleitet hat und es war für mich immer ein absoluter Traum, diese Mannschaft zu führen und als Trainer zu begleiten. Es war auch für den Verein, muss man einfach dazu sagen, eine tolle Zeit und wir haben noch ein bisschen was vor, fünf Spiele. Für mich ist es auch raus jetzt und von daher gucken wir nach vorne in die Zukunft."

Manuel Neuer (Bayern-Torwart, DFB-Kapitän, Weltmeister 2014): "Das war eine emotionale Geschichte für uns alle. Das müssen wir als Mannschaft erst einmal verarbeiten, weil wir eine sehr erfolgreiche und schöne Zeit hatten."

Thomas Müller (Bayern-Profi, Weltmeister 2014): "Er hat uns das mitgeteilt, dass er gehen wird. Er hat es nicht begründet. Das muss er auch nicht. Er hat sehr viel Energie gelassen in den intensiven vergangenen eineinhalb Jahren. Als Trainer beim FC Bayern braucht man grundsätzlich ein dickes Fell."

Lothar Matthäus (Rekordnationalspieler, bei Sky): "Ich bin sicher, dass da ein Kontakt besteht. Alleine aus den gemeinsamen vergangenen Zeiten. Mir kann keiner erzählen, dass die in den letzten fünf, sechs, sieben Wochen nicht mehr telefoniert haben. Jetzt werden die Gespräche ernsthaft werden. Das muss für den DFB jetzt aktuell sein. Tendenz: Er wird Nachfolger von Joachim Löw."

Christian Streich (Trainer SC Freiburg): "Es ist beeindruckend, was Hansi bei Bayern München geleistet hat. Er hat ganz viele Leute überrascht, weil sie es ihm in dieser Form nicht zugetraut haben. Jeder Verein oder Verband, der Hansi bekommt, kann sich glücklich schätzen."