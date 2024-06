Polen vs. Niederlande: EM Gruppenspiel heute im Liveticker

Erst zum fünften Mal ist Polen bei einer Europameisterschaft vertreten. 2016 ging es in Frankreich bis ins Viertelfinale, dreimal scheiterte man in der Gruppenphase. Die Niederlande holten bislang einmal den Titel - und das 1988 in Deutschland. Geht es weiter als 2021, als man im Achtelfinale scheiterte? Bei SPOX bleibt Ihr vollständig auf dem Laufenden, was das Duell angeht.

