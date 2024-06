BVB, News und Gerüchte: Drei Konkurrenten für Dortmund im Poker um Stuttgarts Serhou Guirassy

© getty

BVB, Gerücht: Waldemar Anton Top-Kandidat für die Hummels-Nachfolge

Waldemar Anton vom VfB Stuttgart ist beim BVB der Top-Kandidat als Nachfolger von Mats Hummels. Am Freitag hatten die Borussen offiziell bekanntgegeben, dass der Vertrag mit dem Weltmeister von 2014 nicht verlängert wird.

Allerdings mischt dem Bericht zufolge auch Bayer Leverkusen im Rennen um Anton mit, da die Werkself ihrerseits Jonathan Tah an den FC Bayern verlieren könnte. Anton habe eine Ausstiegsklausel in Höhe von 22 Millionen Euro in seinem Vertrag, die der BVB mit den Champions-League-Einnahmen im Rücken ziehen könnte. Das Gesamtpaket bei einem Vierjahresvertrag wäre bei Anton angeblich rund 50 Millionen Euro schwer.