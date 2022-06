Transfer-Zwischenbilanz des CL-Quintetts: Bayern und Frankfurt landen Coups - BVB arbeitet an nächstem Ausrufezeichen

Erstmals treten fünf Bundesliga-Klubs in der Gruppenphase der Champions League an. Der BVB startete bereits eine Transferoffensive, beim FC Bayern bestimmte zuletzt die bevorstehende Verpflichtung von Sadio Mane die Schlagzeilen. Und Eintracht Frankfurt steht vor einer namhaften Verpflichtung. SPOX zieht eine Transfer-Zwischenbilanz des CL-Quintetts: Nicht jede Kader-Baustelle ist bereits geschlossen.

FC Bayern: Mane-Coup überlagert Causa Lewandowski

Das aktuelle Top-Thema: Sadio Mane bestimmte die Schlagzeilen in den vergangenen Tagen. Am Freitag verständigen sich der FC Bayern und der FC Liverpool auf einen Transfer des Offensivstars. "Ja, er kommt", sagte FCB-Sportvorstand Hasan Salihamidzic nach seiner Rückkehr aus England zu Sky. Im Laufe der Woche soll der Deal auch offiziell über die Bühne gehen. Am Mittwoch könnte Mane im Rahmen einer großen Präsentation in der Allianz Arena vorgestellt werden.

Wer noch gehen könnte: Die bevorstehende Verpflichtung Manes hat die Spekulationen um einen Abschied von Robert Lewandowski etwas in den Hintergrund gedrängt. Nach wie vor gilt offiziell das "Basta" der Bayern-Bosse, die trotz Lewandowskis öffentlich geäußerten Wechselwünschen einen vorzeitigen Abgang des bis 2023 gebundenen Torjägers ausschließen. Das letzte Wort scheint aber noch nicht gesprochen, zumal der FC Barcelona, der als Wunschziel Lewandowskis gilt, vergangene Woche die Weichen für die Erschließung neuer Einnahmequellen stellte, sodass sich der Handlungsspielraum der hochverschuldeten Katalanen auf dem Transfermarkt wohl wieder vergrößert.

Offen ist weiterhin die Zukunft Serge Gnabrys, der ein Angebot zur Verlängerung seines 2023 auslaufenden Vertrags bislang abgelehnt hat. Durch die Ankunft von Mane, der sowohl auf den Flügeln als auch im Zentrum agieren kann, hat sich der Konkurrenzkampf in der Offensive nochmals verschärft. Leih-Rückkehrer Joshua Zirkzee könnte den FCB zudem noch verlassen. Marcel Sabitzer könnte sich bei einem entsprechenden Angebot - die Rede war zuletzt von 15 Millionen Euro - nach seiner insgesamt enttäuschenden Debütsaison - ebenfalls schon wieder verabschieden. Bouna Sarr dürften darüber hinaus bezüglich eines möglichen Abschieds keine Steine in den Weg gelegt werden.

Wo noch Bedarf besteht: Sollte Lewandowski die Bayern in diesem Sommer tatsächlich noch verlassen, könnten die Bayern im Sturm noch einmal nachrüsten, da Mane kein Eins-zu-Eins-Ersatz Lewandowskis ist und ansonsten nur noch der bisherige Lewandowski-Backup Eric Maxim Choupo-Moting als klassischer Neuner übrig bliebe. Der zuletzt gehandelte VfB-Stürmer Sasa Kalajdzic soll allerdings laut Bild keine heiße Personalie mehr sein. Zwar holten die Bayern in Ryan Gravenberch bereits einen talentierten Mittelfeldspieler, dennoch halten sich weiter Gerüchte um Leipzigs Konrad Laimer.

Bayern-Neuzugänge: Ein historisch gewachsenes Muster © imago images 1/33 Sadio Mane und Noussair Mazraoui glänzten einst bei Spielen gegen den FC Bayern, ehe sie nun nach München wechselten. Das ist ein historisch gewachsenes Muster: bekanntermaßen in der Bundesliga - aber auch international. © imago images 2/33 CONNY TORSTENSSON: Der schwedische Rechtsaußen traf mit seinem Heimatklub Atvidaberg in der 1. Runde des Landesmeistercups 1973/74 auf den FC Bayern. Nach einer 1:3-Niederlage im Hinspiel netzte er beim Rückspiel doppelt. © imago images 3/33 Nur dank eines späten Treffers von Uli Hoeneß rettete sich der FC Bayern in die Verlängerung und setzte sich letztlich im Elfmeterschießen durch. An Torstensson lag es nicht, er versenkte seinen Versuch. © imago images 4/33 Im Wettbewerb blieb er trotzdem, weil er sich kurz nach dem Duell dem siegreichen FC Bayern anschloss. Auf dem Weg zum ersten Landesmeistercup-Triumph der Münchner erzielte er noch vier Tore. © imago images 5/33 In den darauffolgenden beiden Jahren verteidigte er mit dem FC Bayern Europas Thron. 1977 zog er schließlich zum FC Zürich weiter. © imago images 6/33 BIXENTE LIZARAZU: Der französische Linksverteidiger verlor mit Girondins Bordeaux zwar das UEFA-Cup-Finale 1996 gegen den FC Bayern, machte als Kapitän aber trotzdem positiv auf sich aufmerksam. © imago images 7/33 Nach einem Jahr bei Athletic Bilbao wechselte er 1997 für 4,5 Millionen Euro nach München. Lizarazu blieb zunächst bis 2004, ehe er in Folge einer Stippvisite bei Olympique Marseille von 2005 bis 2006 zurückkehrte. © imago images 8/33 ROY MAKAAY: Der niederländische Stürmer schoss Deportivo La Coruna im ersten Gruppenspiel der Champions-League-Saison 2002/03 zu einem 3:2-Sieg gegen den FC Bayern. Insgesamt erzielte er in jener Saison 39 Pflichtspieltore. © imago images 9/33 Grund genug, für den FC Bayern zuzuschlagen. Die Verpflichtung selbst stellte sich aber als durchaus kompliziert dar, hatten die Münchner doch mit La Corunas legendärem Präsidenten Augusto Cesar Lendoiro zu tun. © imago images 10/33 Als Bedingung für eine Freigabe soll er von Makaay einen Verzicht auf dessen letztes Gehalt gefordert haben. "Er hat Makaay regelrecht erpresst. Das war unterste Schublade", klagte Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge. © imago images 11/33 Letztlich wechselte Makaay für die damalige klubinterne Rekordsumme von rund 20 Millionen Euro zum FC Bayern. Rummenigge erwog unterdessen rechtliche Schritte gegen Deportivo und Lendoiro. © imago images 12/33 "Wir wollen ein offizielles Verfahren. Da sind Dinge passiert, die werden diesem Herren noch leid tun", sagte er und forderte die FIFA auf, "mal genau in die Bücher von Deportivo" zu schauen. Zu einem Verfahren kam es aber nicht. © imago images 13/33 Makaay war in den folgenden drei Jahren Stammstürmer des FC Bayern und erzielte 103 Pflichtspieltore. Nach der Ankunft von Miroslav Klose und Luca Toni 2007 ging er in seine niederländische Heimat zu Feyenoord. © getty 14/33 ANATOLIY TYMOSHCHUK: Weil der FC Bayern in der Bundesliga-Saison 2006/07 nur Vierter geworden war, musste die Mannschaft von Trainer Ottmar Hitzfeld im ungeliebten UEFA-Cup antreten. © imago images 15/33 Nach einem wilden Viertelfinal-Duell mit dem FC Getafe scheiterten die Münchner im Halbfinale am späteren Sieger Zenit St. Petersburg. Auf ein 1:1 im Hinspiel folgte ein 0:4 im Rückspiel. Die Fäden im Zenit-Mittelfeld zog Tymoshchuk. © imago images 16/33 Ein Jahr später holte der FC Bayern den Ukrainer mit der blonden Mähne für elf Millionen Euro nach München. Er brachte zwar seinen eigenen Friseur mit, schaffte es aber nie zum unumstrittenen Stammspieler. © imago images 17/33 Sein womöglich bestes Spiel machte er ausgerechnet im verlorenen Finale dahoam gegen den FC Chelsea 2012 in ungewohnter Rolle als Innenverteidiger. 2013 durfte er noch den CL-Titel bejubeln, dann kehrte er ablösefrei zu Zenit zurück. © getty 18/33 DOUGLAS COSTA: Im Februar 2015 trotzte Douglas Costas Shakhtar Donetzk dem FC Bayern im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League ein 0:0 ab, ehe es im Rückspiel ein 0:7 setzte. © getty 19/33 Ein halbes Jahr später wechselte der brasilianische Flügelstürmer für 30 Millionen Euro nach München. In der offiziellen Pressemitteilung des FC Bayern wurde explizit auf seine Leistung gegen die Münchner eingegangen. © getty 20/33 Seine technischen Fähigkeiten, seinen starken linken Fuß, seine Beweglichkeit und Schnelligkeit hätte Costa "bereits im Champions-League-Achtelfinale im Trikot von Shakhtar Donetsk gegen den FC Bayern bewiesen". © getty 21/33 In München tat er das dann aber nur rudimentär. Nach zwei Jahren wechselte er erst per Leihe und dann fix zu Juve, ehe er für eine enttäuschende Saison 2020/21 per Leihe zurückkehrte. Aktuell in der MLS tätig. © getty 22/33 RENATO SANCHES: In der Saison 2015/16 gelang dem damals 18-jährigen Mittelfeldspieler der große Durchbruch bei Benfica. Beim Viertelfinal-Aus in der Champions League gegen den FC Bayern (0:1, 2:2) zeigte er zwei starke Leistungen. © getty 23/33 "Er ist einer der besten jungen Spieler in Europa. Ich weiß nicht, wie lange er noch für Benfica spielen wird", verkündete Bayerns damaliger Trainer Pep Guardiola im Zuge des Duells vielsagend. © getty 24/33 Nach dem EM-Titel mit der portugiesischen Nationalmannschaft wechselte Sanches im Sommer 2016 schließlich für 35 Millionen Euro nach München. Dort setzte er sich aber nicht durch, auch eine Leihe zu Swansea half nichts. © getty 25/33 2019 wechselte er für 20 Millionen Euro zu OSC Lille, wo er französischer Meister wurde. Aktuell wird der Mittelfeldspieler als möglicher Neuzugang bei der AC Milan gehandelt. © imago images 26/33 BOUNA SARR: Zur Vorbereitung auf das Champions-League-Finalturnier 2020 trug der FC Bayern ein Testspiel gegen Olympique Marseille aus. In Lissabon holten die Münchner anschließend den Titel - und kurz darauf OM-Spieler Sarr. © imago images 27/33 Obwohl Marseille das Testspiel 0:1 verloren hatte, überzeugte der Rechtsverteidiger Hansi Flick. "Ich habe ganz gut gespielt. Ihrem Trainer hat meine Leistung gefallen und er sagte mir, er wolle mich holen", berichtete Sarr später bei RMC. © imago images 28/33 Am letzten Tag der Transferperiode kam er schließlich für acht Millionen Euro und unterschrieb bis 2024. Sarr enttäuscht seitdem aber komplett und gilt als einer der größten (und teuersten) Transferflops der Klubgeschichte. © imago images 29/33 SADIO MANE: Im Januar 2014 gewann Manes damaliger Klub RB Salzburg ein Testspiel gegen Pep Guardiolas FC Bayern mit 3:0. Mane erzielte das 1:0, holte den Elfmeter zum 2:0 heraus und bereitete das 3:0 vor. © imago images 30/33 "Mein Berater Björn Bezemer informierte mich später, dass es nach diesem Spiel Kontakt zu Bayern gab", berichtete Mane in der SportBild. Zustande kam der Wechsel aber nicht und auch nicht 2015 und 2019, als Bayern erneut interessiert war. © imago images 31/33 Im Frühling 2019 hatte Mane - mittlerweile bei Liverpool - den FC Bayern mit einem Doppelpack beim 3:1 im Achtelfinal-Rückspiel aus der Champions League geschmissen. 2022 klappte die Verpflichtung schließlich. © imago images 32/33 NOUSSAIR MAZRAOUI: Wie im Falle von Mane liegt auch der Galaauftritt des marokkanischen Rechtsverteidigers gegen den FC Bayern etwas zurück. Er glänzte bei einem Champions-League-Gruppenspiel im Herbst 2018. © imago images 33/33 Mit Ajax holte Mazraoui damals ein 1:1 in der Allianz Arena, den Ausgleich erzielte er selbst. Ajax scheiterte letztlich erst im Halbfinale an Tottenham Hotspur. Mazraoui holte noch drei Meistertitel, ehe er ablösefrei nach München wechselte.

Die Neuverpflichtungen des FC Bayern im Überblick:

Name Position Bisheriger Verein Ablöse Ryan Gravenberch Mittelfeld Ajax Amsterdam 18,5 Mio. Euro Noussair Mazraoui Rechtsverteidiger Ajax Amsterdam ablösefrei

Zwischenfazit: Durch die Verpflichtung des Rechtsverteidigers Mazraoui wurde eine größere Baustelle geschlossen. Nach dem Abgang von Niklas Süle ist Benjamin Pavard zudem als Innenverteidiger eingeplant. Dem in der Vergangenheit häufig kritisierten Sportvorstand Hasan Salihamidzic ist mit der bevorstehenden Verpflichtung von Liverpool-Star Mane zudem ein Coup gelungen. Marc Roca wurde immerhin für zwölf Millionen Euro und mit drei Millionen Euro Gewinn an Leeds United verkauft. Um weitere Unruhe zu vermeiden, sollte in der Causa Lewandowski eine Lösung gefunden werden. Angeblich kam nun zu einem Treffen zwischen Salihamidzic und Lewandowski auf Mallorca.