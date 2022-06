FC Bayern, News und Gerüchte: Druck für Gnabry und Sane nach Mane-Transfer?

Der FC Bayern München soll mit dem Transfer von Sadio Mane Druck auf Serge Gnabry und Leroy Sane ausüben wollen. Den Senegalesen will der Rekordmeister wohl auf großer Bühne präsentieren. Ein Kandidat für die Lewandowski-Nachfolge scheint vom Tisch zu sein. Alle News und Gerüchte rund um den FC Bayern findet Ihr hier.

FC Bayern, Gerücht: Druck für Gnabry und Sane?

Durch den Wechsel von Sadio Mane will der FC Bayern München auch Druck auf Serge Gnabry ausüben. So will es zumindest die Bild-Zeitung erfahren haben. Die Zukunft des Deutschen sei demnach weiterhin unklar. Mane winke in München ein Stammplatz auf der Außenbahn, während Gnabry unter Julian Nagelsmann nach wechselhaften Leistungen keinen leichten Stand habe.

Der Vertrag des 26-Jährigen läuft 2023 aus. Verschiedenen Medienberichten zufolge könnte sich der Offensivspieler vorstellen, das Arbeitspapier auszusitzen und im kommenden Sommer ablösefrei zu wechseln. Die Bayern hingegen sollen großes Interesse an einer schnellen Entscheidung haben, sodass sie im Falle eines Abschieds noch in diesem Sommer reagieren und eine Ablösesumme generieren können.

Auch Leroy Sane wird durch den Transfer unter Druck gesetzt. Laut der Boulevard-Zeitung steht Mane bereits im regen Austausch mit Nagelsmann. Sane, dem ebenfalls die Konstanz abging, könnte auf die Bank degradiert werden, wie die Bild spekuliert. Kingsley Coman sei auf den Flügeln gesetzt.

In der abgelaufenen Saison war Sane in 45 Einsätzen an 29 Treffern direkt beteiligt. Gnabry kam ebenfalls 45-mal zum Einsatz und sammelte 27 Scorerpunkte. Neben einigen Klubs aus der Premier League sollen sich auch Real Madrid und Juventus Turin mit einem Transfer von Gnabry auseinandergesetzt haben.

FC Bayern, Gerücht: Große Bühne für Mane?

Sadio Mane soll nach Informationen von Sky Sport im großen Stil präsentiert werden. Demnach gebe es Pläne, den Neuzugang in der Allianz Arena vorzustellen. Der Medizincheck des Spielers soll in der kommenden Woche stattfinden, eine offizielle Präsentation könnte laut dem Pay-TV-Sender am Mittwoch angesetzt werden.

Konkretere Pläne sind allerdings noch nicht bekannt. Dass Mane zum FC Bayern wechseln wird, bestätigte Hasan Salihamidzic am Freitag nach seiner Rückkehr aus Liverpool. Verschiedene Medien berichten von einer Sockelablöse von 32 Millionen Euro, die die Münchner bezahlen werden. Hinzu kommen wohl neun Millionen Euro als mögliche Bonuszahlungen. Hier geht es zur ausführlichen Transfermeldung.

FC Bayern, Gerücht: FCB raus aus Kalajdzic-Poker?

Noch hat der FC Bayern München keinen Ersatz für Robert Lewandowski gefunden. Verschiedene Medien hatten von einem Interesse des Rekordmeisters an Sasa Kalajdzic berichtet. Nach Bild-Informationen ist Bayern aber offenbar kein Kandidat mehr - denn erwähnt wird der deutsche Abomeister nicht mehr.

Stattdessen sollen Borussia Dortmund und einige Klubs aus dem Ausland in der Favoritenrolle sein. Beim BVB könnte der Österreicher als Nachfolger von Erling Haaland eine wichtige Kaderrolle einnehmen. Der 24-Jährige soll sich unsicher sein, ob das in München auch möglich wäre. Durch die Unklarheit mit Robert Lewandowski und den Transfer von Sadio Mane könnte er zu wenig Spielzeit erhalten.

Stuttgart erhoffe sich eine Ablösesumme von rund 25 Millionen Euro. In 57 Pflichtspielen für den VfB traf Kalajdzic 24-mal und bereitete neun Treffer vor. Sein Vertrag läuft 2023 aus.

FC Bayern: Sommerfahrplan in der Übersicht