FC Bayern: De-Ligt-Coup ist fix! Verbessertes Angebot an Juventus bringt Durchbruch

In den Transferpoker um Juventus-Abwehrchef Matthijs de Ligt ist finale Bewegung gekommen! Nach Informationen von SPOX und GOAL hat es eine erneute Kontaktaufnahme zwischen dem FC Bayern München und den Verantwortlichen der Alten Dame gegeben - mit einem neuen Angebot, das Juve bereits akzeptiert hat.

Zuerst hatten die Bild und Sport1 übereinstimmend über ein verbessertes Bayern-Angebot in Höhe von 70 Millionen Euro plus zehn Millionen Euro an Bonuszahlungen berichtet.

Das deckt sich mit den Forderungen der Juve-Bosse für de Ligt, die nach Informationen von SPOX und GOAL bei 80 bis 90 Millionen Euro lagen - obwohl de Ligt, der vertraglich noch bis 2024 an die Bianconeri gebunden ist, eigentlich eine Ausstiegsklausel in Höhe von 120 Millionen Euro besitzt.

Das Angebot haben die Juve-Bosse bereits angenommen, es besteht eine vollständige Einigung über den Transfer. De Ligt erhält bei den Bayern einen Fünfjahresvertrag bis 2027 und soll rund zwölf Millionen Euro im Jahr verdienen.

Nach Informationen von SPOX und GOAL sucht Juventus mittlerweile schon mit Hochdruck nach einem Ersatz für de Ligt. Der Favorit Kalidou Koulibaly hatte den Juve-Bosse jedoch vergangene Woche einen Korb gegeben und wechselte zum FC Chelsea.

Im Gespräch sind unter anderem Pau Torres von Villarreal, Nikola Milenkovic von der Fiorentina, Gabriel von Arsenal und Gleison Bremer vom Stadrivalen Torino, allerdings gilt dessen zeitnaher Transfer zu Inter Mailand als wahrscheinlicher.