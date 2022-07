FC Bayern will offenbar Angebot für Mathys Tel erhöhen

Nach angeblich zwei abgelehnten Angeboten will der FC Bayern München im Werben um den französischen Youngster Mathys Tel wohl noch einmal nachlegen. Wie L'Equipe und Sky berichten, besteht zwischen Tel und dessen Familie auf der einen Seite sowie dem FC Bayern auf der anderen Seite bereits eine Einigung.

Der 17-Jährige soll nach München wechseln. Doch Tels aktueller Klub Stade Rennes erweist sich offenbar als hartnäckiger Verhandlungspartner. Offensivspieler Tel steht bei Rennes noch bis 2024 unter Vertrag, bereits zwei Angebote aus München seien abgelehnt worden. Die bis dato jüngste Offerte belief sich den Berichten zufolge auf 22 Millionen Euro.

Die Bayern müssten also einen nicht unerheblichen Teil der Ablösesumme, die der Klub für Robert Lewandowski erhält, bei Rennes auf den Tisch legen. Der FC Barcelona zahlt übereinstimmenden Berichten zufolge 45 Millionen Euro fixe Ablöse für den Polen. Allerdings ist der Rekordmeister auch weiterhin an Matthijs de Ligt von Juventus Turin dran, für den wohl eine Ablösesumme jenseits der 70 Millionen Euro fällig wird.

Tel gilt in seiner Heimat als großes Talent, auf Erstliganiveau konnte er sich allerdings noch nicht dauerhaft präsentieren. Für Rennes stehen bislang sieben Einsätze in der Ligue 1 zu Buche, in denen er ohne Torbeteiligung blieb.