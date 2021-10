BVB-Thesen nach Sieg über Mainz 05: Ein Sorgenkind weniger - Haaland und Bellingham als Fan-Flüsterer

Erling Haaland und Antreiber Jude Bellingham profitieren ganz besonders von der Rückkehr der Fans ins Stadion. Zwei Akteure aus der zweiten BVB-Reihe nutzen ihre Chance und ein Sorgenkind ist möglicherweise gar keins mehr. Ein Abwehrspieler hätte mehr Spielanteile verdient. Drei Thesen zu Dortmunds Sieg über Mainz 05.

BVB-Star Haaland und Bellingham auf nächstem Level

Dortmunds Stürmerstar Erling Haaland gelingt zurzeit alles, nun ist er auch Fachmann für Deeskalation. Als nach Abpfiff der Partie gegen Mainz 05 ein Fan-Flitzer über den Rasen schoss und einige Ordner wohl Schweißperlen auf der Stirn bekamen, nahm Haaland den Eindringling einfach in den Arm, gab ihm sein Trikot und führte ihn persönlich Richtung Ausgang. Sicherheitsproblem gelöst. Wie zuvor das Projekt fünfter Heimsieg, auf das der Norweger mit dem Tor zum 3:1 den Deckel legte.

Haaland und die Fans, das ist eine besondere Beziehung. Mit der Rückkehr der großen Kulissen wird sie noch verstärkt. Zum ersten Mal seit Start der Pandemie durften gegen Mainz wieder gut 64.000 ins frühere Westfalenstadion. Wie kaum ein anderer Spieler versteht der Angreifer das Spiel mit den Emotionen. Haaland ist mit Eigenmotivation bereits üppig versorgt, so zieht er aber noch mehr Power für sich raus.

Wie vor dem Elfmeter zum 2:0, als die Südtribüne ihren Liebling schon beim Anlauf lautstark aufs Tor trieb. "Öööhrling" donnerte dann den Ball mit 108 km/h unbarmherzig in die Maschen. Oder nach seinem neunten Saisontreffer. Oder wie bei fast jedem Konter: Das ganze Stadion geht aus dem Sattel, sobald Haaland seine Attacken Richtung Tor fährt.

In dem 21-jährigen Ausnahme-Athleten schlummert auch ein Entertainer, der das Publikum liebt und von ihm lebt. Die BVB-Fans wiederum wissen genau, dass ihre Zeit mit diesem einmaligen Typen nur geborgt ist und überschütten ihren Star mit Zuneigung. Falls sich Haalands Abschied irgendwie verzögern ließe, dann vermutlich am ehesten über diese besondere Chemie.

BVB-Noten: Kobel patzt erstmals - Malen wieder ohne Effektivität © getty 1/17 Borussia Dortmund hat mit 3:1 gegen den FSV Mainz 05 gewonnen. Rückkehrer Erling Haaland glänzte mit einem Doppelpack, während Neuzugang Donyell Malen erneut schwächelte. Die Noten und Einzelkritiken der BVB-Spieler. © getty 2/17 GREGOR KOBEL: Im Glück bei Onisiwos gefährlichem Lupfer (62.). Gute Parade gegen Boetius. Beim 1:2 aber nicht ganz unschuldig, seine Spieleröffnung landete beim Gegner - sein erster Patzer im Trikot des BVB. Note: 4. © getty 3/17 THOMAS MEUNIER: Der Belgier präsentierte sich erneut spielfreudig und brachte gute Flanken in den Mainzer Strafraum. Die erste nutzte Reus zur BVB-Führung. Hatte das 2:0 selbst auf dem Fuß und scheiterte nur knapp. Manko: 29 (!) Ballverluste. Note: 3. © getty 4/17 MANUEL AKANJI: Starker Auftritt des Schweizers. Im ersten Durchgang mit toller Passquote (87 Prozent) und den meisten Anspielen (68). Etwas zu rustikal in der 35. Minute - Gelb. Dafür später mit einer Monstergrätsche gegen Onisiwo. Note: 2,5. © getty 5/17 MATS HUMMELS: Biss auf die Zähne und stand trotz seiner Knieprobleme in der Startelf. Kam kurz vor der Pause mit einer Grätsche zu spät gegen Boetius. Fast aber noch Torschütze - wenn der Pfosten nicht wäre. Note: 3,5. © imago images 6/17 NICO SCHULZ: Kassierte früh die Gelbe Karte (13.) und spielte mit angezogener Handbremse. Ging nicht zum Ball und leitete so einen guten Konter der Gäste ein (19.). Danach aber deutlich stabiler und am Ende mit den meisten Ballkontakten (120). Note: 3. © getty 7/17 EMRE CAN: Anfangs mit einigen schlampigen Anspielen. Bekam sein Spiel dann aber sehr gut in den Griff und räumte im defensiven Mittelfeld fast alles ab. Mit starken 15 Ball-Eroberungen. Note: 2. © getty 8/17 MARCO REUS: Wahnsinns-Tor zum 1:0 - aus 15 Metern den Ball in den Torwinkel gehämmert. Beinahe hätte der Kapitän mit dem Pausenpfiff nachgelegt, doch sein scharf geschossener Freistoß fand nur knapp nicht den Weg ins Tor. Note: 2,5. © getty 9/17 JUDE BELLINGHAM: Brachte die Südtribüne zum Toben, als er Onisiwo an der Torauslinie cool abkochte (38.). Riesiger Einsatz. Seinen Kopfball kratzte Niakhate von der Linie (45.). Tolle Rettungstat gegen Lee und super Assist zum 3:1. Note: 2. © getty 10/17 JULIAN BRANDT: Mit deutlich mehr Selbstvertrauen als noch vor einigen Wochen. Traute sich auch schwierige Bälle zu, so einen Volley aus 20 Metern (31.). Manchmal zu ungenau, sonst hätte der BVB schnell höher führen können. Note: 3. © getty 11/17 ERLING HAALAND: Im vierten Anlauf das Mainz-Trauma beendet. Haaland prügelte einen Elfmeter ins Tor und traf so erstmals gegen die 05er. In der Schlussminute machte der Norweger mit seinem zweiten Treffer alles klar. Note: 2. © getty 12/17 DONYELL MALEN: Wie immer sehr engagiert, aber ohne die nötige Effektivität. Holte einige Bälle zurück, aber rannte sich in der Mainzer Abwehr auch immer wieder fest. Oft zu verspielt. Klasse Pass auf Haaland (45.). Note 4. © getty 13/17 THORGAN HAZARD (ab 67.): Ersetzte Mitte des zweiten Durchgangs Malen, der immer noch nicht die Power für 90 Minuten hat. Einige gute Dribblings, die aber nicht von Erfolg gekrönt waren. Note: 3,5. © imago images 14/17 MARIN PONGRACIC (ab 67.): In den letzten 23 Minuten für den angeschlagenen Abwehrchef Hummels auf dem Platz. Machte seine Sache ordentlich und stand bei den wenigen Mainzer Angriffen souverän. Note: 3. © getty 15/17 MARIUS WOLF (ab 78.): Weil Meunier wieder fit ist, nicht in der Startelf. In der Schlussviertelstunde aber als Ersatz für den ausgepowerten Brandt auf dem Feld. Keine Bewertung. © getty 16/17 REINIER (ab 85.): Mit einem Kurzeinsatz, um Kapitän Reus am Ende etwas zu schonen. Konnte sich nicht mehr in Szene setzen. Keine Bewertung. © getty 17/17 AXEL WITSEL (ab 85.): Auch der Belgier durfte ganz zum Schluss noch mal ran und ließ als Can- Ersatz im defensiven Zentrum nichts anbrennen. Keine Bewertung.

Bellingham ein Kandidat als BVB-Kapitän der Zukunft

Ähnliches gilt auch für Jude Bellingham. Jeder Ballgewinn des erst 18-Jährigen wird von den Rängen gefeiert. Als zweikampfstarker Mittelfeldmotor treibt er das Spiel an. Aber genauso wichtig ist seine Rolle als emotionaler Leader. Wenn Bellingham etwa Mainz-Stürmer Karim Onisiwo an der eigenen Torauslinie fast zehn Sekunden lang in Schach hält, kocht das Stadion.

Im Gegensatz zu anderen Spielern wird Bellingham im Spielverlauf oftmals stärker - so als würden seine Batterien durch all die Scharmützel um den Ball und die Anfeuerungen erst aufgeladen. Als gäbe jeder abgerissene Kilometer einen Extra-Schub Energie.

Auch gegen Mainz begann er bedächtig, ehe er mit dem Pausenpfiff fast ein Tor erzielte und im zweiten Durchgang dann abermals aufdrehte: Er rettete den BVB vor einem frühen Gegentor. Das 3:1 tief in der Nachspielzeit resultierte allein aus seiner Balleroberung, seinem Spirit und seiner Übersicht.

Bellingham geht in der Rolle auf. Er motiviert die Mitspieler, pusht sogar die zweite Reihe. Das bemerkte kürzlich bereits Abwehrchef Mats Hummels, der Bellingham als "der reifste, seriöseste 18-Jährige, den ich je gesehen habe" adelte.

Und Tatsache: Der englische Nationalspieler steht fast immer auf dem Platz und interagiert ständig mit den Rängen. Es gehört nicht viel dazu, sich den Engländer in mittelbarer Zukunft mit Kapitänsbinde vorzustellen. Die Fans würden das sicher gerne sehen, zumal Bellingham ihnen eine Liebeserklärung schickte: "Es war mein erstes Spiel vor so vielen Fans und ich empfinde es als Privileg, für so einen großen Klub zu spielen."