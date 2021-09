BVB: Hummels vergisst Dortmunder Tore - und schwärmt von Bellingham und Haaland

BVB-Abwehrchef Mats Hummels ist nach dem erneuten Torreigen von Borussia Dortmund im Heimspiel gegen Union Berlin mit den Treffern der Schwarzgelben durcheinandergekommen. Lobende Worte fand er besonders für Jude Bellingham und Erling Haaland hinterher dennoch.

"Kopfballstärke? Hat er heute ein Kopfballtor gemacht? Ich komme nicht mehr auf unsere Tore gerade. Ich bin völlig blank", sagte Hummels bei DAZN angesprochen auf Erling Haaland, der wie beim 4:3-Sieg über Leverkusen in der Vorwoche auch gegen Union - für ihn durchaus ungewöhnlich - per Kopf getroffen hatte.

Dass der Norweger, der gegen Berlin auf sein 2:0 auch noch einen traumhaften Heber zum 4:2 folgen ließ und damit sein Tore-Konto für den BVB auf 66 in 66 Pflichtspielen schraubte, nun auch in der Luft kaum zu stoppen ist, hängt laut Hummels mit Sondereinheiten in puncto Kopfballspiel zusammen.

"Er hat viel geübt. Als er aus Salzburg nach Dortmund gekommen ist, hatte er ein ganz, ganz schwaches Kopfballspiel", verriet der 32-Jährige: "Edin (Terzic, Anm. d. Red.), Erling und ich haben ganz oft bei Flanken trainiert, trainiert und trainiert und jetzt sieht man, was er dafür bekommt. Er kriegt einfach nochmal bestimmt zehn Saisontore mehr dadurch, dass er sein Kopfballspiel so verbessert hat."

Generell sei Haaland "einfach eine Torjäger-Maschine", so Hummels: "Wenn der eine Chance sieht, den Ball ins Netz zu jagen, hat er ein Leuchten in den Augen. Er wird über die nächsten 15 Jahre durchgehend einer der drei besten Stürmer der Welt sein."

© getty Steht bei 66 Toren in 66 Pflichtspielen für den BVB: Erling Haaland.

BVB-Abwehrchef Hummels adelt Bellingham mit Götze-Vergleich

Eine ähnlich hohe Meinung hat Hummels von Mittelfeldjuwel Jude Bellingham, der beim Champions-League-Auftakt gegen Besiktas groß aufgespielt und gegen Union Berlin das 3:0 eingeleitet hatte.

"Er ist der reifste, seriöseste 18-Jährige, den ich je gesehen habe", sagte Hummels, der einen Vergleich zu Mario Götze zog. "Mario war auch damals schon ein großartiger Fußballer, sehr seriös in der Spielweise", sagte Hummels. Allerdings sei Bellingham besonders in einem Punkt schon weiter, als es Götze in seinen jungen Jahren beim BVB gewesen ist.

"Jude ist jetzt schon einer, der voran geht. Er ist schon jetzt einer der Lautesten im Team", schwärmte Hummels: "Ich habe ihm schon 25-mal in diesem Jahr gesagt, dass ich ihn einfach liebe. Ein großartiger Fußballer, ein großartiger Typ. Er wird seinen Weg zu einhundert Prozent gehen, ohne dass es daran irgendeinen Zweifel gibt."

BVB-Noten: Sorgenkind außer Dienst und ein unerwartetes Kopfball-Ungeheuer © getty 1/16 Der BVB hat einmal mehr spektakulär einen Sieg eingefahren. Gegen Union stellte ein einstiges Sorgenkind einmal mehr unter Beweis, dass es bergauf geht. Außerdem glänzte ein Kopfball-Ungeheuer, das lange Zeit keines war. Die Noten und Einzelkritiken. © getty 2/16 GREGOR KOBEL: Bei Friedrichs Distanzschuss aus 30 Metern ohne Mühe (41.) und auch von Ryersons Kracher nicht zu bezwingen (68.). Beim 10. und 11. BVB-Gegentreffer (!) der jungen Saison erneut ohne Schuld. Note: 3. © imago images 3/16 THOMAS MEUNIER: Starke erste Hälfte des Sorgenkindes a.D.. Meiste Balleroberungen (5), meiste Pässe (47), darunter die perfekte Flanke vorm 2:0. Der Tunnel von Gießelmann (17.) fiel nicht ins Gewicht, sein Verhalten vor dem 2:3 aber schon. Note: 2,5. © imago images 4/16 MANUEL AKANJI: Auch der Schweizer zeigte sich gewohnt sicher und hatte Awoniyi und Kruse meist gut im Griff. Im Spielaufbau etwas zurückhaltender als sonst. Note: 3. © getty 5/16 MATS HUMMELS: Souveräner Auftritt des Abwehrchefs. Seine starke Grätsche gegen Awoniyi war Ausgangspunkt des zweiten Dortmunder Treffers. Hummels langer Ball auf Haaland brachte die Entscheidung. Note: 2. © getty 6/16 RAPHAEL GUERREIRO: Zeigte viel Offensivdrang und glänzte mit super Passquote (93 Prozent). Sein spektakuläres Traumtor brachte den BVB früh in Führung (10.). Die Kehrseite: Der linke Außenverteidiger ist oft spät zurück in der Abwehr. Note: 2,5. © imago images 7/16 AXEL WITSEL: Unauffällig, aber effektiv beim Abräumen vor der schwarzgelben Abwehr. Mit viel Übersicht und vor der Pause auch zweikampfstärkster Borusse. Dann mit dem Foul an Behrens, der zum Elfmeter der Gäste führte (56.). Note: 3,5. © getty 8/16 JUDE BELLINGHAM: Viel Einsatz, viel Laufbereitschaft, aber nicht ganz so auffällig wie zuletzt. Schickte Reus auf die Reise zum dritten BVB-Tor. Note: 3. © getty 9/16 MAHMOUD DAHOUD: Auf der linken Seite der Mittelfeldraute mit einer sehr überzeugenden Leistung. Schaltete schneller um als es den Gästen lieb sein konnte und war an beiden Dortmunder im ersten Durchgang beteiligt. Ließ am Ende etwas nach. Note: 2,5. © imago images 10/16 MARCO REUS: Hatte erst Pech mit einem abgefälschten Freistoß, der nur knapp das Union-Tor verfehlte. Kurz nach der Pause mit dem tollen Konter, der Friedrichs Eigentor zum 3:0 erzwang. Später wieder im Pech bei seinem Alu-Treffer. Note: 2,5. © getty 11/16 DONYELL MALEN: Wieder ein Stück näher dran am ersten BVB-Treffer, aber noch ist der Holländer nicht angekommen. Viele gute Dribblings, einige tolle Pässe, starker Kontakt vor Guerreiros 1:0. Mit zu vielen Ballverlusten (16). Note: 3. © getty 12/16 ERLING HAALAND: Jetzt wird der Norweger auch noch zum Kopfball-Ungeheuer. Erneut ein Haaland-Treffer aus der Luft (24.). Ließ mit einem großartigen Lupfer zum 4:2 (83.) endgültig die Luft aus der Partie. Saisontore 6 und 7! Note: 1,5. © getty 13/16 MARIUS WOLF (ab 73..): In der Schlussphase für den ausgepowerten Malen auf dem Platz. Fast noch mit einem eigenen Tor-Erfolg. Einer der Gewinner unter Rose. Vom Abstellgleis in die Rotation. Keine Benotung. © getty 14/16 THORGAN HAZARD (ab 84.): Nach seiner Verletzungspause mit einem Kurzeinsatz. Konnte sich nicht mehr groß in Szene setzen. Keine Benotung. © imago images 15/16 MARIN PONGRACIC (ab 89.): Kurz vor Ende der Partie noch am Ball. Brachte den Sieg mit nach Hause. Keine Benotung. © getty 16/16 YOUSSOUFA MOUKOKO (ab 89.): Auch Dortmunds Jüngster durfte ganz am Ende noch mal ran. Eine gute Szene, als er sich im Laufduell gegen Ryerson durchsetzte. Keine Benotung.

Hummels: Das hat Bayern dem BVB voraus

Die Dortmunder blieben dem aktuellen Tabellenführer Bayern München durch den dritten Liga-Sieg in Folge auf den Fersen. Ein Punkt trennt den BVB aktuell vom deutschen Branchenprimus.

Damit der Herausforderer am Ende der Saison die Serie von neun Meistertiteln des FCB beenden kann, müssten die BVB-Profis nach Hummels' Meinung in allen Spielen bis zum Ende "scharf" bleiben.

"Wenn man den einen großen Unterschied von Bayern München zu uns sehen will, dann ist es die Tatsache, dass bei Bayern elf Spieler über 90 Minuten scharf sind und auf Erfolg spielen - durchgehen", stellte Hummels fest.