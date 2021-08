Emre Can fehlt dem BVB offenbar noch längere Zeit

Nationalspieler Emre Can (27) steht dem Bundesligisten Borussia Dortmund offenbar bis auf Weiteres nicht zur Verfügung.

Der ehemalige Münchner und Leverkusener hat sich nach Informationen des kicker eine Muskelverletzung zugezogen, die ihn mehrere Wochen aus dem Verkehr zieht.

Can war mit Wadenproblemen aus dem Urlaub zurückgekehrt und hatte vor Wochenfrist in Freiburg erstmals wieder spielen können.

Trainer Marco Rose hatte zwar bereits am Freitag die Verletzung bestätigt, allerdings von lediglich ein paar Tagen Ausfallzeit gesprochen. "Es ist schade für den Jungen, weil er die Woche mittrainiert und dann Probleme bekommen hat. So kann er natürlich auch keinen Rhythmus aufnehmen, denn er hatte bis hierhin ja auch keine Vorbereitung", so Rose.