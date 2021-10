BVB - 1. FSV Mainz 05 3:1: Borussia Dortmund übernimmt Tabellenführung bei Haaland-Comeback

Borussia Dortmund hat auch das fünfte Heimspiel in dieser Saison gewonnen und vorübergehend die Tabellenspitze der Bundesliga erklommen. Der BVB gewann am 8. Spieltag mit 3:1 (1:0) gegen den 1. FSV Mainz 05. Die Tore vor 63.812 Zuschauern erzielten Marco Reus und zweimal Erling Haaland, für Mainz traf Joker Jonathan Burkhardt.

"Er hat uns gefehlt. Es ist für uns wichtig, dass er da ist, weil er immer zwei, drei Spieler bindet", sagte Reus bei Sky über Rückkehrer Haaland. "Beim Comeback zwei Tore zu machen, ist top. Dafür haben wir ihn verpflichtet."

BVB-Trainer Marco Rose, der zum ersten Dortmund-Coach der Geschichte wurde, der seine ersten fünf Heimspiele gewann, sagte: "Manchmal waren wir mit dem Ball etwas fahrig, hatten aber eigentlich alles gut im Griff. In der zweiten Halbzeit wurde Mainz aktiver. Das 2:0 gab die nötige Ruhe, hinten raus machen wir es uns dann wieder selbst schwer. Das ist unnötig, dass wir darüber hinterher immer wieder diskutieren müssen."

Mainz-Coach Bo Svensson sah die Partie so: "Wir waren in der ersten Halbzeit noch gut bedient, in der zweiten Halbzeit sind wir gut rausgekommen, waren mutiger. Mit der ersten Halbzeit bin ich nicht zufrieden, in der zweiten gab es viele gute Sachen."

BVB - 1. FSV Mainz 05: Die Analyse

Enorm dominante erste Hälfte des BVB, bei dem Erling Haaland rechtzeitig fit wurde und Emre Can erstmals in dieser Saison von Beginn an spielte. Dortmund kam bisweilen auf über 80 Prozent Ballbesitz und spielte gegen die in einem 5-4-1 postierten Mainzer an. Nach der frühen Führung durch ein Traumtor von Marco Reus (3.) - es war der erste FSV-Gegentreffer in der Anfangsviertelstunde seit fast eineinhalb Jahren - sprangen jedoch nicht mehr viele hochkarätige Torchancen für die Hausherren heraus.

Das lag auch daran, dass Mainz gegen den Ball höher schob und gerade den Spielaufbau der Dortmunder Innenverteidiger früher anlief. Die Borussia blieb im Mittelfeld zwar weiter ballsicher und verlagerte gut, schaffte es aber nicht mehr, sich in torgefährliche Räume zu kombinieren. Stark war beim BVB wie schon in den vergangenen Partien das Gegenpressing. Die Nullfünfer fanden dadurch offensiv nicht statt und schossen kein einziges Mal aufs Tor.

Grundlegend veränderte sich an diesem Geschehen im zweiten Abschnitt nichts. Der BVB spielte direkt auf das 2:0 und belohnte sich erneut früh. Mainz blieb jedoch auch nach dieser Vorentscheidung in der Partie, weil Dortmund nicht zum ersten Mal in dieser Saison die Abstände zwischen den Mannschaftsteilen zu groß werden ließ und beim Pressing schlampte.

Die größeren Räume nutzte Mainz im Umschaltspiel für die ersten ernstzunehmenden Torannäherungen, doch Onisiwo (62.) und Boetius (76.) scheiterten mit den besten Gelegenheiten. Die Westfalen hatten somit weiter viel Arbeit und schafften es ein weiteres Mal nicht, eine dominant geführte Partie frühzeitig zuzumachen - erst Recht nach dem Mainzer Anschlusstreffer, der jedoch zu spät kam.

BVB-Noten: Kobel patzt erstmals - Malen wieder ohne Effektivität © getty 1/17 Borussia Dortmund hat mit 3:1 gegen den FSV Mainz 05 gewonnen. Rückkehrer Erling Haaland glänzte mit einem Doppelpack, während Neuzugang Donyell Malen erneut schwächelte. Die Noten und Einzelkritiken der BVB-Spieler. © getty 2/17 GREGOR KOBEL: Im Glück bei Onisiwos gefährlichem Lupfer (62.). Gute Parade gegen Boetius. Beim 1:2 aber nicht ganz unschuldig, seine Spieleröffnung landete beim Gegner - sein erster Patzer im Trikot des BVB. Note: 4. © getty 3/17 THOMAS MEUNIER: Der Belgier präsentierte sich erneut spielfreudig und brachte gute Flanken in den Mainzer Strafraum. Die erste nutzte Reus zur BVB-Führung. Hatte das 2:0 selbst auf dem Fuß und scheiterte nur knapp. Manko: 29 (!) Ballverluste. Note: 3. © getty 4/17 MANUEL AKANJI: Starker Auftritt des Schweizers. Im ersten Durchgang mit toller Passquote (87 Prozent) und den meisten Anspielen (68). Etwas zu rustikal in der 35. Minute - Gelb. Dafür später mit einer Monstergrätsche gegen Onisiwo. Note: 2,5. © getty 5/17 MATS HUMMELS: Biss auf die Zähne und stand trotz seiner Knieprobleme in der Startelf. Kam kurz vor der Pause mit einer Grätsche zu spät gegen Boetius. Fast aber noch Torschütze - wenn der Pfosten nicht wäre. Note: 3,5. © imago images 6/17 NICO SCHULZ: Kassierte früh die Gelbe Karte (13.) und spielte mit angezogener Handbremse. Ging nicht zum Ball und leitete so einen guten Konter der Gäste ein (19.). Danach aber deutlich stabiler und am Ende mit den meisten Ballkontakten (120). Note: 3. © getty 7/17 EMRE CAN: Anfangs mit einigen schlampigen Anspielen. Bekam sein Spiel dann aber sehr gut in den Griff und räumte im defensiven Mittelfeld fast alles ab. Mit starken 15 Ball-Eroberungen. Note: 2. © getty 8/17 MARCO REUS: Wahnsinns-Tor zum 1:0 - aus 15 Metern den Ball in den Torwinkel gehämmert. Beinahe hätte der Kapitän mit dem Pausenpfiff nachgelegt, doch sein scharf geschossener Freistoß fand nur knapp nicht den Weg ins Tor. Note: 2,5. © getty 9/17 JUDE BELLINGHAM: Brachte die Südtribüne zum Toben, als er Onisiwo an der Torauslinie cool abkochte (38.). Riesiger Einsatz. Seinen Kopfball kratzte Niakhate von der Linie (45.). Tolle Rettungstat gegen Lee und super Assist zum 3:1. Note: 2. © getty 10/17 JULIAN BRANDT: Mit deutlich mehr Selbstvertrauen als noch vor einigen Wochen. Traute sich auch schwierige Bälle zu, so einen Volley aus 20 Metern (31.). Manchmal zu ungenau, sonst hätte der BVB schnell höher führen können. Note: 3. © getty 11/17 ERLING HAALAND: Im vierten Anlauf das Mainz-Trauma beendet. Haaland prügelte einen Elfmeter ins Tor und traf so erstmals gegen die 05er. In der Schlussminute machte der Norweger mit seinem zweiten Treffer alles klar. Note: 2. © getty 12/17 DONYELL MALEN: Wie immer sehr engagiert, aber ohne die nötige Effektivität. Holte einige Bälle zurück, aber rannte sich in der Mainzer Abwehr auch immer wieder fest. Oft zu verspielt. Klasse Pass auf Haaland (45.). Note 4. © getty 13/17 THORGAN HAZARD (ab 67.): Ersetzte Mitte des zweiten Durchgangs Malen, der immer noch nicht die Power für 90 Minuten hat. Einige gute Dribblings, die aber nicht von Erfolg gekrönt waren. Note: 3,5. © imago images 14/17 MARIN PONGRACIC (ab 67.): In den letzten 23 Minuten für den angeschlagenen Abwehrchef Hummels auf dem Platz. Machte seine Sache ordentlich und stand bei den wenigen Mainzer Angriffen souverän. Note: 3. © getty 15/17 MARIUS WOLF (ab 78.): Weil Meunier wieder fit ist, nicht in der Startelf. In der Schlussviertelstunde aber als Ersatz für den ausgepowerten Brandt auf dem Feld. Keine Bewertung. © getty 16/17 REINIER (ab 85.): Mit einem Kurzeinsatz, um Kapitän Reus am Ende etwas zu schonen. Konnte sich nicht mehr in Szene setzen. Keine Bewertung. © getty 17/17 AXEL WITSEL (ab 85.): Auch der Belgier durfte ganz zum Schluss noch mal ran und ließ als Can- Ersatz im defensiven Zentrum nichts anbrennen. Keine Bewertung.

BVB - 1. FSV Mainz 05: Die Aufstellungen

Dortmund: Kobel - Meunier, Akanji, Hummels (67. Pongracic), Schulz - Can (85. Witsel) - Bellingham, Brandt (78. Wolf) - Reus (85. Reinier) - Malen (67. Hazard), Haaland.

Mainz: Zentner - Widmer, Bell (69. Hack), Niakhate - Tauer, Stach (83. Papela), Barreiro (69. Lee), Lucoqui (46. Aaron) - Boetius, Onisiwo, Ingvartsen (69. Burkhardt).

BVB gegen 1. FSV Mainz 05: Die Daten des Spiels

Tore: 1:0 Reus (3.), 2:0 Haaland (54., Handelfmeter), 2:1 Burkhardt (87.), 3:1 Haaland (90.+4)

Mit seinem 137. Tor zieht Reus in der ewigen Torjägerliste der Bundesliga mit HSV-Legende Uwe Seeler gleich und rangiert nun auf Platz 19.

BVB-Trainer Marco Rose ist der erste Trainer der Dortmunder Vereinsgeschichte, der seine ersten fünf Heimspiele in der Bundesliga gewinnt.

Der Star des Spiels: Emre Can (BVB)

Nach bislang nur 35 Einsatzminuten in dieser Spielzeit erstmals in der Startelf und auf der Sechs gerade mit Blick auf seine lange Verletzungspause mit einer starken Partie. Resolut im Zweikampf, gute Antizipation, dazu passsicher.

Der Flop des Spiels: Anderson Lucoqui (1. FSV Mainz 05)

Kam auf 19 Ballaktionen, verlor die Kugel dabei sieben Mal und brachte auch nur zwei seiner acht Pässe zum Mitspieler - gegen Meunier hatte Lucoqui enorme Probleme. Blieb daher zur Pause draußen.

Der Schiedsrichter: Daniel Schlager

Mit ein paar eigenwilligen Entscheidungen bei der Bewertung von Zweikämpfen, ansonsten aber ohne größeren Wackler. Gutes Zusammenspiel mit dem VAR beim Dortmunder Elfmeter. Es war richtig, den Strafstoß zu geben, da Widmer seine Körperfläche zwar minimal, aber dennoch vergrößerte.