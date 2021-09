BVB, News und Gerüchte: Deshalb hatte Dortmund bei Bellingham die Nase vorn

Der BVB ist aktuell der vielleicht europaweit beste Verein, wenn es darum geht, Supertalenten den letzten Schliff zu geben - aber wie kann sich Dortmund diese Rohdiamanten überhaupt sichern? Julian Brandt fällt gegen Union Berlin aus. Die Statistik verspricht derweil einen Heimsieg. Die wichtigsten News und Gerüchte zur Borussia.

Die Meldungen zum BVB vom Vortag findet Ihr hier

BVB, Hintergrund: So wurde Jude Bellingham entdeckt

Jude Bellingham ist dabei, sich bei Borussia Dortmund zum absoluten Superstar zu mausern. Im vergangenen Sommer wurde der englische Mittelfeldspieler aus Birmingham City verpflichtet, auf dem Radar der BVB-Verantwortlichen war er schon lange zuvor gelandet. Sport1 hat beschrieben, wie die Talentsuche bei den Schwarz-Gelben angeblich funktioniert.

Demnach habe Sportdirektor Michael Zorc schon 2018 im Scouting die Abteilung "Top-Talente" eingeführt. Chefscout Markus Pilawa und sein 30-köpfiges Team hätten seitdem Talente von der U16 bis zur U20 beobachtet. Bellingham wurde im April 2018 bei einem U15-Länderturnier in Brasilien erstmals entdeckt - und bis zu seiner Verpflichtung 14-mal live gesehen. Überzeugt habe Bellingham damals mit folgenden Attributen: "Geht furchtlos voran", "Ist stets auf Sieg gepolt" und "Zieht andere mit".

Bellinghams Vertrag in Dortmund läuft noch bis 2025, der 18-Jährige dürfte aber schon jetzt auf den Zetteln finanzkräftiger Premier-League-Klubs gelandet sein. Acht Länderspiele hat er schon für die A-Nationalmannschaft absolviert.

Beste Bundesliga-Spieler in FIFA 22: Minus für Sane © getty 1/26 Die besten Spieler aus der Bundesliga kommen bei FIFA 22 logischerweise zum großen Teil vom FC Bayern und dem BVB. Für Leroy Sane geht es dabei nach unten. Die Übersicht. © imago images 2/26 20. AXEL WITSEL | Borussia Dortmund | ZDM | Rating: 83 (-1 im Vergleich zu FIFA 21) © getty 3/26 20. LUKAS HRADECKY | Bayer Leverkusen | TW | Rating: 83 (+0) © getty 4/26 20. LUCAS HERNANDEZ | FC Bayern | IV | Rating: 83 (+1) © getty 5/26 20. ANGELINO | RB Leipzig | LV | Rating: 83 (+3) © getty 6/26 20. WOUT WEGHORST | VfL Wolfsburg | ST | Rating: 83 (+2) © getty 7/26 20. ANDREJ KRAMARIC | 1899 Hoffenheim | ST | Rating: 83 (+1) © getty 8/26 14. LEROY SANE | FC Bayern | LM | Rating: 84 (-1) © getty 9/26 14. RAPHAEL GUERREIRO | Borussia Dortmund | LV | Rating: 84 (+0) © getty 10/26 14. MATTHIAS GINTER | Borussia Mönchengladbach | IV | Rating: 84 (+2) © getty 11/26 14. ANDRE SILVA | RB Leipzig | ST | Rating: 84 (+5) © getty 12/26 14. FILIP KOSTIC | Eintracht Frankfurt | LM | Rating: 84 (+1) © getty 13/26 14. MARCEL SABITZER | FC Bayern | ZM | Rating: 84 (+1) © getty 14/26 10. YANN SOMMER | Borussia Mönchengladbach | TW | Rating: 85 (-1) © getty 15/26 10. PETER GULACSI | RB Leipzig | TW | Rating: 85 (+0) © getty 16/26 10. MARCO REUS | Borussia Dortmund | ZOM | Rating: 85 (+0) © getty 17/26 10. SERGE GNABRY | FC Bayern | RM | Rating: 85 (+0) © getty 18/26 7. KINGSLEY COMAN | FC Bayern | LM | Rating: 86 (+2) © getty 19/26 7. KOEN CASTEELS | VfL Wolfsburg | TW | Rating: 86 (+3) © getty 20/26 7. MATS HUMMELS | Borussia Dortmund | IV | Rating: 86 (+0) © getty 21/26 5. THOMAS MÜLLER | FC Bayern | ZOM | Rating: 87 (+1) © getty 22/26 5. LEON GORETZKA | FC Bayern | ZM | Rating: 87 (+3) © getty 23/26 4. ERLING HAALAND | Borussia Dortmund | ST | Rating: 88 (+4) © getty 24/26 3. JOSHUA KIMMICH | FC Bayern | ZDM | Rating: 89 (+1) © getty 25/26 2. MANUEL NEUER | FC Bayern | TW | Rating: 90 (+1) © getty 26/26 1. ROBERT LEWANDOWSKI | FC Bayern | ST | Rating: 92 (+1)

BVB, News: Brandt fehlt gegen Union Berlin

Borussia Dortmund muss im Bundesliga-Heimspiel gegen Union Berlin auf Offensivspieler Julian Brandt verzichten. Zudem machte BVB-Trainer Marco Rose eine klare Ansage an Neuzugang Donyell Malen. Hier könnt Ihr die Aussagen der gestrigen PK noch einmal nachlesen.

BVB, News: Salihamidzics Attacke sorgt weiter für Kritik

Nach der Kritik von Michael Rummenigge ("Erst denken, dann sprechen!") hat Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic erneut Kritik an seinem Vorgehen in der Causa Marco Reus einstecken müssen. Diesmal war es der frühere Bayern-Star Mario Basler. "Ich glaube schon, dass das einen gewissen Hintergrund hat", erklärte der im Sport1-Podcast "Meine Bayern-Woche" über die Verbal-Attacke von Brazzo in Richtung Dortmund. "Aber es war auch ein bisschen überflüssig."

Salihamidzic hatte am Sonntag Kritik an Reus geäußert, weil dieser vergangene Woche mit einer Knieverletzung vor dem abschließenden Spiel gegen Island von der Nationalmannschaft abgereist war, am Samstag beim 4:3-Sieg der Dortmunder gegen Bayer Leverkusen aber wieder von Beginn an auf dem Platz stand. Dafür gab es prompt Kontra von Michael Zorc ("Salihamidzic sollte seine Klappe halten.").

"Ich glaube, Brazzo hat sich damit keinen Gefallen getan, Michael hat cool darauf reagiert", analysierte Basler, der allen Beteiligten folgenden Rat gab: "Jeder soll bei sich bleiben, Brazzo bei Bayern und Michael kümmert sich um Borussia Dortmund."

© imago images

BVB, Vorschau: Ein Heimsieg gegen Union Berlin ist Pflicht

In der Tabelle steht Dortmund nach vier Spieltagen auf dem dritten Platz hinter Tabellenführer Wolfsburg und den Bayern. Um weiter vorzurücken, ist ein Sieg gegen Union Berlin am Sonntag (17.30 Uhr) fest eingeplant - und die Statistik spricht für die Elf von Marco Rose. Alle sechs Partien zwischen dem BVB und den Eisernen - viermal in der Liga, zweimal im Pokal - gewann bisher das Heimteam. Das Heimspiel in der letzten Saison gewann Dortmund locker mit 5:0.

Überhaupt kann sich die Bilanz der Dortmunder sehen lassen: Zehn der letzten elf Ligaspiele wurden gewonnen, in den letzten 36 Spielen blieb man zudem kein einziges Mal ohne Tor.

BVB, Hintergrund: "Ochse" Marin Pongracic

Kurz vor Transferschluss verpflichtete der BVB Marin Pongracic vom VfL Wolfsburg - und der Neuzugang überzeugte direkt. Dass sich der Innenverteidiger einmal auf höchster Ebene beweisen darf, torpedierte er einst fast selbst.

BVB: Der Spielplan in den kommenden Wochen