Bundesliga: Tabelle, Ergebnisse und Spielplan des 10. Spieltags im Überblick

Zum Auftakt des 10. Spieltags der Bundesliga gewann Hertha BSC das Berliner Derby gegen Union. Der BVB ließ in Frankfurt erneut wertvolle Punkte liegen, Gladbach verpatzte die Generalprobe für Real Madrid und Arminia Bielefeld feierte den zweiten Saisonsieg. Am Samstagabend kommt es in München zum Top-Spiel zwischen dem FC Bayern und RB Leipzig.

Bundesliga: Ergebnisse und Spielplan des 10. Spieltags

Datum Uhrzeit Heim Gast Ergebnis 4.12. 20.30 Uhr Hertha BSC Union Berlin 3:1 5.12. 15.30 Uhr SC Freiburg Borussia Mönchengladbach 2:2 5.12. 15.30 Uhr Eintracht Frankfurt Borussia Dortmund 1:1 5.12. 15.30 Uhr 1. FC Köln VfL Wolfsburg 2:2 5.12. 15.30 Uhr Arminia Bielefeld 1. FSV Mainz 05 2:1 5.12. 18.30 Uhr FC Bayern München RB Leipzig 6.12. 15.30 Uhr Werder Bremen VfB Stuttgart 6.12. 18 Uhr FC Schalke 04 Bayer Leverkusen 7.12. 20.30 Uhr TSG Hoffenheim FC Augsburg

Bundesliga-Tabelle am 10. Spieltag