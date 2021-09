Nach Zandvoort besucht die Formel 1 in der nächsten Woche einen absoluten Klassiker im Formel 1-Kalender. Es geht nach Italien, Monza, dem Heimatland der Ferrari-Mannschaft. Wir geben Euch die wichtigsten Infos zum Termin und Zeitplan sowie zur Übertragung live im TV und im Livestream.

Formel 1, GP in Monza: Datum, Termin, Zeitplan, Übertragung im TV und Livestream

Der Formel 1-Zirkus ist zu Gast im Temple of Speed. Nächste Woche steht für die Formel 1-Fans mal wieder ein echter Klassiker vor der Haustüre: Der Große Preis von Monza wird ausgetragen. Die Veranstaltung ist vor allem für seine unglaublich hohen Geschwindigkeiten bekannt - und seine umso frenetischer feiernden Fans: die Tifosi. Sie werden wie gewohnt ihre Ferrari-Helden nach vorne peitschen und den Boden im Autodromo Nationale Di Monza beben lassen.

Zwar lief es in letzter Zeit nicht sonderlich gut für Ferrari, doch die Hoffnung auf ein erfreuliches Ergebnis ist trotzdem da. Im letzten Jahr nämlich, kam es zu einem völlig überraschenden Sieg von Pierre Gasly im Alpha Tauri.

Auch der WM-Kampf geht nächste Woche in eine neue Runde. Titelverteidiger Lewis Hamilton liefert sich ein umkämpftes Duell mit Max Verstappen um die Vorherrschaft in der Königsklasse.

Formel 1, GP in Monza: Übertragung im TV

Formel 1-Fans aufgepasst: Die Königsklasse des Motorsports ist nächste Woche endlich wieder im Free-TV zu sehen. Der Kölner Privatsender RTL hält die Rechte an vier ausgewählten Rennen der Formel 1 in diesem Jahr. Und nächste Woche ist es wieder so weit.

Das Rennen beginnt am Sonntag, den 12. September um 15.00 Uhr. Wie in den vielen Jahren zuvor bilden Heiko Wasser und Christian Danner das Kommentatoren-Duo. RTL übertragt jedoch lediglich das Rennen. Für das Qualifying und die Freien Trainings hält der Sender die Rechte nicht.

Um alle Sessions des GP in Monza zu sehen, müsst Ihr auf Pay-TV-Alternativen zurückgreifen. Sky zeigt in Deutschland alle Sessions live und in voller Länge. Der Münchner Pay-TV-Sender hat dafür einen eigenen TV- Kanal namens Sky Sport F1 ins Leben gerufen. Sascha Roos kommentiert das Ganze. An seiner Seite steht ihm der ehemalige Formel 1-Fahrer Ralf Schumacher.

Formel 1, GP in Monza: Übertragung im Livestream

Den Großen Preis von Monza könnt Ihr aber auch bequem im Livestream verfolgen. RTL bietet mit TVNOW einen eigenen Streamingdienst an, der jedoch kostenpflichtig ist. Auch hier könnt Ihr nur das Rennen am Sonntag verfolgen.

Mit der Sky Go-App habt Ihr die Möglichkeit, das komplette Angebot von Sky zu schauen. Alle Sessions könnt Ihr hier live und in voller Länge verfolgen. Aber auch dafür benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Sky-Abonnement.

Die Formel 1 selbst bietet auch einen eigenen Livestream an. Auf F1TV könnt Ihr alle Sessions des Wochenendes live und vollumfänglich schauen. Dafür benötigt Ihr jedoch ein Abonnement seit Beginn dieser Saison. Nur in Österreich könnt Ihr auch jetzt noch ein Abo abschließen.

Die letzte Alternative bietet der Livestream im ORF. Der österreichische Sender teilt sich in dieser Saison mit dem Red-Bull-Sender ServusTV die Übertragungsrechte der Formel 1. Wie genau Ihr euch das Rennen im Livestream im ORF anschauen könnt, erklären wir Euch hier.

Formel 1, GP in Monza: Datum, Termin, Zeitplan - Die wichtigsten Infos

Strecke: Autodromo Nationale Di Monza, Italien

Autodromo Nationale Di Monza, Italien Vorjahressieger: Pierre Gasly, Alpha Tauri

Pierre Gasly, Alpha Tauri Datum: 10.- 12. September

10.- 12. September 1. Freies Training: Freitag, 10. September: 15.00 Uhr

Freitag, 10. September: 15.00 Uhr Qualifying: Freitag, 10. September: 18.00 Uhr

Freitag, 10. September: 18.00 Uhr 2. Freies Training: Samstag, 11. September: 12.00 Uhr

Samstag, 11. September: 12.00 Uhr Sprintqualifying: Samstag, 11. September: 16.30 Uhr

Samstag, 11. September: 16.30 Uhr Rennen: Sonntag, 12. September: 15.00 Uhr

Nächstes Wochenende in Monza ist der Ablauf des Formel 1-Wochenendes ähnlich wie der des GP in Silverstone, welches früher in der Saison ausgetragen wurde. Erst zum zweiten Mal überhaupt wird in Italien das sogenannte Sprintqualifying ausgetragen.

In einem verkürzten Rennen bestimmt der Zieleinlauf die Startaufstellung für das Rennen am nächsten Tag. Das würfelt den üblichen Terminplan ein wenig durcheinander. Das Rennen beginnt jedoch zur gewohnten Zeit am Sonntag um 15.00 Uhr.

Formel 1 Saison 2021: Der Rennkalender