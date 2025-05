In der Playoff-Serie zwischen den Warriors und den Rockets reiht sich eine Auseinandersetzung an die nächste und es herrscht böses Blut.

Golden State und Houston liefern sich einen harten Fight - wortwörtlich. Bereits in der ersten Runde der Playoffs in der NBA fliegen zwischen den beiden Teams regelmäßig die Fetzen. Erinnerung werden wach an frühere Jahre, als sich beide Mannschaften regelmäßig duellierten - doch mit der neuen Generation bei den Rockets ist noch mehr Feuer drin.