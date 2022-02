Russland-Ukraine-Konflikt: Die Auswirkungen auf den Sport im Liveticker

Die russische Invasion in der Ukraine hat auch für die Welt der Sports Auswirkungen. Der FC Schalke 04 entfernt den Gazprom-Schriftzug von seinen Trikots. F1-Pilot Sebastian Vettel kündigt an, bei einem Russland-GP nicht an den Start gehen zu wollen. Köln-Trainer Steffen Baumgart sieht ein "Versagen der Weltpolitik". Hier findet Ihr alle aktuellen Entwicklungen im Liveticker.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Russland-Ukraine-Konflikt: Alle aktuellen Entwicklungen im Liveticker

Donnerstag, 24.02., 14.25 Uhr - Schalke entfernt Gazprom-Schriftzug von Trikots

Mit Blick auf die Ereignisse der vergangenen Tage hat sich der FC Schalke 04 dazu entschieden, den Schriftzug seines Hauptsponsors - des russischen Energieunternehmens Gazprom - von seinen Trikots zu nehmen.

Das teilte der Klub auf seiner Homepage mit. Nach S04-Angaben erfolge dieser Schritt in Absprache mit der Tochterfirma Gazprom Germania.

Donnerstag, 24.02., 14.09 Uhr - Baumgart sieht "Versagen der Weltpolitik"

Für Trainer Steffen Baumgart vom 1. FC Köln ist der Angriff von Russland auf die Ukraine "ein Versagen der Weltpolitik". Am Ende würden "die Kleinen verlieren und die Großen diskutieren". Er hoffe, "dass wir in diesem Konflikt klar bleiben und alles hinterfragen", so Baumgart auf der Pressekonferenz vor dem Spiel der Kölner am Samstag bei der SpVgg Greuther Fürth.

Donnerstag, 24.02., 13.45 Uhr - UEFA entzieht Russland wohl CL-Finale

Die UEFA wird dem russischen St. Petersburg am Freitag offenbar das Champions-League-Finale entziehen. Aufgrund des russischen Angriffs auf die Ukraine soll diese Entscheidung nach Informationen der Nachrichtenagentur AP sowie des SID bei einer Sondersitzung des Exekutivkomitees getroffen werden. Das Endspiel der Königsklasse ist derzeit am 28. Mai in St. Petersburg vorgesehen.

Am Freitag trifft sich das Exekutivkomitee, "um die Situation zu bewerten und alle notwendigen Entscheidungen zu treffen", teilte der Kontinentalverband am Donnerstag mit. Ob am Freitag bereits ein neuer Finalort bekannt gegeben wird, ist allerdings offen. Als Favorit ist das Wembley-Stadion in London trotz einer möglichen Terminkollision mit dem Play-off-Finale der zweiten englischen Liga im Gespräch.

Donnerstag, 24.02., 13.40 Uhr - Vettel will nicht in Russland fahren

Ex-Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel will nach dem russischen Angriff auf die Ukraine nicht beim geplanten Rennen in Sotschi (25. September) starten. Er sei "schockiert" über den "furchtbaren" Einmarsch in der Ukraine, sagte der 34-Jährige bei einer Pressekonferenz am Donnerstag bei den Testfahrten in Barcelona: "Ich sollte nicht gehen, ich werde nicht gehen."

Sichtlich bewegt und "traurig" sprach Vettel über den Krieg. "Menschen werden aus dummen Gründen getötet", sagte der Aston-Martin-Pilot, Russland habe eine "sehr seltsame und verrückte Führung". Deshalb wolle er nicht in Russland fahren. "Meine Entscheidung ist gefallen", sagte Vettel.

Zur ausführlichen News geht's hier.

Donnerstag, 24.02., 13.15 Uhr - Fedor Smolow übt Kritik

"Nein zum Krieg": Russlands Nationalspieler Fedor Smolow hat den Einmarsch der Truppen von Wladimir Putin in die Ukraine verurteilt. Der 32 Jahre alte Stürmer von Dynamo Moskau schrieb "Nein zum Krieg" vor einem schwarzen Hintergrund bei Instagram und ließ seiner Botschaft ein gebrochenes Herz und eine ukrainische Flagge folgen. Smolow war damit der erste Spieler der "Sbornaja", der den Angriff Russlands auf die Ukraine kritisierte.

Donnerstag, 24.02., 11.22 Uhr - Scharfe Kritik an russischer Invasion

Der DOSB und der DBS "verurteilen den Angriff Russlands auf die Ukraine auf das Schärfste". In einer gemeinsamen schriftlichen Stellungnahme empfehlen DOSB-Präsident Thomas Weikert und DBS-Präsident Friedhelm Julius Beucher "unseren Mitgliedsorganisationen, die Teilnahme an Wettkämpfen und Trainingsmaßnahmen in Russland und den Kriegsgebieten auszusetzen". Zudem fordern die beiden Spitzensportverbände Russland auf, "die kriegerischen Handlungen einzustellen".

Auch der DFB und die DFL verurteilten den russischen Angriff "auf das Schärfste". Die Welt dürfe "nicht tatenlos zusehen, die Ukraine bedarf unser aller Solidarität", sagten DFB-Interimspräsident Rainer Koch und der DFL-Aufsichtsratsvorsitzende Hans-Joachim Watzke. Der Ligaverband schrieb in einer Stellungnahme: "Die DFL ist in dieser Angelegenheit mit den nationalen und internationalen Verbänden in Kontakt."