Polen vs. Österreich, EM 2024 heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt ÖFB-Team im TV und Livestream?

Polen vs. Österreich heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt EM 2024 im TV und Livestream?

In Österreich wird die heutige Partie kostenlos gezeigt, und zwar von ServusTV. Der Free-TV-Sender bietet überdies auch einen Livestream via ServusTV On an. Folgendes Team führt ab 17 Uhr durch das Programm:

Moderator: Christian Baier

Experten: Florian Klein, Sebastian Prödl und Zlatko Junuzovic

Auch in Deutschland gibt es Livebilder aus Berlin: MagentaTV und auch die ARD (Livestream: sportschau.de) haben sich die Übertragungsrechte gesichert. Für MagentaTV braucht Ihr jedoch ein Abonnement.