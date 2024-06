Kylian Mbappés Horror-Serie setzt sich fort: Drei Dinge, die bei Österreich gegen Frankreich auffielen

© getty

Red Bull Österreich bleibt sich gegen Frankreich treu

Dass es mit Frankreich gegen die nominell wohl beste Mannschaft des Turniers ging? Und mit Kylian Mbappé gegen den wohl besten Spieler? Das interessierte die als Geheimfavorit gehandelten Österreicher reichlich wenig. Ralf Rangnicks Mannschaft wich nicht von ihrer gewohnten Spielweise ab. Das ÖFB-Team trat von Beginn an extrem mutig auf, presste phasenweise mit allen Spielern in der gegnerischen Hälfte und schaltete nach Ballgewinn schnell um. Red Bull Österreich, so wie es sich der Teamchef vorstellt.

Was fehlte, waren Großchancen. Die einzige hatte Christoph Baumgartner in Minute 36. Aus österreichischer Sicht tragisch, dass Frankreich ausgerechnet kurz danach durch Maximilian Wöbers Eigentor in Führung ging. Die Österreicher spielten ihr Spiel zwar ziemlich unbeeindruckt weiter, nahe kamen sie dem Ausgleich aber nicht mehr. Dafür vergab Frankreich einige gute Chancen auf das 2:0.