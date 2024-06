"Das ist Wahnsinn": Österreich wütet gegen Kylian Mbappé und Schiedsrichter Jesus Gil Manzano

© getty

"Will man nicht sehen": Kylian Mbappés dreiste Zeitschinderei

Zunächst zu Mbappé, der in der Schlussphase ein fragwürdiges Bild abgab - und das lag nicht an seiner gebrochenen Nase und auch nicht an seinem blutverschmierten Trikot. Nein, das lag an seiner dreisten Zeitschinderei. Real Madrids neuer Superstar hatte sich bei einem Zusammenprall mit Kevin Danso eine blutige Nase geholt, woraufhin ihn der spanische Schiedsrichter Jesus Gil Manzano zur Behandlung an den Spielfeldrand schickte. Anschließend kehrte Mbappé ohne Erlaubnis auf den Platz zurück, nur um sich nach wenigen Schritten auf den Rasen zu setzen.

Die Österreicher wüteten, Gil Manzano bedachte ihn mit der Gelben Karte - und die Zeit tickte von der Uhr. Als Mbappé schließlich wieder gehtauglich war, wechselte ihn Didier Deschamps für Olivier Giroud aus. Frankreich rettete den 1:0-Sieg ins Ziel.

"Solche Aktionen will man bei so einem Turnier nicht sehen", grantelte Patrick Penz. Nach dem Zusammenprall habe Österreichs Keeper zunächst nur gesehen, wie Mbappés "Gesicht voller Blut" gewesen sei. "Ich wusste nicht, ob es ein Cut oder etwas Schlimmeres ist. Ich habe nur Blut gesehen und mir gedacht: Okay, da legt man eine faire Attitude an den Tag - nicht so wie er. Das ist Wahnsinn."