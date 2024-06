Österreich vs. Frankreich: EM Gruppenspiel ÖFB-Team heute im Liveticker

Österreich vs. Frankreich: EM Gruppenspiel heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Die Auswahl von Ralf Rangnick hat eine knackige Gruppe erwischt, und gleich im ersten Spiel wartet mit Frankreich ein richtiger Brocken. Wie Österreich sich schlägt? Rund eine Stunde vor dem Anpfiff melden wir uns hier mit den Aufstellungen zurück.

Vor Beginn: Das Duell steigt in der Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf. Ab 21 Uhr rollt dort am heutigen Montag, den 17. Juni, der Ball.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie Österreich vs. Frankreich!