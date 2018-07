Wer wird Weltmeister 2018? Die Quoten und Wetten für Frankreich und Kroatien

Club Friendlies Fr 13.07. Favre-Debüt! Livestream zum ersten Test des BVB Club Friendlies Austria Wien -

Borussia Dortmund Club Friendlies Bury -

Liverpool Club Friendlies Bournemouth -

FC Sevilla Allsvenskan Norrköping -

Häcken CSL Shandong Luneng -

Shanghai SIPG Copa Sudamericana Lanus -

Junior J1 League Hiroshima -

Gamba Osaka J1 League Nagasaki -

Kobe CSL Guangzhou Evergrande -

Zhicheng Club Friendlies Sion -

Inter Mailand Club Friendlies Dynamo Dresden -

Huddersfield Club Friendlies Wolverhampton -

Ajax Club Friendlies Blackburn -

Liverpool International Champions Cup Man City -

Borussia Dortmund CSL Shanghai SIPG -

Guangzhou Evergrande International Champions Cup FC Bayern München -

PSG Club Friendlies Benfica -

FC Sevilla Club Friendlies Marseille -

Villarreal J1 League Kobe -

Shonan J1 League Tosu -

Sendai CSL Hebei CFFC -

Jiangsu Allsvenskan AIK -

Brommapojkarna International Champions Cup Liverpool -

Borussia Dortmund Club Friendlies Huddersfield -

Lyon Club Friendlies Marseille -

Real Betis

Mit Frankreich und Kroatien stehen die Finalisten der Weltmeisterschaft 2018 fest. Frankreich geht als Favorit in die Partie, doch was sagen die Buchmacher zum Duell? Hier bekommt ihr alle Informationen zu den Teams und ihren Quoten auf den WM-Sieg.

Während Frankreich bereits zum dritten Mal in einem WM-Endspiel steht, ist das Finale für Kroatien eine Premiere.

Frankreich: Mit Abwehr-Bollwerk zum zweiten Stern?

Ergebnis im Halbfinale: 1:0 gegen Belgien

Ergebnis im Viertelfinale: 2:0 gegen Uruguay

Ergebnis im Achtelfinale: 4:3 gegen Argentinien

Abschneiden 2014: Viertelfinale (gegen Deutschland)

Größter Erfolg bei Weltmeisterschaften: Weltmeister (1998)

Trainer: Didier Deschamps

Kapitän: Hugo Lloris

Die Auftritte von Frankreich waren bislang - mit Ausnahme des 4:3 gegen Argentinien - zwar noch nicht sehr spektakulär, dafür überzeugte vor allem die Defensive. Die junge Innenverteidigung um Samuel Umtiti und Raphael Varane gehört zu den absoluten Gewinnern dieser WM. Auch der Teamgeist scheint unter Didier Deschamps wieder zu stimmen, in der Vergangenheit war das bei der Equipe Tricolore ja nicht immer der Fall.

Kroatien: Das Überraschungsteam mit Durchhaltevermögen

Das kroatische Team hat in der Heimat schon jetzt Legenden-Status erreicht. Bereits in der Gruppenphase gewann Kroatien überraschend mit 3:0 und qualifizierte sich souverän als Gruppensieger für das Achtelfinale. In der K.o.-Phase zeigte sich die Willensstärke des Dalic-Teams. Nachdem die ersten beiden Spiele gerade so im Elfmeterschießen gewonnen wurden, deutete auch im Halbfinale alles auf eine Entscheidung vom Punkt hin. Mario Mandzukic schoss die Kroaten allerdings schon in der Verlängerung ins Endspiel.

Wer gewinnt die WM 2018? - Die Wettquoten

Nation Quote auf WM-Sieg Frankreich 1,45 Kroatien 2,7

Die Quoten stammen vom Wettanbieter Tipico und wurden zuletzt am 12.07.2018 aktualisiert. Alle Angaben sind ohne Gewähr.