Uruguay - Frankreich 0:2: Muslera-Patzer und Griezmann-Show! Les Bleus im WM-Halbfinale

Frankreich steht im Halbfinale der WM 2018 in Russland. Die Franzosen gewannen im Viertelfinale gegen Uruguay mit 2:0 (1:0). Im Halbfinale trifft die Mannschaft von Didier Deschamps auf den Sieger zwischen Brasilien und Belgien (20 Uhr im LIVETICKER).

Tabarez brachte Stuani für den an der linken Wade angeschlagenen Cavani. Am Spielsystem änderte der 71-Jährige jedoch nichts. Die Südamerikaner formierten sich defensiv wie schon gegen Portugal im 4-4-1-1 und überließen Frankreich den Ball.

Anders als gegen Argentinien hatten Les Bleus zeitweise bis zu 75 Prozent Ballbesitz und mussten selbst kreieren. Selten baute Frankreich über sein Kombinationsspiel genügend Druck und Tempo auf, um das Abwehrbollwerk der Celeste aus den Angeln zu heben. Ein Freistoß aus dem Halbfeld brachte schließlich die Führung.

Uruguay war ohne Cavani längst nicht so flexibel wie gegen Portugal. Stuani sollte eher als Wandspieler agieren, verlor dafür aber zu viele Luftduelle gegen Varane und Umtiti. Suarez war kaum eingebunden, Uruguay zu harmlos.

Ein Patzer von Muslera, dem Griezmanns eigentlich harmloser Distanzschuss über die Fingerspitzen ins Tor glitt, besiegelte schließlich das verdiente Aus der Celeste.

Die Daten des Spiels Uruguay - Frankreich

Tore: 0:1 Varane (40.), 0:2 Griezmann (62.)

Mit dem 83. Schuss auf das Tor von Uruguay brach Frankreich den Fluch gegen die Südamerikaner. Zuvor blieben Les Bleus fünf Spiele ohne Treffer gegen die Celeste.

Uruguay gewann keines seiner letzten 16 WM-Spiele nach Rückstand (3 Unentschieden, 14 Niederlagen), zuletzt gelang das gegen Frankreich bei der WM 1966 (2:1-Sieg).

Frankreich verlor nie ein Spiel, in dem Griezmann traf (18 Siege, 2 Unentschieden).

Der Stürmer von Atletico Madrid erzielte zudem sieben Tore in seinen letzten sechs Auftritten bei K.o.-Spielen in großen Turnieren.

Suarez hatte zum ersten Mal in 13 WM-Spielen keinen einzigen Ballkontakt im gegnerischen Strafraum. Zum überhaupt zweiten Mal bei einer WM gab er zudem keinen Torschuss ab - erstmals geschah das 2010, ebenfalls gegen Frankreich.

Der Star des Spiels: Antoine Griezmann (Frankreich)

Der aktivste Angreifer in Frankreichs Reihen. Sehr flexibel und lauffreudig. Antizipierte gut und nutzte die Freiräume zwischen den Abwehrketten der Urus. Bewies mit Ball am Fuß Übersicht und gutes Timing. Bereitete das 1:0 durch Varane per Freistoß vor und verzögerte dabei clever. Den zweiten Treffer erzielte er dank der Mithilfe von Muslera selbst.

Der Flop des Spiels: Matias Vecino (Uruguay)

Das Spiel lief komplett an ihm vorbei - geschuldet der Dominanz der uruguayischen rechten Seite, aber auch der eigenen Unsicherheiten. Offensiv zu ungenau und hektisch, verlor immer wieder unnötig den Ball. Dazu defensiv mit Stellungsfehlern. Ließ beim 0:1 Gegenspieler Varane aus den Augen. Beim 0:2 mit dem entscheidenden Ballverlust gegen Pogba.

Der Schiedsrichter: Nestor Pitana (Argentinien)

Ließ sehr viel laufen und suchte das Gespräch mit den Spielern. Ein frühes Zeichen in Form einer Gelben Karte, etwa gegen Stuani nach dessen Einsteigen gegen Hernandez (10.), hätte seiner Autorität gut getan. Beim vermeintlichen Faustschlag vom eingewechselten Rodriguez gegen Mbappe, woraufhin sich der Franzose am Boden wälzte, zeigte er zurecht beiden Spielern die Gelbe Karte.