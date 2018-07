England scheitert im WM-Halbfinale an Kroatien: Letzter Umweg der Heimreise?

Club Friendlies Fr 13.07. Favre-Debüt! Livestream zum ersten Test des BVB Club Friendlies Austria Wien -

Auch bei der WM 2018 wird England nicht seinen zweiten großen Titel nach 1966 gewinnen. Im Halbfinale setzte es nach Verlängerung eine 1:2-Niederlage gegen Kroatien. Die Nation aber ist stolz auf ihre Mannschaft und dieses Turnier vielleicht nur ein letzter Umweg der Heimreise.

Der Unterschied zu den vergangenen Turnieren Englands war in zwei, vielleicht drei Minuten nach dem Abpfiff im Luschniki-Stadion von Moskau bestens zu erkennen. Da lag Jordan Pickford auf dem Bauch, da hockte Jamie Vardy, da saß Dele Alli, da stand Harry Maguire. Regungslos, geschlagen, niedergeschlagen.

Aber davor bewegte sich alles: erst langsam, dann schneller. Es waren die Hände Tausender englischer Fans auf den Tribünen, die immer wieder auseinander- und zusammenschnellten. Und mit ihnen Millionen weiterer englischer Hände in Liverpool, in London oder in Leeds. Sie alle klatschten. Sie applaudierten ihrer Nationalmannschaft, die bei der WM 2018 zwar geschlagen aber keineswegs gedemütigt wurde.

Vor 2018 hatte England letztmals 2006 ein K.o.-Spiel bei einem Turnier gewonnen. Es folgten Jahre, die zwischen Enttäuschung und Verhöhnung schwankten. 2008 qualifizierte sich England nicht einmal für die EM - wegen einer Niederlage gegen Kroatien. An der Seitenlinie stand damals Steve McClaren: "The Wally with the Brolly", der Trottel mit dem Regenschirm. Es folgten eine Achtelfinal-Pleite gegen Deutschland 2010, ein verlorenes Elfmeterschießen gegen Italien 2012, ein Vorrunden-Aus gegen Uruguay und Costa Rica 2014 und als trauriger Höhepunkt das Debakel gegen Island 2016.

Die englische Nationalmannschaft reihte Peinlichkeit an noch größere Peinlichkeit. Und England lachte über England.

Pressestimmen zum WM-Halbfinale Kroatien - England: "Die 52 Jahre Leid gehen weiter" © getty 1/21 Der goldene Schuss: Mario Mandzukic trifft in der Verlängerung zum 2:1-Sieg für Kroatien gegen England. SPOX hat die Pressestimmen aus beiden Ländern zusammengetragen. © getty 2/21 Die Printausgabe der Daily Mail zieht den Hut vor der Mannschaft und schreibt: "Ihr habt uns lächeln lassen, uns stolz gemacht, uns glauben lassen, jeder von euch war ein Held." © daily mail 3/21 Daily Mail: "Wir kommen nach Hause: England verliert in der Verlängerung gegen Kroatien, womit eine denkwürdige WM im Halbfinal-Herzschmerz in Moskau endet." © daily star 4/21 Daily Star: "Der Traum stirbt! Die Three Lions scheiden aus, den Fans bricht das Herz." © getty 5/21 Der "Stolz der Löwen" titelt Daily Express über die Three Lions. "Wir kommen nach Hause, aber mit erhobenem Haupte", tröstet die Zeitung das Land. © guardian 6/21 Guardian: "Englands WM-Traum wird durch den kroatischen Sieg in der Verlängerung zerschmettert. Es war, als müsse man zusehen, wie ein wunderschönes Gemälde vor den eigenen Augen zerrissen wird..." © independent 7/21 Independent: "Es ist alles vorbei: Die England-Helden verabschieden sich von der WM nach dem Verlängerungs-Herzschmerz. Am Ende konnte die junge englische Truppe - allen Versprechen zum Trotz - nicht liefern." © mirror 8/21 Mirror: "England hat einer Nation Hoffnung gegeben, aber Southgate und seine Spieler wird es verfolgen, dass sie die Chance ihres Lebens vergeben haben. Wir könnten nie wieder eine bessere Chance haben, die 52 Jahre Leid gehen weiter." 9/21 "Nationale Schätze" titel der Mirror in seiner Print-Ausgabe und blickt positiv in die sportliche Zukunft der Three Lions. © the sun 10/21 The Sun: "Die Tränen einer Nation: England-Fans im ganzen Land brechen zusammen, als der WM-Traum endet." © telegraph 11/21 Telegraph: "Herzschmerz, als ein Tor in der Verlängerung unsere tapferen Three Lions niederringt." © L'Equipe 12/21 L'Equipe: "Gute Erinnerungen an 1998." © Le Parisien 13/21 Le Parisien: "Können die Kroaten im Finale den Traum der Les Bleues zerstören?" © 24 sata 14/21 24 sata: "Die Engländer sangen nach dem Trippier-Tor lauthals 'It's coming home'. Doch Perisic und Mandzukic rangen die Three Lions nieder. Die kroatischen Fans entgegneten: 'Keep calm. Er kommt nicht nach Hause'. Was für ein Schlag ins Gesicht." © Jutarnji list 15/21 Jutarnji list: "England war die ersten fünf Minuten lang im Spiel, bis zu Trippiers Traumtor - danach nicht mehr. Kroatien hat jede Angriffsbemühung im Keim erstickt. Jetzt wartet mit Frankreich eine großartige Mannschaft im Finale." © Novi list 16/21 Novi list: "Mandzukic krönte eine verrückte Aufholjagd. Die 'Feuerwehrmänner' (die kroatische Mannschaft von 1998, Anm. d. Red.) haben ihre Erben gefunden, die sie 20 Jahre später sogar überflügelt haben." © Slobodna Dalmacija 17/21 Slobodna Dalmacija: "Wundervolles, unglaubliches Kroatien! Mutig, kriegerisch, on fire! England konnte der kroatischen Mannschaft nichts anhaben." © Vecernji list 18/21 Vecernji list: "Der Fußball kommt nicht nach Hause, wie die Engländer proklamierten. Er bleibt zu Hause, in Kroatien! Wir kamen nach dem frühen Rückstand auf wundersame Weise zurück." © AS 19/21 AS: "Kroatien hat viele Lungen." © getty 20/21 Die spanische Marca schreibt "Kroatien erreicht den Mond" und würdigt den ersten WM-Finaleinzug in der Geschichte des Landes. © Mundo Deportivo 21/21 Mundo Deportivo: "Mandzukic qualifiziert Kroatien für das Finale. Ivan Perisic, die Henne, die die goldenen Eier legt."

Englands Mannschaft und ihre Fans: Eine Einheit

Diesmal lachte aber keiner, diesmal applaudierten alle. "Wir haben eine fantastische Reise hinter uns. Wir können stolz sein auf alles, was wir erreicht haben", sagte Kapitän Harry Kane nach dem Spiel. Seine Haut war verschwitzt, seine Augen rot. Er hatte wohl ein bisschen geweint und mit ihm eine Nation. "Kroatien bricht Herzen", schrieb die Sun. "Die Herzen der Three Lions zerbrechen", der Mirror. Die Daily Mail berichtete von einem "herzzerbrechenden Halbfinale" und der Telegraph von "totalem Herzschmerz". Heartbreaking.

Während die Spieler also alle so regungslos dalagen, hockten, saßen oder standen und die Fans davor klatschten, kam Trainer Gareth Southgate zu ihnen. Es war, als ginge er durch einen Wald und erweckte einen Baum nach dem anderen zum Leben: Schulterklopfer, Umarmungen, Aufmunterungen. Die Spieler sammelten sich und applaudierten den Fans zurück. Eine Einheit.

"Das Verhalten der Fans, vor allem im Vergleich zu vor zwei Jahren, zeigte den Spielern, dass es auch auf Erlebnisse mit der englischen Nationalmannschaft positive Reaktionen geben kann. Das ganze Land ist sehr stolz auf sie und die Art und Weise, wie sie gespielt haben", sagte Southgate nach dem Spiel.

Er selbst kannte dieses Gefühl noch aus seiner Zeit als aktiver Spieler: von der Heim-EM 1996. Es war das zuvor vielleicht letzte Mal, dass sich englische Spieler und Fans so nahefühlten. Auch damals scheiterte England im Halbfinale. Heartbreaking. An Deutschland, weil Southgate im Elfmeterschießen vergab. Zuvor getroffen hatte unter anderem Paul Gascoigne, aber es nutzte ja nichts. Mittlerweile ist Gascoigne längst Fan, vor dem Spiel richtete er im Daily Mirror eine Botschaft an die aktuelle Mannschaft: "Spielt wie Zehnjährige!"

England: Die Ruhe des Balls und die Ruhe der Nerven

Die elf Engländer, die zu Beginn auf dem Platz standen, machten aber genau das Gegenteil. Sie waren zwar alle fast so jung wie Zehnjährige, aber sie spielten wie routinierte 30-Jährige. Wie schon im gesamten Turnier war die Ruhe zunächst auch gegen Kroatien Englands Erfolgsrezept.

Im Offensivspiel die Ruhe des Balles: Erneut traf England per Standardsituation, in der 5. Minute versenkte Kieran Trippier einen Freistoß direkt. Danach hatte Maguire noch eine große Kopfballchance nach einem Eckball. Neun der zwölf englischen Tore bei dieser WM fielen nach Standardsituationen.

Und im Defensivspiel die Ruhe der Nerven: Wieder und wieder klärte ein englischer Fuß einen kroatischen Angriff. Mal der von John Stones, mal der von Kyle Walker, mal der von Maguire. Die Dreierkette erschien so undurchbrechbar und emotionslos wie einst der Hadrianswall. Alles schien an ihr abzuprallen. Bis zu dieser 68. Minute: Ivan Perisic stahl sich erst an Trippier vorbei und dann auch noch an Walker und erzielte das 1:1. Es war das Ende der Ruhe der Nerven. Unsicherheit folgte auf Unsicherheit und in der Verlängerung machte Mario Mandzukic das 2:1.

Schließlich, ganz tief in der Nachspielzeit, half auch die Ruhe des Balles nichts mehr: Marcus Rashford schlug einen letzten Freistoß in den Strafraum, Kroatiens Dejan Lovren köpfte ihn raus, alle liefen aus dem Strafraum, der Schiedsrichter pfiff ab - und während die Kroaten einfach jubelnd weiterliefen, erfroren die Engländer an Ort und Stelle. Bis Southgate wenig später kam und sie wieder erweckte.

Einzelkritik und Noten zu Kroatien - England: Ivans Verwandlung als Schlüssel zum Sieg © getty 1/33 Die englischen Verteidiger glänzen und patzen. Ivan Perisic ist lange nicht zu sehen und dreht dann voll auf. Die Noten und Einzelkritik zum WM-Halbfinale zwischen Kroatien und England. © getty 2/33 Mit dieser Mannschaft ging Kroatien in die Partie. Brozovic rückte für Kramaric in die Startelf. © getty 3/33 Danijel Subasic: Hatte beim perfekt platzierten Freistoß von Trippier keine Abwehrchance. Wehrte Kanes 100-prozentige Chance zweimal spektakulär ab. Danach nicht mehr ernsthaft gefordert. Note: 3. © getty 4/33 Sime Vrsaljko: Schob auf seiner Außenbahn weit nach vorne, worunter die defensive Stabilität litt. Hatte die meisten Ballaktionen. Bereitete das 1:1 durch eine überragende Flanke vor. Klärte einen Stones-Kopfball auf der Linie (99.). Note: 2,5. © getty 5/33 Domagoj Vida: Musste bei langen Bällen in höchster Not gegen Sterling retten und machte das stark. Wenn die Engländer sich durchkombinierten, zeigte er Abstimmungsprobleme mit Lovren. In der Spieleröffnung aber mit der nötigen Ruhe am Ball. Note: 3. © getty 6/33 Dejan Lovren: Ging häufig ungeschickt in die Zweikämpfe. Die Abstimmung mit Vida funktionierte zudem anfangs überhaupt nicht. Stabilisierte sich im Laufe der Partie und gewann wichtige Zweikämpfe. Note: 3. © getty 7/33 Ivan Strinic: Leistete sich einen üblen technischen Fehler, den England nicht nutzte (22.). Häufig überlaufen und mit einigen unpräzisen Anspielen. Nur 70 Prozent Passquote und als einziger kroatischer Feldspieler ohne Torschussbeteiligung. Note: 4,5. © getty 8/33 Marcelo Brozovic: Sollte hinter Modric und Rakitic sichern. Schaffte dies besonders in der ersten Halbzeit nicht immer. Nach der Pause defensiv stabiler. Knallte einen Abpraller nach einer Ecke übers Tor (73.), näher dran in der 108. Minute. Note: 3,5. © getty 9/33 Ante Rebic: Anfangs aktiver als Perisic. Lief die englischen Verteidiger mit hohem Tempo an, gewann dadurch auch einige Bälle, im letzten Drittel jedoch ineffizient. Wirkte mit fortlaufender Spieldauer platt und musste raus. Note: 3,5. © getty 10/33 Luka Modric: Verschuldete mit einem ungestümen Foul den Freistoß zum 0:1. In der Folge weniger dominant als sonst, aber immer noch mit überragenden Passwerten und lichten Momenten. Note: 3,5. © getty 11/33 Ivan Rakitic: Im Spielaufbau dominanter als Modric. Spielte die meisten Pässe, dabei aber häufig unpräzise. Setzte nach vorne nur wenige Akzente. Note: 3,5. © getty 12/33 Ivan Perisic: Anfangs übermotiviert und in den falschen Räumen unterwegs. Drehte nach der Pause richtig auf. Mit Torinstinkt beim 1:1. Traf danach den Pfosten (72.). Fortan an nahezu jeder Chance beteiligt und mit dem Assist für das Siegtor. Note: 1,5. © getty 13/33 Mario Mandzukic: Warf sich engagiert in die Zweikämpfe. Darüber hinaus lange ohne Abschlüsse. Erst spät im Spiel gefährlicher. Hatte das 2:1 auf dem Fuß (105.+2), machte es in der 109. besser und wurde durch seinen Siegtreffer zum Helden. Note: 2. © getty 14/33 Josip Pivaric: Ersetzte ab der 95. Minute den angeschlagenen Strinic. Machte es besser als sein Vorgänger und kurbelte gut an. Dazu defensiv stabiler. Note: 3. © getty 15/33 Andrej Kramaric: In der 101. Minute für Rebic eingewechselt. Stiftete noch Unruhe, setzte in der 120. Minute einen Ball ans Außennetz. Die ausgelassene Chance rächte sich nicht mehr. Keine Bewertung. © getty 16/33 Vedran Corluka: Kam in der 115. Minute für Mandzukic. Keine Bewertung. © getty 17/33 Milan Badelj: Wurde in der 119. Minute für Modric gebracht. Keine Bewertung. © getty 18/33 Mit dieser Mannschaft begann England das Spiel. © getty 19/33 Jordan Pickford: Blieb souverän, als ihn die Kroaten im Spielaufbau ständig aggressiv anliefen. Bei Flanken ebenfalls sicher. Machtlos beim 1:1 durch Perisic. Zunächst überragend gegen Mandzukic (105.+2), dann wieder chancenlos. Note: 3,5. © getty 20/33 Kyle Walker: Brachte Pickford mit einem riskanten Rückpass in Schwierigkeiten, bügelte den Patzer jedoch selbst aus (45.). Klärte deutlich die meisten Bälle, verlor jedoch das Duell vor dem 1:1 gegen Perisic kläglich. Note: 3,5. © getty 21/33 John Stones: Warf sich mit vollem Einsatz in die Bälle und klärte in höchster Not (20.,32.). Stark im Zweikampf und mit der besten Passquote bei England. Hatte Pech, dass sein Kopfball auf der Linie geklärt wurde (99.). Pennte beim 1:2. Note: 3. © getty 22/33 Harry Maguire: Setzte einen Kopfball nach Trippier-Ecke nur knapp daneben (14.). Gewann mit konsequenter Zweikampfführung alle direkten Duelle, besonders stark in der Luft. Note: 3. © getty 23/33 Jordan Henderson: Erneut dafür verantwortlich, das englische Spiel zu sortieren und zu strukturieren. In der ersten Hälfte auch mit zwei wichtigen Ballgewinnen. Insgesamt jedoch weniger passsicher und zweikampfstark als sonst. Note: 3,5. © getty 24/33 Kieran Trippier: Brachte England durch seinen Freistoß in Führung. Strotzte danach vor Selbstvertrauen, schlug darüber hinaus weitere starke Flanken und Ecken. Ließ vor dem 1:1 Perisic in seinem Rücken ziehen. Danach sehr unsicher. Note: 3. © getty 25/33 Jesse Lingard: Im Offensivspiel häufig unsichtbar, in Einzelszenen aber immer wieder gefährlich. Vergab dann eine gute Gelegenheit relativ freistehend (36.) und setzte einen Schuss nach starkem Kane-Pass daneben (78.). Note: 3,5. © getty 26/33 Dele Alli: Holte den Freistoß vor dem 1:0 heraus. Spielte in der 30. Minute vor der Chance von Kane einen Traumpass in die Schnittstelle. Auch sein Pass auf Lingard zeugte von großer Übersicht (36.). Tauchte ab der zweiten Halbzeit wieder ab. Note: 3,5. © getty 27/33 Ashley Young: Grätschte Rebic in höchster Not vom Fuß (33.). Lange stark gegen Kroatiens rechte Offensivseite. Verlor jedoch in der Phase, als die Partie kippte, den Zugriff auf Vrsaljko und konnte dessen Flanken nicht mehr verhindern. Note: 3,5. © getty 28/33 Raheem Sterling: Im Vergleich zu Kane lange Zeit die klarere Spitze. Häufig lang geschickt, damit er seine Geschwindigkeit ausspielen kann. Dabei aber erneut glücklos. Hatte die wenigsten Ballaktionen und strahlte kaum Torgefahr aus. Note: 4. © getty 29/33 Harry Kane: Vergab die riesige Chance auf das 2:0 (30.). Darüber hinaus bei den Angriffen meist eher Ballverteiler als Abnehmer in letzter Linie. Leitete so eine Lingard-Chance ein (36.) und bereitete eine weitere direkt vor (78.). Note: 4. © getty 30/33 Marcus Rashford: Kam in der 74. Minute für Sterling. Brachte anfangs Schwung in die Offensive. Konnte das Niveau jedoch nicht halten. Note: 3,5. © getty 31/33 Danny Rose: Zur Verlängerung für Young eingewechselt. Kam aber überhaupt nicht mehr ins Spiel. Note: 4. © getty 32/33 Eric Dier: Für Henderson ab der 97. Minute im Spiel. Stark im Zweikampf und perfekt im Passspiel, aber auch nicht mehr der Impulsgeber für eine Aufholjagd. Note: 3. © getty 33/33 Jamie Vardy: In der 112. Minute für Walker eingewechselt, um die Schlussoffensive anzuführen. Er hatte keine Szene mehr. Keine Bewertung.

WM 2018: Ein letzter Umweg der Heimreise?

Southgates Weg mit dieser Mannschaft ist aber noch nicht vorbei, das weiß er und das wusste er auch schon vor dem Spiel, ganz egal, wie es ausgeht. "Dieses Team ist noch nicht einmal nahe an dem Level dran, auf dem es in Zukunft sein wird", sagte er. Und dieses Team, das schon zu den jüngsten des Turniers zählte, wird bald noch verstärkt von weiteren talentierten, jungen Spielern. Im vergangenen Jahr wurde England U17- sowie U20-Weltmeister und U19-Europameister. Das Nachwuchs-Triple.

"It's Coming Home", sangen die englischen Fans in den vergangenen Tagen und Wochen so gerne und so viel wie lange nicht mehr. Sie sangen von der Heimkehr des Fußballs und seines größten Titels in sein Mutterland. Diesmal kam er wieder nicht nach Hause, vielleicht aber auch: noch nicht. Es kann gut sein, dass die WM 2018 in einem Buch, das sich die englische Fußballgeschichte nennt, irgendwann als dieses Kapitel eingeht: "Der letzte Umweg der Heimreise."