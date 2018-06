Wer wird Weltmeister? Die Wettquoten für das DFB-Team, Brasilien, Spanien und Co.

NBA Fr 22.06. Draft: Schafft Mo Wagner den Sprung in die NBA? World Cup Frankreich -

Alle Teams haben bei der WM mittlerweile das erste Spiel absolviert, erste Eindrücke bezüglich Form und Verfassung lassen sich also erkennen. Wer hat sich in diesen Spielen als Favorit für das weitere Turnier gezeigt und wer hat das Zeug zum Weltmeister? SPOX zeigt die Titelfavoriten und die Wettquoten für den Titelgewinn.

Von den Titelanwärtern legten einzig Belgien und Frankreich mit einem Sieg los, die Leistungen waren jedoch auch nicht durchweg überzeugend.

DFB-Team: Noch nicht in WM-Form

Gruppe F Mexiko, Schweden, Südkorea Abschneiden WM 2014 Weltmeister Größter Erfolg bei Weltmeisterschaften 4x (1954, 1974, 1990, 2014) Trainer Jochim Löw Kapitän Manuel Neuer

Der Weltmeister scheint noch nicht wirklich in Form. Nach schwachen Testspielauftritten folgte direkt die erste Niederlage im Auftaktspiel. Beim 0:1 gegen Mexiko zeigte sich die deutsche Mannschaft unterlegen und verlor verdient. Gegen Schweden steht das Team daher stark unter Druck.

Brasilien: Noch gefestigter als 2014

Gruppe E Schweiz, Costa Rica, Serbien Abschneiden WM 2014 Halbfinale Größter Erfolg bei Weltmeisterschaften 5x Weltmeister (1958, 1962, 1970, 1994, 2002) Trainer Tite Kapitän Neymar

Die brasilianische Nationalmannschaft zeigte sich vor der WM in sehr guter Form, schlug unter anderem die deutsche Mannschaft. Der Start in das Turnier verlief jedoch nicht optimal. Trotz solider Leistung reichte es für die Selecao nur zu einem 1:1 gegen die Schweiz.

Spanien: Wie wirkt sich der Trainer-Wechsel aus?

Gruppe Portugal, Marokko, Iran Abschneiden WM 2014 Gruppenphase Größter Erfolg bei Weltmeisterschaften Weltmeister (2010) Trainer Fernando Hierro Kapitän Sergio Ramos

Spanien ist nach wie vor einer der Topfavoriten, allerdings ist noch nicht ganz sicher, wie sich der kurzfristige Trainer-Wechsel vor dem Turnier auswirkt. Im ersten Spiel gegen Europameister zeigten sich die Iberer zumindest spielstark und holten am Ende etwas unglücklich nur einen Punkt. In der zweiten Partie gegen den Iran war Spanien zwar überlegen, jedoch keinesfalls souverän. Am Ende gab es ein knappes 1:0.

Frankreich: Ist der Teamgeist diesmal da?

Gruppe Australien, Peru, Dänemark Abschneiden WM 2014 Viertelfinale (gegen Deutschland) Größter Erfolg bei Weltmeisterschaften Weltmeister (1998) Trainer Didier Dechamps Kapitän Hugo Lloris

Frankreichs Kader ist gespickt mit Ausnahmespielern und großen Talenten, es bleibt aber fraglich, ob auch die mannschaftliche Balance und der Teamgeist stimmt. Bereits bei der letzten EM im eigenen Land schien das Team bereit, verlor aber enttäuschend im Finale. Im ersten Spiel gegen Australien boten die Franzosen keine überzeugende Vorstellung, durch Tore von Griezmann und Pogba gab es einen knappen 2:1-Sieg.

Argentinien: Endlich ein Titel für Messi?

Gruppe Kroatien, Island, Nigeria Abschneiden WM 2014 Vize-Weltmeister Größter Erfolg bei Weltmeisterschaften 2x Weltmeister (1978 und 1986) Trainer Jorge Sampaoli Kapitän Lionel Messi

Auf Klubebene hat Lionel Messi alles gewonnen, auf Nationalmannschaftsebene bleibt er der Unvollendete. Die WM 2018 wird wohl seine letzte Chance auf den Weltmeistertitel. Seine Mannschaft wirkte zuletzt aber inkonstant. Zwar verfügt Trainer Jorge Samaoli über eine starke Offensive, oftmals bleibt dann aber doch alles an Messi hängen. Auch beim 1:1 gegen Island wirkte das Spiel zu oft ideenlos.

Belgien: Diesmal mehr als ein Geheimfavorit

Gruppe Panama, Tunesien, England Abschneiden WM 2014 Viertelfinale (gegen Argentinien) Größter Erfolg bei Weltmeisterschaften Spiel um Platz drei Trainer Roberto Martinez Montoliu Kapitän Eden Hazard

Bei den letzten großen Turnieren kam Belgien stets die Rolle des Geheimfavoriten zu, schließlich verfügt die Mannschaft über zahlreiche starke Einzelspieler. Für eine vordere Platzierung reichste es aber nie. Der Start in Russland lief nach Plan. Underdog Panama besiegten die Red Devils klar mit 3:0.

Wer gewinnt die WM 2018? - Die Wettquoten

Nation Quote auf WM-Sieg Brasilien 5,3 Spanien 5,3 Frankreich 8,0 Deutschland 9,0 Belgien 9,0 Argentinien 11,0

Die Quoten beziehen sich auf den Wettanbieter Tipico und wurden zuletzt am 21.06.2018 abgerufen. Alle Angaben sind ohne Gewähr.

WM 2018: TV, Infos und Kader

Ein Überblick der wichtigsten Informationen zur Weltmeisterschaft in Russland: