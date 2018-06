DFB-Team in Russland: Spielplan, Spielstätten, Teamhotel.

NBA Do 07.06. Warriors vs. Cavs: Holt sich GSW auch Spiel 3? Serie B Cittadella -

Am 14. Juni beginnt die Weltmeisterschaft in Russland. SPOX wirft einen Blick auf den Spielplan des DFB-Teams, die Reisen des DFB-Trosses in der Gruppenphase und das Teamhotel.

Das Ziel der deutschen Nationalmannschaft ist die Titelverteidigung. In der Gruppe trifft Die Mannschaft auf Schweden, Mexiko und Südkorea.

Weltmeisterschaft: Der Kader des DFB-Team

Position Spieler Verein Rückennummer Torwart Manuel Neuer FC Bayern München 1 Torwart Marc-Andre ter Stegen FC Barcelona 12 Torwart Kevin Trapp PSG 27 Abwehr Jerome Boateng FC Bayern München 17 Abwehr Matthias Ginter Borussia Mönchengladbach 4 Abwehr Jonas Hector 1. FC Köln 3 Abwehr Mats Hummels FC Bayern München 5 Abwehr Joshua Kimmich FC Bayern München 18 Abwehr Marvin Plattenhardt Hertha BSC 2 Abwehr Antonio Rüdiger FC Chelsea 16 Abwehr Niklas Süle FC Bayern München 26 Mittelfeld Sami Khedira Juventus Turin 6 Mittelfeld Julian Draxler PSG 7 Mittelfeld Leon Goretzka Schalke 04 14 Mittelfeld Toni Kroos Real Madrid 8 Mittelfeld Mesut Özil FC Arsenal 10 Mittelfeld Ilkay Gündogan Manchester City 21 Mittelfeld Sebastian Rudy FC Bayern München 15 Angriff Timo Werner RB Leipzig 9 Angriff Julian Brandt Bayer Leverkusen 20 Angriff Mario Gomez VfB Stuttgart 23 Angriff Thomas Müller FC Bayern München 13 Angriff Marco Reus Borussia Dortmund 11

Gruppe F: Der Spielplan der deutschen Mannschaft

Zum WM-Auftakt trifft die deutsche Mannschaft in Moskau auf Mexiko. Danach folgen die Partien gegen Schweden und Südkorea. Zwischen den Gruppenspielen hat das Team insgesamt neun Tage Pause.

Spieltag Datum Anstoß Ort Paarung 1 17.06.2018 17 Uhr Moskau Deutschland - Mexiko 2 23.06.2018 20 Uhr Sotschi Deutschland - Schweden 3 27.06.2018 16 Uhr Kasan Südkorea - Deutschland

Weltmeisterschaft: Das Team-Hotel

Als Unterkunft für die Weltmeisterschaft hat der DFB das Watutinki Hotel Spa Complex ausgewählt. Das Hotel liegt im Südwesten Moskaus, 35 Kilometer vom Stadtzentrum entfernt. Insgesamt 72 Zimmer stehen dem Team, Trainerstab und Betreuern zur Verfügung sowie ein Pool- und Fitnessbereich. In fünf Minuten Fahrtzeit Entfernung liegt das Trainingsgelände von ZSKA Moskau, dass die Mannschaft während des Russland-Aufenthalts nutzen wird.

© getty

"Das Quartier nahe Moskau garantiert uns kurze Wege bei den täglichen Fahrten zum Training, zum Flughafen und dem Luschniki-Stadion, im dem wir - das wünschen wir uns alle - am liebsten dreimal spielen. Die Aussicht darauf, zum Start ins Turnier sowie an den letzten beiden entscheidenden und wichtigsten Spielen nicht umziehen und reisen zu müssen, ist ebenfalls ein wichtiger Aspekt", sagt Team-Manager Oliver Bierhoff.

Wie viele Kilometer legt das Team in der Gruppenphase zurück?

Am 12. Juni startet der deutsche Flieger von Frankfurt aus in Richtung Moskau. Inklusive dieser Strecke wird das deutsche Team allein in der Gruppenphase circa 6000 Kilometer mit dem Flugzeug zurücklegen.