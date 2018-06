WM-Spiele heute live: So könnt ihr alle Partien kostenlos im Livestream oder TV sehen

World Cup 45 Min. nach Abpfiff: Schaue die WM-Highlights auf DAZN World Cup Australien -

Bei der WM 2018 stehen in der Gruppe C und Gruppe D die letzten Spieltage an. Hier gibt es eine Übersicht über alle Partien des Tages und wo ihr die Spiele kostenlos im Livestream oder TV sehen könnt.

Während Frankreich bereits im Achtelfinale steht, muss in der Gruppe D Argentinien um das Weiterkommen zittern.

WM heute live: Wer spielt heute?

Insgesamt werden am Dienstag vier Partien ausgetragen. Sowohl in der Gruppe C als auch in der Gruppe D sind es die letzten Spiele der Gruppenphase.

Uhrzeit Spiele Gruppe Übertragung 16 Uhr Australien - Peru C One/ARD Livestream 16 Uhr Dänemark - Frankreich C ARD 20 Uhr Island - Kroatien D One/ARD Livestream 20 Uhr Nigeria - Argentinien D ARD

So können Sie heute alle Partien live im TV oder Livestream sehen

Am letzten Spieltag der Gruppenphase werden beide Partien einer Gruppe zur gleichen Zeit ausgetragen. So soll verhindert werden, dass ein Team bereits vor dem Anpfiff weiß, dass ein bestimmtes Resultat zum Weiterkommen reicht.

Trotzdem können auch heute alle Partien kostenlos verfolgt werden. Da die ARD um 16 Uhr bereits Dänemark gegen Frankreich zeigt, wird Australien gegen Peru im Zusatzsender One übertragen. Die Übertragung beginnt um 15.50 Uhr. Außerdem gibt es bei der Sportschau einen Livestream.

Ebenso wird das Aufeinandertreffen von Island und Kroatien bei One gezeigt. Auch zu diesem Match gibt es auf Sportschau.de einen Livestream.

Australien gegen Peru: Kommt Australien noch weiter?

Während die Peruaner nach zwei 0:1-Niederlagen bereits keine Chance mehr auf das Weiterkommen haben, kann Australien noch den Einzug in die Runde der letzten 16 schaffen.

Dazu müssen die Australier ihr Spiel gewinnen und gleichzeitig auf eine Niederlage der Dänen gegen Frankreich hoffen. Hier gibt es die Erklärung, welche Regeln bei Punktgleichheit in Kraft treten.

Dänemark gegen Frankreich: Franzosen bereits im Achtelfinale

Frankreich steht bereits sicher im Achtelfinale. Auch für den Gruppensieg befindet sich die Equipe Tricolore in einer aussichtsreichen Ausgangslage: Wenn die Franzosen nicht gegen die Dänen verlieren ziehen sie als Erster in die nächste Runde ein.

Die Dänen hingegen stehen noch nicht sicher im Achtelfinale. Bei einer Niederlage wären sie auf die Schützenhilfe Perus angewiesen, bei einem Unentschieden sind sie sicher weiter. Mit einem Sieg gegen Frankreich würde Dänemark sogar noch die Gruppe C gewinnen.

Gruppe C am Dienstag live: Das ist die Tabelle

Team Siege Unentschieden Niederlagen Torverhältnis Punkte Frankreich 2 0 0 3:1 6 Dänemark 1 1 0 2:1 4 Australien 0 1 1 2:3 1 Peru 0 0 2 0:2 0

Island gegen Kroatien: Perfekte Konstellation für die Kroaten

Auch in der Gruppe D ist eine Mannschaft bereits sicher weiter: Kroatien. Mit einem Unentschieden gegen Island wäre ihnen auch rechnerisch nicht mehr der Gruppensieg zu nehmen.

Island hingegen braucht zwingend einen Sieg, um noch eine Chance auf das Weiterkommen zu haben. Aber selbst mit einem Dreier wäre das Achtelfinale noch nicht besiegelt, denn die Isländer sind auf Schützenhilfe angewiesen.

Nigeria vs. Argentinien: Retten sich Messi und Co.?

Argentinien hat einen denkbar schlechten Start bei der WM 2018 hingelegt, hat aber trotzdem noch eine Chance auf die nächste Runde. Dabei ist ein Sieg gegen Nigeria Pflicht, um an den Afrikanern vorbeizuziehen.

Allerdings käme es dann auf das Ergebnis im Parallelspiel zwischen Island und Kroatien an. Gewinnen Argentinien und Island, hätten beide vier Punkte. Dann würden wiederum die Kriterien für die Punktgleichheit zählen (siehe oben).

Nigeria kann die Rechenspiele zur Seite schieben: Mit einem Sieg gegen Argentinien ist ihnen das Achtelfinale nicht mehr zu nehmen.

WM 2018: Übertragung, TV und Livestream

