WM 2018, Achtelfinale, Paarungen: Baum, Szenarien, Spiele - wer kann auf wen treffen?

Am Samstag beginnt bei der WM 2018 in Russland das Achtelfinale. Doch wie sieht der Baum aus? Die Teams aus welchen Gruppen treffen aufeinander? Hier gibt es alle Infos zu den Szenarien und mögliche Paarungen.

Die Gruppenphase bei der WM läuft noch bis Donnerstag, dann stehen alle Achtelfinalisten fest.

WM 2018 - Achtelfinale: Baum, Szenarien, Paarungen

Im Achtelfinale treffen immer zwei Teams einer Gruppe auf zwei Vertreter einer anderen Gruppe. Im weiteren Verlauf können zwei Teams aus der gleichen Gruppe erst im Finale wieder aufeinander treffen.

WM 2018: Achtelfinale - Übersicht

Datum Paarung/Spiele 30.06.2018 - 16 Uhr Sieger Gruppe C - Zweiter Gruppe D 30.06.2018 - 20 Uhr Sieger Gruppe A - Zweiter Gruppe B 01.07.2018 - 16 Uhr Sieger Gruppe B - Zweiter Gruppe A 01.07.2018 - 20 Uhr Sieger Gruppe D - Zweiter Gruppe C 02.07.2018 - 16 Uhr Sieger Gruppe E - Zweiter Gruppe F 02.07.2018 - 20 Uhr Sieger Gruppe G - Zweiter Gruppe H 03.07.2018 - 16 Uhr Sieger Gruppe F - Zweiter Gruppe E 03.07.2018 - 20 Uhr Sieger Gruppe H - Zweiter Gruppe G

Achtelfinale: Qualifikation, Ergebnisse und Paarungen

Vor dem letzten Spieltag stehen in einigen Gruppen bereits Teams fest, die sicher ins Achtelfinale einziehen. Bei Punktgleichheit gelten diese Regeln:

Tordifferenz aus allen Gruppenspielen

Anzahl der erzielten Tore aus allen Gruppenspielen

Anzahl Punkte aus dem direkten Vergleich

Tordifferenz aus den Direkt-Begegnungen

Anzahl der in den Direkt-Begegnungen erzielten Tore

Fair-Play-Wertung (mit Minuspunkten für Gelbe 1, Gelb-Rote 3 und Rote Karten 4)

Losentscheid

Außerdem gibt es einen Artikel, in dem alle Kriterien für Punktgleichheit ausführlich erklärt werden. Die Teams, die in den folgenden Tabellen gefettet sind, haben sich bereits für das Achtelfinale qualifiziert. Nationen mit einem Stern haben keine Chance mehr auf das Weiterkommen.

© getty

Gruppe A: Russland, Uruguay, Ägypten, Saudi-Arabien

Platz Team G U V Torverh. Punke 1 Russland 2 0 0 8:1 6 2 Uruguay 2 0 0 2:0 6 3 Ägypten* 0 0 2 1:4 0 4 Saudi-Arabien* 0 0 2 0:6 0

Gruppe A: Wer zieht ins Achtelfinale ein?

Am letzten Spieltag geht in der Gruppe A nur noch um den Gruppensieg. Das sind die Paarungen am letzten Spieltag der Gruppe A:

Uruguay - Russland

Saudi-Arabien - Ägypten

Genauere Informationen gibt es hier.

© getty

Gruppe B: Spanien, Portugal, Iran, Marokko

Platz Team G U V Torv. Punkte 1 Portugal 1 1 0 4:3 4 1 Spanien 1 1 0 4:3 4 3 Iran 1 0 1 1:1 3 4 Marokko* 0 0 2 0:2 0

Achtelfinal-Teams aus der Gruppe B

In der Gruppe B ist die Ausgangslage etwas komplizierter. Theoretisch könnte es Portugal oder Spanien noch erwischen. Die beiden Favoriten haben vor dem letzten Match allerdings eine gute Ausgangslage. Die Paarungen am letzten Spieltag der Gruppe B:

Spanien - Marokko

Iran - Portugal

© getty

Gruppe C: Frankreich, Australien, Peru, Dänemark

Platz Team G U V Torv. Punkte 1 Frankreich 2 0 0 3:1 6 2 Dänemark 1 1 0 2:1 4 3 Australien 0 1 1 2:3 1 4 Peru* 0 0 2 0:2 0

Gruppe C: Frankreich sicher im Achtelfinale

Die Franzosen haben sich mit zwei Siegen bereits für das Achtelfinale qualifiziert. Die Frage ist nun, ob Dänemark oder Australien ebenfalls in die Runde der letzten 16 einziehen. Die Partien am letzten Spieltag der Gruppe C:

Dänemark - Frankreich

Australien - Peru

Hier geht's zur genauen Erklärung der Ausgangslage in der Gruppe C.

© getty

Gruppe D: Argentinien, Island, Kroatien, Nigeria

Platz Team G U V Torv. Punkte 1 Kroatien 2 0 0 5:0 6 2 Nigeria 1 0 1 2:2 3 3 Island 0 1 1 1:3 1 4 Argentinien 0 1 1 1:4 1

Gruppe D, Weiterkommen: Der Spielplan

Obwohl Argentinien den Auftakt in die WM in den Sand gesetzt hat, haben die Gauchos noch Chancen auf das Achtelfinale. Dafür ist ein Sieg gegen Nigeria Pflicht. Das sind die Partien am letzten Spieltag:

Island - Kroatien

Nigeria - Argentinien

Hier gibt es eine detaillierte Erklärung zur Ausgangssituation in der Gruppe D.

© getty

Gruppe E: Brasilien, Schweiz, Costa Rica, Serbien

Platz Team G U V Torv. Punkte 1 Brasilien 1 1 0 3:1 4 2 Schweiz 1 1 0 3:2 4 2 Serbien 1 0 1 2:2 3 4 Costa Rica* 0 0 2 0:3 0

Gruppe E: Weiterkommen ins Achtelfinale

In der Gruppe E hat lediglich Costa Rica keine Chance mehr auf das Weiterkommen. hier sind die Spiele am letzten Spieltag:

Serbien - Brasilien

Schweiz - Costa Rica

Eine Erklärung über die Szenarien für das Weiterkommen gibt es hier.

Gruppe F: Deutschland, Mexiko, Schweden, Südkorea

Platz Team G U V Torv. Punkte 1 Mexiko 2 0 0 3:1 6 2 Deutschland 1 0 1 2:2 3 3 Schweden 1 0 1 2:2 3 4 Südkorea 0 0 2 1:3 0

Weiterkommen in der Gruppe F: Wer zieht ins Achtelfinale ein?

Alle vier Teams haben theoretisch noch Chancen auf den Achtelfinal-Einzug. Hier sind die Paarungen am letzten Spieltag:

Mexiko - Schweden

Südkorea - Deutschland

Hier gibt's eine Erklärung der komplizierten Ausgangslage in der Gruppe F.

© getty

Gruppe G, Ausgangslage: Belgien, England, Tunesien, Panama

Platz Team G U V Torv. Punkte 1 Belgien 2 0 0 8:2 6 2 England 2 0 0 8:2 6 3 Tunesien* 0 0 2 3:7 0 4 Panama* 0 0 2 1:9 0

Weiterkommen in der Gruppe G: England und Belgien bereits durch

Am letzten Spieltag der Gruppe G wird nur noch der erste Platz ausgespielt. England und Belgien stehen bereits als Achtelfinalisten fest, Tunesien und Panama sind ausgeschieden. Das sind die Paarungen:

England - Belgien

Panama - Tunesien

Hier geht's zur Erklärung, in welchem Szenario Belgien und in welchem Szenario England als Gruppensieger in das Achtelfinale einziehen.

© getty

Gruppe H: Kolumbien, Polen, Japan, Senegal

Platz Team G U V Torv. Punkte 1 Japan 1 1 0 4:3 4 1 Senegal 1 1 0 4:3 4 3 Kolumbien 1 0 1 4:2 3 4 Polen* 0 0 2 1:5 0

Gruppe H: Weiterkommen und Qualifikation für das Achtelfinale

Die eigentlich favorisierten Polen sind vor dem letzten Aufeinandertreffen bereits ausgeschieden. Diese Partien stehen in der Gruppe H noch aus.

Senegal - Kolumbien

Japan - Polen

Hier geht's zur Übersicht und Erklärung mit den verschiedenen Szenarien.