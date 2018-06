WM 2018: Das ist die Fair-Play-Wertung aller Teams

World Cup 45 Min. nach Abpfiff: Schaue die WM-Highlights auf DAZN World Cup Japan -

Die Fair-Play-Wertung könnte am letzten Gruppenspieltag noch entscheidend werden. In der Gruppe G würde sie bei einem Unentschieden zwischen Belgien und England zum Tragen kommen. Passiert dies auch in der deutschen Gruppe? SPOX zeigt das aktuelle Ranking aller Teams.

Die Fair-Play-Wertung kann in der Gruppenphase eine entscheidende Rolle einnehmen. Stimmt die Anzahl der Punkte, der Tordifferenz, der erzielten Tore, der direkte Vergleich sowie die Tore aus dem direkten Vergleich zweier Teams überein, so bekommt das "fairere" Team den besseren Gruppenplatz. Alle Informationen zu den Szenarien bei Punktgleichheit gibt es hier.

Die Tabelle des Fair-Plays ergibt sich aus der Anzahl der Gelben, Gelb-Roten und den Roten Karten. Die unfairste Mannschaft steht dabei ganz oben. Das Team mit den meisten Roten Karten belegt stets den ersten Platz, selbst wenn es weniger Gelbe Karten als andere Teams gesehen hat. Ist die Anzahl aller Karten zweier Teams gleich, so werden noch die geübten Fouls, Fouls die zu Strafstößen geführt haben und die gegnerischen Fouls hinzugezählt.

WM 2018: Das aktuelle Ranking der Fair-Play-Wertung

Platz Mannschaft Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten 1 Kolumbien 2 0 1 2 Deutschland 2 1 0 3 Panama 8 0 0 4 Südkorea 6 0 0 5 Kroatien 6 0 0 6 Serbien 6 0 0 7 Iran 5 0 0 8 Schweiz 4 0 0 9 Dänemark 4 0 0 10 Schweden 3 0 0 11 Costa Rica 3 0 0 12 Belgien 3 0 0 13 Frankreich 3 0 0 14 Argentinien 3 0 0 15 Peru 3 0 0 16 Australien 3 0 0 17 Brasilien 3 0 0 18 Ägypten 3 0 0 19 Marokko 2 0 0 20 Russland 2 0 0 21 Portugal 2 0 0 22 Nigeria 2 0 0 23 Mexiko 2 0 0 24 England 2 0 0 25 Senegal 2 0 0 26 Tunesien 1 0 0 27 Spanien 1 0 0 28 Saudi-Arabien 1 0 0 29 Japan 1 0 0 30 Polen 1 0 0 31 Island 0 0 0 32 Uruguay 0 0 0

© getty

Deutschlands Gruppe F: Fällt die Entscheidung durch die Fair-Play-Wertung?

Egal welches Szenario man durchspielt, eine Entscheidung anhand der Fair-Play-Wertung wird es in der deutschen Gruppe nicht geben. Gewinnen beispielsweise Schweden und Deutschland die letzten Spiele mit jeweils 1:0, so haben beide Teams und auch Mexiko jeweils sechs Punkte und ein Torverhältnis von 3:2. In diesem Fall zählen zunächst die erzielten Tore aus den direkten Vergleichen. Hier hätten Deutschland und Schweden durch das 2:1 am zweiten Spieltag ein Tor mehr als die Mexikaner.

Da das DFB-Team den direkten Vergleich gegen die Skandinavier gewonnen hat, wäre Deutschland Gruppenerster und Schweden Gruppenzweiter. Eine ähnliche Rechnung wird es geben, wenn beide Teams in den letzten Spielen das gleiche Ergebnis mit einem Tor Unterschied erreichen.

Das zweite mögliche Szenario besteht aus den Siegen von Mexiko und Südkorea. Fällt auch in diesen Spielen das gleiche Ergebnis mit einem Tor Unterschied, wird ebenfalls auf die Tore in den direkten Vergleichen geschaut. In allen Fällen ist eine Entscheidung durch die Fair-Play-Wertung unmöglich, da es dafür stets die gleichen Ergebnisse (zum Beispiel ein 1:0-Sieg von Deutschland gegen Schweden) hätte geben müssen.

Gruppe G: Belgien und England sind punkt- und torgleich

Anders sieht es in der Gruppe G aus. Hier haben Belgien und England nach zwei Spielen die gleiche Punkt- und Torzahl. Spielen die beiden im direkten Aufeinandertreffen am letzten Spieltag Unentschieden, so entscheidet die Fair-Play-Wertung.

Hier haben aktuell die Three-Lions die Nase vorn, jedoch werden Gelbe Karten aus der letzten Begegnung hinzugezählt. Schließlich hat Belgien nur eine Gelbe Karte mehr als England.