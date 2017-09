Der Bundesliga-Spieltag auf einen Blick

#DAZNfightclub So 17 SEP Canelo vs. Golovkin: Das Highlight für Boxfans Ligue 2 Reims -

So langsam formiert sich die Bundesliga-Tabelle und den 4. Spieltag eröffnet erneut der HSV, der bei Hannover 96 gastiert. Bayern empfängt am ersten Wiesn-Samstag Mainz 05, der BVB will am Sonntag nachlegen und die Krise von Köln verschärfen. Hier gibt's alle Infos zum Spieltag, die Tabelle, LIVETICKER und - neu ab dieser Spielzeit - die Highlights aller Spiele auf DAZN und ab Montag, 0 Uhr, bei SPOX im Video.

Nach zwei Heimsiegen will der FC Schalke 04 in Bremen nun erstmals auch auswärts punkten. Die Eintracht (Augsburg) und Stuttgart (Wolfsburg) haben jeweils Heimaufgaben vor der Brust. Leipzig will nach dem Erfolg in Hamburg auch gegen Gladbach dreifach punkten.

Aufgrund des Europa-League-Auftakts am Donnerstag gibt es am Sonntag gleich dreimal Bundesliga-Fußball. Hoffenheim will gegen Berlin zeigen, dass eine gute Leistung trotz Doppelbelastung machbar ist. Leverkusen verspürt zu Hause gegen Freiburg bereits Druck. Ähnlich ergeht es Köln in Dortmund.

Alle Spiele des 4. Spieltags

Anstoßzeit Partie Ergebnis Fr., 20:30 Uhr Hannover 96 - Hamburger SV Sa., 15:30 Uhr Eintracht Frankfurt - FC Augsburg Sa., 15:30 Uhr FC Bayern München - 1. FSV Mainz 05 Sa., 15:30 Uhr SV Werder Bremen - FC Schalke 04 Sa., 15:30 Uhr VfB Stuttgart - VfL Wolfsburg Sa., 18:30 Uhr RB Leipzig - Borussia Mönchengladbach So., 13:30 Uhr TSG 1899 Hoffenheim - Hertha BSC So., 15:30 Uhr Bayer 04 Leverkusen - Sport-Club Freiburg So., 18:00 Uhr Borussia Dortmund - 1. FC Köln

Die Tabelle vor dem Freitagsspiel

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. Borussia Dortmund 3 5:0 5 7 2. TSG Hoffenheim 3 5:2 3 7 3. Hannover 96 3 3:1 2 7 4. RB Leipzig 3 6:3 3 6 5. Schalke 04 3 5:2 3 6 6. Bayern München 3 5:3 2 6 7. Hamburger SV 3 4:3 1 6 8. FC Augsburg 3 5:3 2 4 9. Borussia M'gladbach 3 3:3 0 4 9. Hertha BSC 3 3:3 0 4 11. Eintracht Frankfurt 3 1:1 0 4 12. Wolfsburg 3 2:4 -2 4 13. 1. FSV Mainz 05 3 3:3 0 3 14. VfB Stuttgart 3 2:5 -3 3 15. SC Freiburg 3 1:4 -3 2 16. Werder Bremen 3 1:4 -3 1 17. Bayer Leverkusen 3 4:8 -4 1 18. 1. FC Köln 3 1:7 -6 0



Spielplan: Die Partien des nächsten Spieltags