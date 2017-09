Augsburg feiert wichtigen Auswärtssieg

#DAZNfightclub So 02:00 Canelo vs. Golovkin: Das Highlight für Boxfans Bundesliga Sa Jetzt Die Highlights vom Samstag mit FCB & BMG Premier League Live Liverpool -

Der FC Augsburg feiert den zweiten Sieg in der Bundesliga-Saison. Gegen Eintracht Frankfurt gewinnen die Fuggerstädter nach einem umkämpften Spiel mit 2:1 (1:0).

Beide Teams waren von Beginn an darum bemüht, mutig nach vorne zu spielen. Die Eintracht war die dominante Mannschaft und verbuchte über weite Strecken der ersten Halbzeit mehr als 60 Prozent Ballbesitz, kam aber kaum zu zwingenden Chancen. Dabei mangelte es den Frankfurtern besonders über die Flügel an Durchschlagskraft, die offensiv ausgerichteten Chandler und Willems blieben über weite Strecken blass.

Der FCA strahlten hingegen vor allem über die rechte Seite Torgefahr aus und glänzte zudem mit eiskalter Effizienz. Nur einer von sechs Augsburger Abschlüssen kam auf das Frankfurter Tor, dieser allerdings passte. Philipp Max zirkelte einen Freistoß an Freund und Feind vorbei über den Innenpfosten ins Netz.

Nach dem Seitenwechsel waren die Frankfurter das deutlich bessere Team, die Bemühungen verpufften allerdings. Als die Augsburger wie aus dem Nichts mit 2:0 in Führung gingen, ließ Niko Kovac sein Team mit vier gelernten Angreifern anrennen, mehr als der Anschlusstreffer war allerdings nicht drin.

Die Daten zum Spiel

Tore: 0:1 Max (20.), 0:2 Caiuby (76.), 1:2 Jovic (79.)

Der Star des Spiels: Daniel Baier

Der FCA-Kapitän ging mit gutem Beispiel voran: Er verbuchte die meisten Ballaktionen, war in Zweikämpfen extrem präsent und gewann rund zwei Drittel seiner Zweikämpfe. Defensiv glänzte er mit starken sieben Balleroberungen, offensiv war er von der Eintracht meist nur durch Fouls zu stoppen.

Der Flop des Spiels: Simon Falette

Gebrauchter Tag für den Abwehrspieler. Verursachte ungestüm den Augsburger Freistoß, der zur Führung führte. Bekam in der ersten Halbzeit die linke Abwehrseite gegen Opare überhaupt nicht in den Griff. Strahlte defensiv keine Ruhe aus und fiel mit einigen ungestümen Fouls auf.

wird geladen

Der Schiedsrichter: Christian Dingert

Dingert zeigte sich in einem lange Zeit fair geführten Spiel von Beginn an großzügig und beließ es unter anderem bei einem taktischen Foul von Chandler und dem harten Einsteigen von Rebic gegen Opare bei Ermahnungen. Die gelben Karten gehen ebenso in Ordnung wie die Entscheidung, kurz vor der Halbzeitpause die Frankfurter Reklamationen wegen angeblichen Handspiels zu ignorieren. Bei der leichten Berührung gegen Rebic im Strafraum vertraute er dem Video-Assistenten und verzichtete auf einen Elfmeterpfiff.