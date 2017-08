Boxen So 03:00 Mayweather vs. McGregor - AUF DAZN! Bundesliga Fr Jetzt Bayern - Bayer: Die Highlights Premier League So 17:00 Kracher am Sonntag: Liverpool-Arsenal Primera División Live Real Betis -

Kaum zu glauben, selbst für die Protagonisten: Der HSV ist Tabellenführer! FC-Coach Peter Stöger beschwichtigt nach der Pleite gegen die Hamburger. Die Stimmen zum 2. Spieltag.

Peter Stöger (Trainer 1. FC Köln): "Wir haben nach den zweiten Bällen nicht konsequent genug verteidigt. Wir haben uns bemüht und wollten auch Akzente setzen. Aber Hamburg hat seine Standardsituationen ausgenutzt. Mit der Europa League haben die ersten beiden Niederlagen nichts zu tun. Wir müssen nun in den nächsten Spielen die Punkte holen."

Markus Gisdol (Trainer Hamburger SV): "Köln war in der ersten Hälfte tonangebend, wir waren aber wach. Die beiden Tore haben uns in die Karten gespielt. Es ist richtig schön, dass wir mit sechs Punkten in die Länderspielpause gehen können, das hätten wir vorher so nicht gedacht. Die Freude ist gerade sehr groß. Es sind jetzt erstmal zwei Tage frei. Danach können wir uns auch wieder richtig konzentrieren."

Andre Hahn (Hamburger SV): "Wir haben einen tollen Charakter gezeigt zu Zehnt und dann auch noch ein Tor gemacht. So wollen es alle sehen. Wir müssen hart für unsere Punkte arbeiten, aber es ist doch für uns und unsere Fans schön, so in die Länderspielpause zu gehen!"

Dennis Diekmeier (Hamburger SV): "Wir sind überglücklich, dass wir heute gewonnen haben. Das war ein toller Sieg fürs Team."