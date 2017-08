96-Rekordmann versenkt Schalke bei Debüt

#DAZNfightclub So Re-Live Mayweather vs. McGregor: Das komplette Spektakel Bundesliga So Jetzt Die Highlights vom Sonntag Primera División Live Espanyol -

Hannover 96 hat zum Abschluss des 2. Spieltags der Bundesliga seinen zweiten Saisonsieg eingefahren und geht als Tabellenvierter in die Länderspielpause. Gegen ein schwaches Schalke 04 siegten die Niedersachsen mit 1:0 (0:0).

Beide Teams waren zunächst vorrangig um Spielkontrolle bemüht, woraus eine biedere, chancenarme erste Hälfte resultierte. Hannover war zwar mit mehr Spielanteilen, mehr gelaufenen Kilometern und deutlich mehr Torschüssen (9:1) das gefälligere Team, eine wirkliche Torchance gab es aber bis zur Pause auf keiner Seite.

Wesentlich freundlicher für die Augen wurde das Spiel dann nach der Pause, da 96 weiter engagiert drückte und Schalke mit Guido Burgstaller für Franco Di Santo im Angriff flüssiger in den Kombinationen wirkte und selbst zu guten Chancen kam.

Für das erste und entscheidende Tor des Spiels musste dann ein schlimmer Fehler von Thilo Kehrer im Spielaufbau herhalten, den Hannovers Rekord-Neuzugang Jonathas nach Zuspiel von Marvin Bakalorz bei seinem Debüt zum 1:0 nutzte (67.).

Die Daten zum Spiel

Tor: 1:0 Jonathas (67.)

Jonathas' Treffer war das erste Jokertor der Niedersachsen in der Bundesliga seit fast zwei Jahren. Damals gelang Allan Saint-Maximin ebenfalls im Spiel gegen Schalke im Dezember 2015 ein Tor

Ebenso war es das Gegentor für Schalke in einem Pflichtspiel unter Domenico Tedesco

Hannovers Sebastian Maier feierte von der Bank kommend sein Bundesligadebüt

Seit Saisonbeginn 2015/16 gewann Schalke nur eines von neun Bundesliga-Spielen gegen Aufsteiger (vier Remis, vier Niederlagen)

Der Star des Spiels: Jonathas

Was für ein Debüt für den Rekordtransfer aus Kazan! In der 62. Minute kam der Brasilianer ins Spiel, nur fünf Minuten und fünf Sekunden später blieb er vor dem Tor eiskalt und verwandelte zum 1:0. Beeindruckte auch sonst mit seiner starken Physis. In der Abwehr bombensicher: Salif Sane.

Der Flop des Spiels: Thilo Kehrer

Stach in einer kollektiv schlechten Schalker Mannschaft statistisch gesehen nicht negativ heraus, leistete sich aber vor dem 0:1 den spielentscheidenden Fehlpass. Verlor zudem die Hälfte seiner Zweikämpfe.

Der Schiedsrichter: Patrick Ittrich

Kurz nach der Pause erstmals gefordert, als er, auch nach Rücksprache mit den Video-Referees, Sanes Handspiel nicht als Elfmeter für Schalke wertete - zumindest diskutabel. Ansonsten mit guter Kommunikation und einer fehlerfreien Spielleitung.