Effiziente TSG entführt Punkt aus Leverkusen

Boxen So 03:00 Mayweather vs. McGregor - AUF DAZN! Bundesliga Sa Jetzt Die Highlights vom Samstag mit FCB & BMG Ligue 1 Live Nantes -

Lyon Serie A Live Benevento -

Bologna Serie A Live Genua -

Juventus Primera División Live Alaves -

Barcelona Premier League Live Man United -

Leicester Championship Nottingham -

Leeds Ligue 1 Amiens -

Nizza Ligue 1 Bordeaux -

Troyes Ligue 1 Caen -

Metz Ligue 1 Dijon -

Montpellier Ligue 1 Toulouse -

Rennes Primera División Levante -

La Coruna Primera División Girona -

Malaga Premier League Huddersfield -

Southampton (Delayed) Serie A AS Rom -

Inter Mailand Serie A Fluminense -

Vasco Primeira Liga Rio Ave -

Benfica Primera División Las Palmas -

Atletico Madrid Premier League Newcastle -

West Ham (DELAYED) Premier League Watford -

Brighton (Delayed) Premier League Crystal Palace -

Swansea (DELAYED) Eredivisie Feyenoord -

Willem II Eredivisie Venlo -

Ajax Premier League Chelsea -

Everton Ligue 1 Guingamp -

Straßburg Premiership Ross County -

Rangers Ligue 1 Angers -

Lille Premier League Liverpool -

Arsenal Allsvenskan Malmö -

Göteborg First Division A Gent -

Anderlecht Serie A FC Turin -

Sassuolo Superliga Nordsjälland -

Kopenhagen Primera División Espanyol -

Leganes Primera División Eibar -

Bilbao 1. HNL Lokomotiva Zagreb -

Dinamo Zagreb Premier League Zenit -

Rostow Super Liga Roter Stern -

Partizan Primera División Getafe -

Sevilla Serie A Chievo Verona -

Lazio Serie A Crotone -

Hellas Verona Serie A Florenz -

Sampdoria Serie A AC Mailand -

Cagliari Serie A Neapel -

Atalanta Serie A Spal -

Udinese Serie A Palmeiras -

Sao Paulo Ligue 1 Monaco -

Marseille Premier League Tottenham -

Burnley (Delayed) Primeira Liga Braga -

Porto Primera División Real Madrid -

Valencia Premier League West Brom -

Stoke (Delayed) Superliga Temperley -

River Plate Ligue 2 Orleans -

Lens WC Qualification South America Venezuela -

Kolumbien WC Qualification South America Chile -

Paraguay WC Qualification South America Uruguay -

Argentinien WC Qualification South America Brasilien -

Ecuador WC Qualification South America Peru -

Bolivien WC Qualification Europe Kasachstan -

Montenegro WC Qualification Europe Dänemark -

Polen WC Qualification Europe Rumänien -

Armenien WC Qualification Europe Litauen -

Schottland WC Qualification Europe Malta -

England WC Qualification Europe Tschechien -

Deutschland WC Qualification Europe Norwegen -

Aserbaidschan WC Qualification Europe San Marino -

Nordirland WC Qualification Europe Georgien -

Irland WC Qualification Europe Serbien -

Moldawien WC Qualification Europe Isreal -

Mazedonien WC Qualification Europe Spanien -

Italien Serie B Empoli -

Bari WC Qualification Europe Färöer Inseln -

Andorra WC Qualification Europe Weißrussland -

Schweden WC Qualification Europe Estland -

Zypern WC Qualification Europe Lettland -

Schweiz WC Qualification Europe Frankreich -

Luxemburg WC Qualification Europe Griechenland -

Belgien WC Qualification Europe Armenien -

Dänemark WC Qualification Europe Aserbaidschan -

San Marino WC Qualification Europe Montenegro -

Rumänien WC Qualification Europe England -

Slowakei WC Qualification Europe Schottland -

Malta WC Qualification Europe Slowenien -

Litauen WC Qualification Europe Deutschland -

Norwegen WC Qualification Europe Nordirland -

Tschechien WC Qualification Europe Mazedonien -

Albanien WC Qualification Europe Italien -

Israel WC Qualification Europe Liechtenstein -

Spanien WC Qualification Europe Island -

Ukraine WC Qualification Europe Türkei -

Kroatien WC Qualification Europe Kosovo -

Finnland WC Qualification Europe Österreich -

Georgien WC Qualification Europe Moldawien -

Wales WC Qualification Europe Irland -

Serbien WC Qualification South America Bolivien -

Chile WC Qualification South America Kolumbien -

Brasilien WC Qualification South America Ecuador -

Peru WC Qualification South America Argentina -

Venezuela WC Qualification South America Paraguay -

Uruguay

Bayer Leverkusen und 1899 Hoffenheim trennen sich am 2. Spieltag mit 2:2 (1:0). Dabei profitierten die Gäste aus dem Kraichgau von der mangelnden Chancenverwertung der Werkself und waren ihrerseits äußerst effizient.

Bayer machte genau dort weiter, wo die Werkself in München aufgehört hatte: Beste Chancen blieben ungenutzt. Zur Pause hätte es mindestens 3:0 stehen müssen. Dabei kam die Werkself hauptsächlich über rechts. Bellarabi und Mehmedi waren ständige Unruheherde. Über rechts kam der Ball schlussendlich auch zu Brandt, der anschließend im Strafraum von Bicakcic gefoult wurde und so den Elfmeter zum 1:0 herausholte (30.).

Hoffenheim war dagegen nicht mehr wieder zu erkennen. Nach dem couragierten Auftritt in Anfield lief bei den Kraichgauern gar nichts zusammen. Keinen einzigen in den ersten 45 Minuten gab es unter Nagelsmann noch nie! Dafür traf Kramaric mit dem ersten Schuss der TSG zum Ausgleich (47.).

Nach Bellarabis Antwort nur zwei Zeigerumdrehungen später war wieder Leverkusen die aktivere Mannschaft und hätte den Sack lange zu machen müssen. Das gelang nicht und Uth erzielte mit dem dritten Hoffenheimer Abschluss den erneuten Ausgleich (70.). Letztlich verhinderte die erneut mangelhafte Chancenverwertung der Werkself einen Sieg von Bayer 04.

Die Daten zum Spiel

Tore: 1:0 Wendell (32./FE), 1:1 Kramaric (47.), 2:1 Bellarabi (49.), 2:2 Uth (70.)

Tag der Jubiläen: Julian Brandt bestritt sein 100. Bundesligaspiel und ist der jüngste Leverkusener, der diese Marke erreicht hat. Für Jonathan Tah war es der 50. Einsatz im Oberhaus, Julian Nagelsmann saß zum 50. Mal in der Bundesliga auf der Trainerbank.

Erstmals seit Beginn der Formationserfassung in der Saison 2010/11 spielte Leverkusen in einem Pflichtspiel von Beginn an mit einer Dreierkette.

Andrej Kramaric erzielte fünf Tore in den vergangenen fünf Bundesligaspielen.

Geriet Hoffenheim gegen Leverkusen in Rückstand, konnte die TSG noch nie gewinnen (zwei Unentschieden, elf Niederlagen).

Der Star des Spiels: Karim Bellarabi

War der Fixpunkt im Leverkusener Offensivspiel. Gab alleine in der ersten Hälfte vier Torschüsse ab und bereitete einen weiteren vor, am Ende waren es sechs Abschlüsse und drei Torschussvorlagen. Traf zudem unmittelbar nach dem Ausgleich zur erneuten Führung. Brachte zudem über 80 Prozent seiner Pässe zum Mitspieler. Ebenfalls stark: Mehmedi und Wendell.

Der Flop des Spiels: Lukas Rupp

Hatte als zentraler Mittelfeldspieler hatte Rupp bis zu seiner Auswechslung zur Pause nur 20 Ballaktionen. Viel zu wenig für seine Position. Verlor zudem die Hälfte seiner vier Zweikämpfe und fand offensiv nicht statt.

Der Schiedsrichter: Harm Osmers

Stand Mitte der ersten Halbzeit erstmals im Mittelpunkt. Ließ Wagners Fall im Strafraum vorsorglich vom Videoassistenten überprüfen und wurde so in seiner Entscheidung keinen Elfmeter zu geben bestätigt. Unmittelbar danach wäre eine Karte gegen Uth aber zwingend gewesen. Der Elfmeter für Bayer war unstrittig, Gelb für Bicakcic in Ordnung. Kein Elfmeter für Hoffenheim war auch in der 72. Minute die richtige Entscheidung. Ließ sich auch von der Unruhe in der Schlussphase nicht aus dem Konzept bringen.