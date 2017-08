Wolfsburg zittert sich zum ersten Saisonsieg

Boxen So 03:00 Mayweather vs. McGregor - AUF DAZN! Bundesliga Sa Jetzt Die Highlights vom Samstag mit FCB & BMG Ligue 1 Live Nantes -

Lyon Serie A Live Benevento -

Bologna Serie A Live Genua -

Juventus Primera División Live Alaves -

Barcelona Premier League Live Man United -

Leicester Championship Nottingham -

Leeds Ligue 1 Amiens -

Nizza Ligue 1 Bordeaux -

Troyes Ligue 1 Caen -

Metz Ligue 1 Dijon -

Montpellier Ligue 1 Toulouse -

Rennes Primera División Levante -

La Coruna Primera División Girona -

Malaga Premier League Huddersfield -

Southampton (Delayed) Serie A AS Rom -

Inter Mailand Serie A Fluminense -

Vasco Primeira Liga Rio Ave -

Benfica Primera División Las Palmas -

Atletico Madrid Premier League Newcastle -

West Ham (DELAYED) Premier League Watford -

Brighton (Delayed) Premier League Crystal Palace -

Swansea (DELAYED) Eredivisie Feyenoord -

Willem II Eredivisie Venlo -

Ajax Premier League Chelsea -

Everton Ligue 1 Guingamp -

Straßburg Premiership Ross County -

Rangers Ligue 1 Angers -

Lille Premier League Liverpool -

Arsenal Allsvenskan Malmö -

Göteborg First Division A Gent -

Anderlecht Serie A FC Turin -

Sassuolo Superliga Nordsjälland -

Kopenhagen Primera División Espanyol -

Leganes Primera División Eibar -

Bilbao 1. HNL Lokomotiva Zagreb -

Dinamo Zagreb Premier League Zenit -

Rostow Super Liga Roter Stern -

Partizan Primera División Getafe -

Sevilla Serie A Chievo Verona -

Lazio Serie A Crotone -

Hellas Verona Serie A Florenz -

Sampdoria Serie A AC Mailand -

Cagliari Serie A Neapel -

Atalanta Serie A Spal -

Udinese Serie A Palmeiras -

Sao Paulo Ligue 1 Monaco -

Marseille Premier League Tottenham -

Burnley (Delayed) Primeira Liga Braga -

Porto Primera División Real Madrid -

Valencia Premier League West Brom -

Stoke (Delayed) Superliga Temperley -

River Plate Ligue 2 Orleans -

Lens WC Qualification South America Venezuela -

Kolumbien WC Qualification South America Chile -

Paraguay WC Qualification South America Uruguay -

Argentinien WC Qualification South America Brasilien -

Ecuador WC Qualification South America Peru -

Bolivien WC Qualification Europe Kasachstan -

Montenegro WC Qualification Europe Dänemark -

Polen WC Qualification Europe Rumänien -

Armenien WC Qualification Europe Litauen -

Schottland WC Qualification Europe Malta -

England WC Qualification Europe Tschechien -

Deutschland WC Qualification Europe Norwegen -

Aserbaidschan WC Qualification Europe San Marino -

Nordirland WC Qualification Europe Georgien -

Irland WC Qualification Europe Serbien -

Moldawien WC Qualification Europe Isreal -

Mazedonien WC Qualification Europe Spanien -

Italien Serie B Empoli -

Bari WC Qualification Europe Färöer Inseln -

Andorra WC Qualification Europe Weißrussland -

Schweden WC Qualification Europe Estland -

Zypern WC Qualification Europe Lettland -

Schweiz WC Qualification Europe Frankreich -

Luxemburg WC Qualification Europe Griechenland -

Belgien WC Qualification Europe Armenien -

Dänemark WC Qualification Europe Aserbaidschan -

San Marino WC Qualification Europe Montenegro -

Rumänien WC Qualification Europe England -

Slowakei WC Qualification Europe Schottland -

Malta WC Qualification Europe Slowenien -

Litauen WC Qualification Europe Deutschland -

Norwegen WC Qualification Europe Nordirland -

Tschechien WC Qualification Europe Mazedonien -

Albanien WC Qualification Europe Italien -

Israel WC Qualification Europe Liechtenstein -

Spanien WC Qualification Europe Island -

Ukraine WC Qualification Europe Türkei -

Kroatien WC Qualification Europe Kosovo -

Finnland WC Qualification Europe Österreich -

Georgien WC Qualification Europe Moldawien -

Wales WC Qualification Europe Irland -

Serbien WC Qualification South America Bolivien -

Chile WC Qualification South America Kolumbien -

Brasilien WC Qualification South America Ecuador -

Peru WC Qualification South America Argentina -

Venezuela WC Qualification South America Paraguay -

Uruguay

Der VfL Wolfsburg hat am 2. Spieltag der Bundesliga den ersten Saisonsieg gefeiert. Die Wölfe gewannen mit 1:0 (1:0) bei Eintracht Frankfurt, das somit trotz ansprechender Leistung sieglos bleibt.

In einer wilden ersten Halbzeit hatte Frankfurt um die 20. Minute herum zwei hervorragende Chancen. Erst scheiterte Mijat Gacinovic mit seinem Kopfball an Koen Casteels, wenig später traf Sebastien Haller ebenfalls per Kopf nur die Innenstange. Im direkten Gegenzug machte Daniel Didavi das 1:0 für Wolfsburg.

Bis zur Pause ließen sich die beiden Teams in der Folge keine Atempause: Harte Zweikämpfe und gefährliche Strafraumszenen reihten sich in beeindruckendem Tempo aneinander. Leichte Feldvorteile hatte dabei Wolfsburg, die besseren Chancen aber Frankfurt: Gacinovic scheiterte etwa kurz vor der Pause an der Latte.

Wolfsburg agierte in der Abwehr überraschenderweise mit einer Dreier-/Fünferkette, den zentralen Part übernahm der nominelle Mittelfeldspieler Ignacio Camacho. Bei Frankfurt feierte Kevin-Prince Boateng sein Startelfdebüt und absolvierte somit sein 100. Bundesligaspiel. Dabei zeigte er sich zwar bemüht, da ihm aber wenig gelang mit zunehmender Spieldauer auch etwas entnervt.

Nach dem Seitenwechsel wurde die Partie etwas gemächlicher. Wolfsburg verwaltete die Führung, gefährlicher war weiterhin Frankfurt. In der Schlussphase belagerte die Eintracht das Wolfsburger Tor förmlich, zumindest der Ausgleich wäre absolut verdient gewesen.

Die Daten zum Spiel

Tor: 0:1 Didavi (22.)

Wie schon am ersten Spieltag standen bei Frankfurt elf Ausländer in der Startformation.

Frankfurt hat saisonübergreifend nur eines der letzten 17 Bundesligaspiele (fünf Remis, elf Niederlagen) gewonnen.

Frankfurt holte gegen Wolfsburg bisher 0,81 Punkte pro Bundesligaspiel und somit weniger als gegen alle anderen Bundesligisten, gegen die die Eintracht öfter als zweimal antrat. Wolfsburg seinerseits holte gegen Frankfurt im Schnitt 1,87 Punkte und somit mehr als gegen jeden anderen aktuellen Bundesligisten.

22 Fouls in der ersten Halbzeit waren der bisherige Höchstwert in dieser Saison. Die insgesamt 38 Fouls wurden in dieser Saison bisher nur von der Partie zwischen Schalke und Leipzig am 1. Spieltag übertroffen (40).

Der Star des Spiels: Daniel Didavi

Mit seinem Treffer zum 1:0 entschied der offensive Mittelfeldspieler die Partie. Ansonsten überzeugte Didavi mit gutem und sicherem Passspiel (bei 29 Zuspielen unterlief ihm kein einziger Fehlpass) und solidem Zweikampfverhalten (er gewann 60 Prozent seiner direkten Duelle).

Der Flop des Spiels: Gelson Fernandes

Als zentraler Mittelfeldspieler war Fernandes lediglich 24 Mal am Ball und zum Zeitpunkt seiner Auswechslung somit am seltensten aller Frankfurter Starter. Er gewann nicht einmal 40 Prozent seiner direkten Duelle. In der ersten Halbzeit sah er für ein taktisches Foul die Gelbe Karte.

wird geladen

Der Schiedsrichter: Benjamin Cortus

Speziell in der ersten Halbzeit hatte Cortus einige knifflige Zweikampf-Entscheidungen zu treffen und lag dabei größtenteils richtig. Nach einem Foul von Camacho an Boateng entschied er in der 29. Minute erst auf Elfmeter, nahm die Entscheidung auf Zuruf des Videoassistenten aber zurück. Boateng war im Vorfeld knapp im Abseits gestanden.

Die Reaktionen der Trainer

Niko Kovac (Trainer Eintracht Frankfurt): "Meine Mannschaft hat sich gerade in der ersten Hälfte sehr viele Chancen erarbeitet. Wir haben die Chancen leider nicht gemacht. Das zeigt, dass wir uns noch verbessern können und werden."

Andries Jonker (Trainer VfL Wolfsburg): "Wir haben um jeden Meter gekämpft - bis zur 94. Minute. Es war ein sehr umkämpfter Sieg. Fußballerisch ist noch Luft nach oben."