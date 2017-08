Furioses Leipzig krallt sich den ersten Dreier

#DAZNfightclub So Re-Live Mayweather vs. McGregor: Das komplette Spektakel Bundesliga So 18:00 Die Highlights vom Sonntag Premiership Live Ross County -

Rangers Ligue 1 Live Angers -

Lille Premier League Live Liverpool -

Arsenal Allsvenskan Live Malmö -

Göteborg First Division A Gent -

Anderlecht Serie A Live FC Turin -

Sassuolo Superliga Nordsjälland -

Kopenhagen Primera División Espanyol -

Leganes Primera División Eibar -

Bilbao 1. HNL Lokomotiva Zagreb -

Dinamo Zagreb Premier League Zenit -

Rostow Super Liga Roter Stern -

Partizan Primera División Getafe -

Sevilla Serie A Chievo Verona -

Lazio Serie A Crotone -

Hellas Verona Serie A AC Mailand -

Cagliari Serie A Neapel -

Atalanta Serie A Spal -

Udinese Serie A Palmeiras -

Sao Paulo Ligue 1 Monaco -

Marseille Premier League Tottenham -

Burnley (Delayed) Primeira Liga Braga -

Porto Primera División Real Madrid -

Valencia Premier League West Brom -

Stoke (Delayed) Superliga Boca Juniors v

Olimpo Serie A Cruzeiro -

Santos Superliga Temperley -

River Plate Ligue 2 Orleans -

Lens WC Qualification Europe Frankreich -

Niederlande WC Qualification South America Venezuela -

Kolumbien WC Qualification South America Chile -

Paraguay WC Qualification South America Uruguay -

Argentinien WC Qualification South America Brasilien -

Ecuador WC Qualification South America Peru -

Bolivien WC Qualification Europe Kasachstan -

Montenegro WC Qualification Europe Dänemark -

Polen WC Qualification Europe Rumänien -

Armenien WC Qualification Europe Litauen -

Schottland WC Qualification Europe Malta -

England WC Qualification Europe Tschechien -

Deutschland WC Qualification Europe Norwegen -

Aserbaidschan WC Qualification Europe San Marino -

Nordirland WC Qualification Europe Albanien -

Liechtenstein WC Qualification Europe Georgien -

Irland WC Qualification Europe Serbien -

Moldawien WC Qualification Europe Isreal -

Mazedonien WC Qualification Europe Spanien -

Italien WC Qualification Europe Wales -

Österreich Serie B Empoli -

Bari WC Qualification Europe Färöer Inseln -

Andorra WC Qualification Europe Weißrussland -

Schweden WC Qualification Europe Estland -

Zypern WC Qualification Europe Ungarn -

Portugal WC Qualification Europe Lettland -

Schweiz WC Qualification Europe Frankreich -

Luxemburg WC Qualification Europe Griechenland -

Belgien WC Qualification Europe Gibraltar -

Bosnien-Herzegowina WC Qualification Europe Armenien -

Dänemark WC Qualification Europe Aserbaidschan -

San Marino WC Qualification Europe Montenegro -

Rumänien WC Qualification Europe England -

Slowakei WC Qualification Europe Schottland -

Malta WC Qualification Europe Slowenien -

Litauen WC Qualification Europe Deutschland -

Norwegen WC Qualification Europe Nordirland -

Tschechien WC Qualification Europe Mazedonien -

Albanien WC Qualification Europe Italien -

Israel WC Qualification Europe Liechtenstein -

Spanien WC Qualification Europe Island -

Ukraine WC Qualification Europe Türkei -

Kroatien WC Qualification Europe Kosovo -

Finnland WC Qualification Europe Österreich -

Georgien WC Qualification Europe Moldawien -

Wales WC Qualification Europe Irland -

Serbien WC Qualification South America Bolivien -

Chile WC Qualification South America Kolumbien -

Brasilien WC Qualification South America Ecuador -

Peru WC Qualification South America Argentina -

Venezuela WC Qualification South America Paraguay -

Uruguay Primera División Leganes -

Getafe J1 League Kofu -

Shimizu J1 League Urawa -

Kashiwa J1 League Gosaka -

Kobe Primera División Real Madrid -

Levante Primera División Valencia -

Atletico Madrid Primera División Sevilla -

Eibar Primera División Barcelona -

Espanyol

RB Leipzig hat nach der Auftaktniederlage gegen Schalke am 2. Spieltag den ersten Sieg der neuen Bundesligasaison eingefahren. Gegen den SC Freiburg setzten sich die Bullen verdient mit 4:1 (0:1) durch.

Florian Niederlechner schloss nach 23 Minuten zunächst einen starken Spielzug der Freiburger über links zur Halbzeitführung des SCF ab. Die Gäste nervten die Bullen in Halbzeit eins mit ihrer aggressiven Zweikampfführung, der taktisch variablen Defensive und mehreren gefährlichen Tempo-Gegenstößen.

Das intensive, schnelle und chancenreiche Spiel kippte nach Wiederanpfiff aber klar in Richtung der Leipziger, die Anfang der zweiten Hälfte einen beeindruckenden Sturmlauf starteten und hilflose Freiburger mit Großchancen im Minutentakt überrollten. Timo Werner (48.) und Willi Orban (55.) drehten die Partie mit ihren schnellen Treffern.

Die Gäste aus dem Schwarzwald hatten der Leipziger Wucht nichts mehr entgegenzusetzen. Werner mit seinem zweiten Tor (69.) und Joker Bruma direkt nach seiner Einwechslung mit einem sensationellen Drehschuss in den Winkel (78.) besiegelten endgültig das Freiburger Schicksal, ehe sich Nicolas Höfler nach einer ungestümen Grätsche noch die Ampelkarte abholte (79.).

Die Daten zum Spiel

Tore: 0:1 Niederlechner (23.), 1:1 Werner (48.), 2:1 Orban (55.), 3:1 Werner (69.), 4:1 Bruma (78.)

Gelb-Rote Karte: Höfler (Freiburg/79./wiederholtes Foulspiel)

Erstmals im Jahr 2017 ging Freiburg in einem Auswärtsspiel mit einer Führung in die Pause. Zuvor gelang das letztmals am 21. Dezember 2016 in Ingolstadt.

Von allen Leipziger Startelfspielern blieb nur Dayot Upamecano ohne Torschuss.

Freiburg kassierte jetzt im 4. Auswärtsspiel in Folge mindestens drei Gegentore (insgesamt 15)

Leipzig stellte mit 27 Torschüssen einen neuen Vereinsrekord für ein Ligaspiel auf - zuvor waren die 25 Torschüsse letzte Saison gegen Darmstadt Bestwert

Der Star des Spiels: Jean-Kevin Augustin

Bereits nach neun Minuten mit einer technisch hoch anspruchsvollen Zirkusnummer samt anschließender Riesen-Chance. Rackerte extrem viel und war bis zu seiner Auswechslung in Minute 76 an sechs Torschüssen direkt beteiligt. Richtig stark sein Sprint vor dem Assist zum 2:1, mit Glück, aber auch Köpfchen bei der Vorlage zum 3:1. Natürlich auch herausragend: Doppeltorschütze Werner.

Der Flop des Spiels: Nicolas Höfler

Unsicherer Faktor in Freiburgs Mittelfeldzentrale. Brachte nur zwei von drei Pässen an den eigenen Mann, in der gegnerischen Hälfte spielte er sogar mehr als die Hälfte der Bälle zum Gegner. Kam in der zweiten Hälfte unter die Räder wie der Rest der Schwarzwälder und holte sich überflüssig kurz vor Schuss beim Stand von 1:4 die Gelb-Rote.

wird geladen

Der Schiedsrichter: Christian Dingert

Wackelige Vorstellung des Unparteiischen. Ließ das Spiel an einer enorm langen Leine laufen, fand aber nicht immer eine einheitliche Linie und winkte die ein oder andere Situation zu viel durch. Verwehrte den Bullen bei Kempfs Schubser gegen Augustin auch nach Rücksprache mit dem Video-Assistenten einen Elfmeter - eine höchst diskutable Entscheidung. In Hälfte zwei sicherer.