Der Bundesliga-Spieltag auf einen Blick

Bevor die Bundesliga in die erste Länderspielpause der neuen Saison geht, steht noch der 2. Spieltag an. Eröffnet wird in Köln-Müngersdorf, wo der Effzeh gegen den Hamburger SV antritt. Tabellenführer BVB empfängt Hertha BSC, der FC Bayern muss bei Werder Bremen ran.

Jene Teams, die am 1. Spieltag ihre Partien verloren haben, stehen bereits am 2. Spieltag etwas unter Druck, damit der Saisonstart nicht völlig in die Hose gerät.

Aufsteiger VfB Stuttgart beispielsweise empfängt den 1. FSV Mainz 05 - ein Duell um die ersten Punkte in dieser Saison, nachdem der VfB (0:2 gegen Hertha BSC) und Mainz (0:1 gegen Hannover 96) bereits verloren haben.

In Hannover kommt es dagegen zu einer Begegnung zweier Sieger des 1. Spieltags: Schalke 04 hat nach dem überzeugenden Sieg gegen RB Leipzig die Möglichkeit, den katastrophalen Saisonstart im Vorjahr vergessen zu machen. Zudem treffen die Schalke in Trainer Andre Breitenreiter und Manager Horst Heldt auf zwei alte Bekannte.

Alle Spiele des 2. Spieltags

Anstoßzeit Partie Ergebnis Fr., 20:30 Uhr 1. FC Köln - Hamburger SV Sa., 15:30 Uhr Bayer 04 Leverkusen - TSG 1899 Hoffenheim Sa., 18:30 Uhr Borussia Dortmund - Hertha BSC Sa., 15:30 Uhr Eintracht Frankfurt - VfL Wolfsburg Sa., 15:30 Uhr FC Augsburg - Borussia Mönchengladbach Sa., 15:30 Uhr SV Werder Bremen - FC Bayern München Sa., 15:30 Uhr VfB Stuttgart - 1. FSV Mainz 05 So., 18:00 Uhr Hannover 96 - FC Schalke 04 So., 15:30 Uhr RB Leipzig - Sport-Club Freiburg

Die Tabelle vor dem Freitagsspiel

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. Borussia Dortmund 1 3:0 3 3 2. Bayern München 1 3:1 2 3 3. Schalke 04 1 2:0 2 3 3. Hertha BSC 1 2:0 2 3 5. Borussia M'gladbach 1 1:0 1 3 5. TSG Hoffenheim 1 1:0 1 3 5. Hamburger SV 1 1:0 1 3 5. Hannover 96 1 1:0 1 3 9. SC Freiburg 1 0:0 0 1 9. Eintracht Frankfurt 1 0:0 0 1 11. 1. FC Köln 1 0:1 -1 0 11. FC Augsburg 1 0:1 -1 0 11. 1. FSV Mainz 05 1 0:1 -1 0 11. Werder Bremen 1 0:1 -1 0 15. Bayer Leverkusen 1 1:3 -2 0 16. VfB Stuttgart 1 0:2 -2 0 16. RB Leipzig 1 0:2 -2 0 18. Wolfsburg 1 0:3 -3 0

